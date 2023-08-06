Vakıflar medeniyeti Osmanlı İmparatorluğu! "Gelinlik kızı da düşündüler sokaktaki hayvanı da"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Osmanlı'dan Günümüze İlginç Vakıflar" isimli kitapta 78 farklı vakıf hakkında bilgi verildi. Buna göre bu vakıflardan kimi genç kızlara çeyiz yardımı yapıyor, kimi meyve dağıtıyor, kimi sokak hayvanlarının su içmesini sağlıyordu. İşte o vakıflardan bazıları:



