Roza Galeri Roza Yemek Menemen yaparken bu ipuçlarını atlamayın! Adeta lezzetine lezzet katıyor...

Menemen yaparken bu ipuçlarını atlamayın! Adeta lezzetine lezzet katıyor...

Türk mutfağının en sevilen kahvaltılarından biri olan menemen, zengin içeriği ile kahvaltı sofralarını süsler. Domates ve yumurtanın ana malzeme olarak kullanıldığı bu yemek; bazen soğanla bazen de farklı tatlarla zenginleştirilerek tüketilebilir. Yapılışı kişiden kişiye göre değişiklik gösteriyor olsa da, bu püf noktaları ile menemenin lezzetine lezzet katabilirsiniz. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 07.08.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 09:58
Menemen yaparken bu ipuçlarını atlamayın! Adeta lezzetine lezzet katıyor...

Türk kahvaltısı denildiğinde ilk akla gelen lezzetlerden biri olan menemen, temelinde domates rendesi ve yumurtanın karışımını oluşturur.

Menemen yaparken bu ipuçlarını atlamayın! Adeta lezzetine lezzet katıyor...

Kahvaltı sofralarında kendine yer bulan bu lezzet, yalnızca kahvaltılarda tüketilmekle bırakılmaz, öğle ve akşam menülerinde de tüketilebilir.

Kolay hazırlanışı sayesinde günün kurtarıcı yemeklerinden biri olan menemen, aslında kişilerin damak zevkine göre zenginleştirilerek tüketilebilir.

Menemen yaparken bu ipuçlarını atlamayın! Adeta lezzetine lezzet katıyor...

Ancak, menemen yaparken tadından şaşmamak için bazı püf noktaları da bilmek gerekir.

Menemen yaparken bu ipuçlarını atlamayın! Adeta lezzetine lezzet katıyor...

MENEMENİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Menemen yaparken malzemelerin sırası oldukça önemlidir.

Menemen yaparken bu ipuçlarını atlamayın! Adeta lezzetine lezzet katıyor...

Tavaya önce yağ eklenir. Ardından yağ kızmaya başladığında biberler ilave edilir ve rengi dönene kadar kavurun.

Menemen yaparken bu ipuçlarını atlamayın! Adeta lezzetine lezzet katıyor...

Daha sonra kabuğunu soyduğunuz ya da rendelediğiniz domatesleri tavaya ekleyerek suyunu çekene kadar orta ateşte pişirin.

Menemen yaparken bu ipuçlarını atlamayın! Adeta lezzetine lezzet katıyor...

Son olarak yumurtaları doğrudan menemenin içerisinde kırın.

Menemen yaparken bu ipuçlarını atlamayın! Adeta lezzetine lezzet katıyor...

İsteğinize bağlı olarak yumurtayı bütün bir halde bırakabilir veya karıştırarak daha yoğun bir kıvam katmasını sağlayabilirsiniz.

Menemen yaparken bu ipuçlarını atlamayın! Adeta lezzetine lezzet katıyor...

DOMATESLERİN SULANMAMASINA DİKKAT EDİN!

Menemen yaparken dikkat edilmesi gereken durumlardan bir diğer de domatesin sulanmamasıdır.

Menemen yaparken bu ipuçlarını atlamayın! Adeta lezzetine lezzet katıyor...

Eğer domatesleriniz sulandıysa sulu bir menemen elde edersiniz.

Menemen yaparken bu ipuçlarını atlamayın! Adeta lezzetine lezzet katıyor...

Bu durumu önlemek için, domatesi ekledikten sonra mutlaka suyunu çekmesini bekleyin. Kıvamı koyulaştıktan sonra yumurtaları ekleyebilirsiniz.

Menemen yaparken bu ipuçlarını atlamayın! Adeta lezzetine lezzet katıyor...

BAHARATLARI EN SONA SAKLAYIN

Menemen yaparken baharatları en sona saklamayı tercih edin. Çünkü yumurtayı eklemeden önce tuz atarsanız, yumurtayı sertleştirebilirsiniz.

Menemen yaparken bu ipuçlarını atlamayın! Adeta lezzetine lezzet katıyor...

Bunu önlemek için yumurtayı kırdıktan sonra, damak zevkinize göre tuz, karabiber, pul biber ve kekik ekleyebilirsiniz.