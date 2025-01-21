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Yüzlerce yıllık gizemli tüneller bu şehirde ortaya çıktı! Herkesi şoke eden gerçek...

Peru'da yüzyıllardır spekülasyon konusu olan yer altı tünellerinin varlığı arkeologlar tarafından doğrulandı. Cusco şehri yakınlarında, Machu Picchu bölgesinde bulunan bu tüneller, İnkalar tarafından inşa edildiği düşünülüyor. İşte gizemli tünellerin sırrı...

Giriş Tarihi: 21.01.2025 17:01 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 17:02
Yüzlerce yıllık gizemli tüneller bu şehirde ortaya çıktı! Herkesi şoke eden gerçek...

Peru Arkeologlar Derneği'nin açıklamasına göre, Quechua dilinde "labirent" anlamına gelen "Chincana" adlı bu tüneller, şehrin Güneş Tapınağı'nı antik Sacsayhuaman kalesine bağlayan bir ağ oluşturuyor.

Yüzlerce yıllık gizemli tüneller bu şehirde ortaya çıktı! Herkesi şoke eden gerçek...

Arkeologlar Jorge Calero ve Mildred Fernandez, düzenledikleri basın toplantısında, tünellerin üç farklı kola ayrıldığını ve şehrin çeşitli noktalarına uzandığını ifade etti. Tünelin en derin noktası ise yaklaşık 2.5 metreye ulaşıyor.

Yüzlerce yıllık gizemli tüneller bu şehirde ortaya çıktı! Herkesi şoke eden gerçek...

Tünellerin izini sürme çalışmaları, 16. ve 18. yüzyıllar arasında yazılmış tarihi kayıtlara dayanılarak başladı. 1594 yılında bir İspanyol rahip tarafından yazılan belgelerde, ana tünelin Güneş Tapınağı'ndan başlayarak Cusco Katedrali'nin arkasındaki piskoposluk evine ve oradan Sacsayhuaman'a uzandığı belirtilmişti.

Yüzlerce yıllık gizemli tüneller bu şehirde ortaya çıktı! Herkesi şoke eden gerçek...

Araştırmacılar, tünellerin yerini belirlemek için ses testleri ve radar teknolojisi kullandı. Tünellerin 1.4 ile 2.5 metre arasında bir derinlikte olduğu ve taş duvarlarla inşa edildiği, tavanlarının ise oyulmuş kirişlerle kaplandığı tespit edildi.

Yüzlerce yıllık gizemli tüneller bu şehirde ortaya çıktı! Herkesi şoke eden gerçek...

Çalışmaları yürüten ekipten arkeolog Palomino, "Mart veya Nisan ayında Chincana'ya girmek için kilit noktalarda kazılar yapmamız gerekecek" dedi.

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