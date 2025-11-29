Yaz tatili uzasın, ara tatiller kaldırılsın! Uzmanı açıkladı: "Öğrencilerin öğrenme akışı bölünüyor..."

ANKET YAPILDI AMA...

Milli Eğitim Bakanlığı, bu konuyla ilgili daha önce resmi sitelerinde bir anket çalışması yaptı. Ara tatillerin kaldırsın mı, kalsın mı? diye öğrenci, öğretmen ve velilere sordu. Ancak bu anketten çoğu velinin haberi olmadığı için genelde öğretmen ve öğrenciler oy kullandı. Böyle bir çalışma tekrar düşünülürse duyurusunun daha iyi yapılması gerekiyor.