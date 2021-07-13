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Bağışıklığınızı çelik gibi kuvvetlendiren kahvaltı! Yulafı bu şekilde tüketin...

İçinde bulunan beta glukan ve çinko sayesinde yulaf, bağışıklık sisteminizi güçlendiren oldukça önemli besinlerden biri. Son yıllarda sağlıklı beslenmenin dikkat çeken yönü sayesinde yulaf da hemen herkesin hayatına giriş yaptı. Fakat hala tadı nedeniyle birçok kişinin alışamadığı lezzetlerden biri. Aslında sağlıklı olmasının yanı sıra oldukça lezzetli bir alternatif de dönüşebilmesi sayesinde muhteşem bir kahvaltıyla güne başlayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.07.2021 16:59 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 16:59
Bağışıklığınızı çelik gibi kuvvetlendiren kahvaltı! Yulafı bu şekilde tüketin...

Damak tadınıza göre şekillendirebileceğiniz birbirinden farklı yulaf tarifleri ile sağlıklı ve lezzetli bir kahvaltı hazırlamak oldukça kolay. Meyveler, yoğurt veya süt ile bir araya gelen yulaf ile farklı alternatifler oluşturabilirsiniz. İşte o tarifler…

Bağışıklığınızı çelik gibi kuvvetlendiren kahvaltı! Yulafı bu şekilde tüketin...

MUHTEŞEM KOKUSU İLE VANİLYALI YULAF

Malzemeler:

  • 1 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı yulaf
  • Hindistan cevizi
  • 1 çay kaşığı vanilya
  • 1 adet orta boy muz

Yapılışı:

  • 1 bardak sütü tencereye alın ve 3 yemek kaşığı yulafı ekleyin.
  • 1 çay kaşığı vanilyayı da ekledikten sonra iyice karıştırın.
  • Birlikte biraz özleşmesini bekleyin ve tabağa alın.
  • Tabağa aldıktan sonra muzu üzerine dilimleyin ve hindistan cevizini üzerine serpin.
Bağışıklığınızı çelik gibi kuvvetlendiren kahvaltı! Yulafı bu şekilde tüketin...

YAZIN FERAHLIĞI: FISTIK EZMELİ VE İNCİRLİ YULAF

Malzemeler:

  • 1 su bardağı süt
  • 2.5 yemek kaşığı yulaf
  • 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi
  • 1 adet incir
  • Badem

Yapılışı:

  • 1 su bardağı süt ve 2.5 yemek kaşığı yulafı tencereye alın ve yulafın sütü iyice çekmesini bekleyin.
  • Ardından fıstık ezmesini ekleyin ve iyice karıştırın.
  • Tabağınıza aldıktan sonra dilimlediğiniz incirleri tabağınıza yerleştirin.
  • Son olarak üzerine eklediğiniz kırık bademlerle servis yapabilirsiniz.
Bağışıklığınızı çelik gibi kuvvetlendiren kahvaltı! Yulafı bu şekilde tüketin...

TATLI KRİZLERİNİ BİTİRİYOR: KAKAOLU YULAF

Malzemeler:

  • 1.5 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı yulaf
  • 1 adet muz
  • Hindistan cevizi
  • 1 tatlı kaşığı kakao
  • Fındık

Yapılışı:

  • 1.5 bardak sütü tencereye alın ve 3 yemek kaşığı yulafı özdeşleşene kadar bekleyin.
  • Biraz karıştırdıktan sonra kakao, ezilmiş fındık ve hindistan cevizini de ekleyin.
  • Tüm bu malzemeler iyice özdeşleştikten sonra tabağınıza alın.
  • 1 adet muzu dilimleyin ve tabağınıza dizin. Afiyet olsun.
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