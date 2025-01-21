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Yüzlerce yıllık gizemli tüneller bu şehirde ortaya çıktı! Herkesi şoke eden gerçek...
Yüzlerce yıllık gizemli tüneller bu şehirde ortaya çıktı! Herkesi şoke eden gerçek...
Peru'da yüzyıllardır spekülasyon konusu olan yer altı tünellerinin varlığı arkeologlar tarafından doğrulandı. Cusco şehri yakınlarında, Machu Picchu bölgesinde bulunan bu tüneller, İnkalar tarafından inşa edildiği düşünülüyor. İşte gizemli tünellerin sırrı...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 17:02