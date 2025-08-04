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Yapay zeka kendi kendini geliştirmeye başladı! Teknoloji dünyasından çığır açan haber: “İnkar edilemez düzeyde”

Yeni neslin sıklıkla kullandığı yapay zekanın, kendi kendini geliştirme konusunda ilk belirtileri göstermeye başladığı iddia edildi. Teknolojinin geldiği son noktalarda yapay zekanın kendisini nasıl geliştireceği ve bunun insanlara nasıl bir etkisi olacağı merak konusu oldu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 04.08.2025 14:26 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 14:26
Yapay zeka kendi kendini geliştirmeye başladı! Teknoloji dünyasından çığır açan haber: İnkar edilemez düzeyde

Yapay zeka şirketi CEO'su Mark Zuckerberg, sahip olduğu şirketteki yapay zeka sistemlerinin kendi kendilerini geliştirme konusunda ilk belirtileri gösterdiğini öne sürdü.


Yapay zeka kendi kendini geliştirmeye başladı! Teknoloji dünyasından çığır açan haber: İnkar edilemez düzeyde

Teknoloji şirketi kurucusu, yapay zekanın geleceği üzerine politika raporunda, süper zekanın temel ölçütlerinden biri olan insanlardan daha akıllı bir yapay zeka projesinin ufukta göründüğünden bahsetti.

Yapay zeka kendi kendini geliştirmeye başladı! Teknoloji dünyasından çığır açan haber: İnkar edilemez düzeyde

Zuckerberg, "Son birkaç aydır yapay zeka sistemlerimizin kendilerini geliştirdiğine dair işaretler görmeye başladık. Gelişme şimdilik yavaş ancak inkar edilemez düzeyde." açıklamasını yaparak, yapay zeka sistemlerinin kendi kendilerini geliştirme konusunda adımlar attığını belirtti.

Yapay zeka kendi kendini geliştirmeye başladı! Teknoloji dünyasından çığır açan haber: İnkar edilemez düzeyde

Akademisyenlerin ve sektör liderlerinin sıklıkla dile getirdiği süper zeka ile ilgili temel korkulardan biri, kendi kendini geliştiren bir sistemin kontrolden çıkması ve hilekar bir hal alması durumudur.

Yapay zeka kendi kendini geliştirmeye başladı! Teknoloji dünyasından çığır açan haber: İnkar edilemez düzeyde

Zuckerberg, bu endişelere değinmese de gelişmiş yapay zekanın ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulundu.

Yapay zeka kendi kendini geliştirmeye başladı! Teknoloji dünyasından çığır açan haber: İnkar edilemez düzeyde

"Süper zekanın faydalarının mümkün olduğunca geniş şekilde dünyayla paylaşılması gerektiğine inanıyoruz. Bununla birlikte süper zeka yeni güvenlik endişeleri doğuracak.

Yapay zeka kendi kendini geliştirmeye başladı! Teknoloji dünyasından çığır açan haber: İnkar edilemez düzeyde

Bu riskleri azaltmakta titiz davranmamız ve neyi açık kaynaklı hale getireceğimize dikkat etmemiz gerekecek. Yine de özgür bir toplum inşa etmenin, insanları mümkün olduğunca güçlendirmeyi hedeflerimizi gerektirdiğine inanıyoruz.

Yapay zeka kendi kendini geliştirmeye başladı! Teknoloji dünyasından çığır açan haber: İnkar edilemez düzeyde

Günlük hayatta neredeyse herkes tarafından kullanılan uygulamalara sahip olan milyarder, şirketinin yapay zekayı insanların günlük yaşamlarına entegre tmek için en iyi konumda olduğunu söyledi.


Yapay zeka kendi kendini geliştirmeye başladı! Teknoloji dünyasından çığır açan haber: İnkar edilemez düzeyde

Ayrıca Zuckerberg, şirketinin süper zekaya yaklaşımının rakiplerinden farklı olduğunu, çünkü "tüm değerli işleri"otomatikleştirmek yerine bireylerin güçlendirmeye odaklandığını da iddia etti.


Yapay zeka kendi kendini geliştirmeye başladı! Teknoloji dünyasından çığır açan haber: İnkar edilemez düzeyde

Başarılı olursa, insanların " üretkenlik yazılımlarına daha az, yaratmaya ve bağlantı kurmaya daha fazla zaman ayırması" sonucunun ortaya çıkacağını belirtti.