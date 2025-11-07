Roza
Galeri
Roza Yemek
Amsterdam usulü patates kızartmasınıns sırrı! Dışı çıtır içi yumuşacık: "Meğer püf noktası bu patatesmiş..."
Amsterdam usulü patates kızartmasınıns sırrı! Dışı çıtır içi yumuşacık: "Meğer püf noktası bu patatesmiş..."
Evde patates kızartmak artık sıradan bir iş olmaktan çıktı! Amsterdam sokaklarının meşhur, dışı çıtır içi yumuşacık patateslerini ev mutfağınızda yapmanın sırrını keşfedin. Tek ihtiyacınız doğru patates, sabır ve bu özel çift kızartma yöntemi. Bir kez denedikten sonra bir daha hazır kızartmalara bakamayacaksınız!
Giriş Tarihi: 07.11.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:22