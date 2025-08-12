Roza Galeri Roza Yemek Bu içecekler sıcağa meydan okuyor! Üstelik hem pratik hem lezzetli…

Bu içecekler sıcağa meydan okuyor! Üstelik hem pratik hem lezzetli…

Plajda değil, kendi mutfağınızda! Buz gibi yudumlarla hem serinleyecek hem de yazın en keyifli tatlarını evinize taşıyacaksınız. İşte bu yaz favoriniz olacak 7 ev yapımı soğuk içecek tarifleri…

Giriş Tarihi: 12.08.2025 15:53 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 16:09
YAZIN EN BÜYÜK LÜKSÜ SERİNLİK

Kavurucu yaz sıcakları, ferahlatıcı içeceklere olan ilgiyi arttırıyor. Hazır içecekler yerine evde taze meyvelerle yapılan soğuk içecekler hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. Üstelik bu tarifler, mutfağınızda kısa süre hazırlanabiliyor. İşte bu yaz favoriniz olmaya aday 7 tarif…

1. FERAHLIĞIN İMZASI: NANELİ LİMONATA

Malzemeler:

4 adet limon

1 avuç taze nane yaprağı

1 litre soğuk su

2-3 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:

Limonların suyunu sıkın. Nane yapraklarını hafifçe ezerek aromalarının çıkmasını sağlayın. Bir sürahiye limon suyu, nane, bal ve soğuk suyu ekleyin ve buz ile servis edin. İşte mis kokulu, ferahlığa doyum olmayacağı garanti olan içeceğiniz hazır.

2. KAHVE AMA BUZ GİBİ! COLD BREW

Soğuk demleme kahve, klasik kahve aromasıyla yazın kavurucu sıcağında bile enerji veren hafif bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Malzemeler:

100 gram orta çekilmiş kahve ( dilerseniz granül kahve de tercih edebilirsiniz)

1 litre soğuk su

Buz küpleri

İsteğe bağlı süt veya bitkisel süt

Hazırlanışı:

Kahveyi bir cam kavanoza alın, üzerine soğuk su ekleyin. 12-16 saat buzdolabında bekletin. Süzüp buz ile servis edin. Son olarak isteğinize göre süt ekleyin. Sıcak yaz sabahlarınız için kurtarıcı bir lezzet…

3.MEYVE TADINDA SERİNLİK: KARPUZLU SMOOTHİE

Karpuzun doğal tatlılığı ve limonun ekşiliği buzla birleşerek ferahlatıcı ve sağlıklı bir

yaz içeceği oluşturuyor.

Malzemeler:

3 dilim karpuz ( çekirdekleri ayıklanmış)

Yarım limon suyu

1 avuç taze nane

Buz parçaları

Hazırlanışı:

1. Dondurulmuş karpuzu karıştırıcıya atın

2. İsteğinize göre yoğurt veya süt ekleyin

3. Tatlandırmak isterseniz bal ve taze nane yaprakları ekleyin

4.Buz küplerini de ekleyerek tüm malzemeleri pürüzsüz olana kadar karıştırın.

5. RENK VE SAĞLIK KAYNAĞI: HİBİSKUS BUZLU ÇAY

Hibiskus çayı yüksek antioksidan içeriği ve canlı kırmızı rengiyle hem bağışıklığı destekliyor hem de sofralara yaz havası katıyor.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı kurutulmuş hibiskus

500 ml sıcak su

1-2 yemek kaşığı bal

Buz küpleri

Hazırlanışı:

Hibiskusu sıcak suda demleyip soğutun. Bal ile tatlandırıp buz ekleyerek servis yapın.

6. HAFİF VE CANLANDIRICI ETKİ BİR ARADA! SALATALIK- NANE DETOKS SUYU

Salatalık ve nanenin birleşimiyle hazırlanan detoks suyu, yaz aylarında vücudu nemlendiren ferahlatıcı bir etki sunuyor.

Malzemeler:

1 adet salatalık (dilimlenmiş)

1 avuç taze nane yaprağı

1 litre soğuk su

4-5 damla limon suyu

Hazırlanışı:

Malzemeleri sürahide karıştırıp buzdolabında bekletin. Soğuk olarak tüketin.

7. ANTİOKSİDAN DOLU YAZ İÇECEĞİ: MEYVELİ BUZLU ÇAY

Demlenmiş siyah çay veya yeşil çaya taze meyveler eklenerek hazırlanan bu içecek, hem lezzetli hem de sağlıklı bir yaz alternatifi sunuyor.

Malzemeler

2 poşet siyah çay veya yeşil çay

500 ml sıcak su

1 su bardağı dilimlenmiş meyve ( şeftali, çilek, yaban mersini )

Buz küpleri

Hazırlanışı:

Çayı demleyip soğutun, meyveleri ekleyin ve buzla servis edin.