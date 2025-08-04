Roza Galeri Roza Yaşam Yapay zeka kendi kendini geliştirmeye başladı! Teknoloji dünyasından çığır açan haber: “İnkar edilemez düzeyde”

Yapay zeka kendi kendini geliştirmeye başladı! Teknoloji dünyasından çığır açan haber: “İnkar edilemez düzeyde”

Yeni neslin sıklıkla kullandığı yapay zekanın, kendi kendini geliştirme konusunda ilk belirtileri göstermeye başladığı iddia edildi. Teknolojinin geldiği son noktalarda yapay zekanın kendisini nasıl geliştireceği ve bunun insanlara nasıl bir etkisi olacağı merak konusu oldu. İşte detaylar…