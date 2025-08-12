Roza Galeri Roza Yemek Bu içecekler sıcağa meydan okuyor! Üstelik hem pratik hem lezzetli…

Bu içecekler sıcağa meydan okuyor! Üstelik hem pratik hem lezzetli…

Plajda değil, kendi mutfağınızda! Buz gibi yudumlarla hem serinleyecek hem de yazın en keyifli tatlarını evinize taşıyacaksınız. İşte bu yaz favoriniz olacak 7 ev yapımı soğuk içecek tarifleri…