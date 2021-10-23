Windsor Kalesi'nde neler oluyor? İngiltere Kraliçesi Elizabeth neden hastaneye kaldırıldı?

Kraliyet Ailesi, sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kraliçe'yi ihtiyaç anında desteklemek için etrafında toplandı. Bu süreçte Kraliçe'nin neler yaşadığı, rahatsızlığın ne olduğu ve durumun ne kadar süreceği konusunda net bilgiler verilmese de aile üyelerinin kraliçe için bir araya geldiği biliniyor. Sonraki dönemlerde neler yaşanacağı ise merak konusu…

72 yaşındaki Prens Charles, hastanede bir gece geçirdikten sonra Windsor Kalesi'nde geçirdiği zamanı artıracak. Diğer kraliyet üyeleri de Prens Charles ile birlikte kalede ona destek olmak için planlama yapıyor.

Yardımcıları, 95 yaşındaki kraliçenin ön araştırmalardan sonra iyi durumda olduğunu ve gelecek ay yapılacak iklim değişikliği ile ilgili düzenlenen COP26 Dünya Liderleri Zirvesi'ne katılıp katılmama konusunda tıbbi tavsiyeyle yönlendirileceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde, 20 yıl sonra ilk kez bir bastonla yürüdüğü görülen kraliçe, sağlık sorunları ile ilgili birçok endişenin de dile getirildiği bir merak konusu hale geldi.

Fakat Kraliçe, o akşam Windsor Kalesi'ndeki bir hükümet yatırım zirvesinde ayakta bir saat geçirirken Bill Gates, ABD iklim elçisi John Kerry ve Başbakan Boris Johnson ile mutlu bir şekilde sohbet ederken görüldü.