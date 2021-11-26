İyi menemenin sırrı herkesi şaşırtacak! Domates ve sirkeyi...

Kahvaltı sofrasının yıldız ismi menemen, yıllardır nasıl yapılmalı diye tartışılıyor. Soğanlı, soğansız, bol domatesli, ekstra yumurta sarılı derken şimdi de yeni bir tüyo öğrendik. Bahsedeceğimiz püf noktaları sayesinde usta bir şefin elinden çıkmış gibi damak çatlatan bir menemen hazırlayabilirsiniz. İşin sırrı ise menemene eklenen sirke! Nasıl mı? Buyursunlar...

Menemen yalnızca kahvaltılarda değil aç olduğunuzu hissettiğiniz her an yapılması en pratik ve lezzetli yemeklerden biri. İşte bu eşsiz lezzet için deneyebileceğiniz birkaç sır…

PÜF NOKTASI DOĞRAMA Soğan, domates ve biberler ayrı ayrı ve çok küçük olacak şekilde doğranmalı. Tüm malzemeler karıştığında birbiri içerisinde karışması ve kaybolması önemli bir nokta. Böylece pişirme sırasında tüm sebzeler eşit şekilde pişerken lezzetleri de homojen bir şekilde dağılabilir.

KAVURMA İŞLEMİ



Tereyağı tercih etmek, menemenin lezzetini artıracaktır. Yağın erimesinin ardından soğanı ekleyin ve hafif pembeleşene kadar kavurun. Sırasıyla biberi de ekledikten sonra biraz daha kavurun ve en son olarak domatesi ekleyin.

Bu sırayla gittiğinizde sebzelerin de pişme sırasını doğru izlemiş olursunuz. Domatesi kavururken ise tavaya bir çay kaşığı elma sirkesi ilave edin. işte işin asıl püf noktası burada başlıyor.