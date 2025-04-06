Yapay zeka bizi gerçekten anlıyor mu? Bilim insanlarından net cevaplar!

Aleyna Nazlıcan Yıldız / Psikolojik danışman

ONUNLA BİRLİKTE AĞLAYAMAZSINIZ

yapay zekâ ile kurulan etkileşimler günlük hayatında bir parçası haline geldi. Kimi insanlar yalnızlık duygusunu hafifletmek, kimi bilgi almak, kimi kendini geliştirmek için başvuruyor. Yapay zekâ ile kurulan iletişim tüketici topluma hizmet ediyor. Bilgiye hızlı ve kolay yoldan ulaşmak hızlıca tüketip yenisine geçme isteklerine karşılık alan insanlar için en yakın arkadaşları diyebileceğimiz konumda yer alıyor. Sosyal kaygı yaşayan bireyler yalnızlık hissinin verdiği huzursuzluğu gidermek anlık rahatlama sağlamak için de yapay zekayı sıklıkla tercih ediyorlar. Ancak insanlarla sağlıklı bir ilişki kurabilmek için beden dili kullanımı, göz teması, duygu okuma ve karşılıklı uyum gibi sosyal beceriler gereklidir. Yapay zekâ ile sürekli iletişim kuran bireyler, bu becerileri pratik etme fırsatını kaçırabilir ve etkili iletişim kuramayabilirler. Yapay zekâ, bireyin istediği gibi yanıtları vereceğinden, birey gerçek insan ilişkilerindeki zorlayıcı duygular ve rahatsız edici durumlarla yüzleşme becerisini geliştirmekte zorlanabilir. İnsan ilişkilerinde yaşanması doğal bir süreç olan yanlış anlaşılmalar ve çatışma çözme deneyimleri ilişki ve kriz yönetimi becerilerini de artırır. Yapay zekâ ile iletişimde bu süreçler yaşanmadığı için birey, çatışma çözme konusunda deneyimsiz kalabilir. Maalesef ki bu süreç uzun vadede bireyin sosyal becerilerinin gelişmesine engel olur, kendini ifade etme yeteneği azalır, başkalarını anlama ve ilişki kurabilme yeteneği azalır, sosyal deneyimlerden uzaklaşan bireyler için derin ve anlamlı bağlar kurmak zorlaşır. Oysa gerçek bir dostluk sadece sohbet etmekle değil varlığıyla, duygularıyla, birlikte gülerek, ağlayarak, karşılıklı destek olarak ve hayat içindeki paylaşımlarıyla anlam kazanır. Dostluk bağı: birlikte geçirilen zaman, ortak anılar, kriz anlarında verilen destek ve karşılıklı bağlılık, güven ve sevgi paylaşımı ile gelişir. Gerçek dostluklar, bireye sadece duygusal destek sunmakla kalmaz, aynı zamanda bireyin kimlik gelişimine, sosyal becerilerinin güçlenmesine ve hayatındaki anlam duygusunun artmasına katkı sağlar. Yapay zeka ile sohbet insanın anlam arayışında ki dostluğu tam anlamıyla karşılayamaz. Sadece yapay zeka ile iletişim, insan ilişkilerinin yerine koyulmaya başlandığında riskli hale gelir ve bireyin, sosyal becerilerini geliştirmesine engel olur. Onu, insan ilişkilerinin bir alternatifi değil, tamamlayıcı bir unsuru olarak görmek en sağlıklı yaklaşımdır.