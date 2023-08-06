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Vakıflar medeniyeti Osmanlı İmparatorluğu! "Gelinlik kızı da düşündüler sokaktaki hayvanı da"
Vakıflar medeniyeti Osmanlı İmparatorluğu! "Gelinlik kızı da düşündüler sokaktaki hayvanı da"
Osmanlı İmparatorluğu bir vakıf medeniyetiydi. 35 binin üzerinde farklı vakıf ile kurumsallığın da doruğuna ulaşmıştı. Sokak hayvanlarına su içiren vakıflardan, gelin kızlara çeyiz veren vakıflara, hastalara mevsimlik meyve dağıtanlardan, sakız ağacı dikenlere kadar çeşitli alanlarda hizmet veren vakıflar bulunuyordu.
Giriş Tarihi: 06.08.2023 10:42
Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 10:49