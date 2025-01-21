Yüzlerce yıllık gizemli tüneller bu şehirde ortaya çıktı! Herkesi şoke eden gerçek...

Araştırmacılar, tünellerin yerini belirlemek için ses testleri ve radar teknolojisi kullandı. Tünellerin 1.4 ile 2.5 metre arasında bir derinlikte olduğu ve taş duvarlarla inşa edildiği, tavanlarının ise oyulmuş kirişlerle kaplandığı tespit edildi.