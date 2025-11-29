Roza
Yaz tatili uzasın, ara tatiller kaldırılsın! Uzmanı açıkladı: "Öğrencilerin öğrenme akışı bölünüyor..."
Ara tatiller, öğrencilerin öğrenme akışını bölüp, velileri ise ciddi bir bakım ve planlama sorunuyla karşı karşıya bırakıyor. İlkokul çağındaki çocukların adaptasyonunu zorlaştıran bu uygulama, ailece vakit geçirme hedefini de karşılamıyor. Öğrencilerin ekran başında geçirdiği bir haftaya dönüşüyor Bu nedenle anne-babalar ara tatillerin kaldırılıp yaz tatilin erken başlamasını istiyor. Böylelikle çocuklar gerçek dinlenmeyi, aileler gerçek bir birlikteliği yazın bereketi içinde yaşayabilecek.
