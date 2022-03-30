Roza Galeri Roza Yemek Mutfakta usta bir şef olmanızı sağlayacak 20 tüyo! Şeflerin en sık kullandığı yöntemler…

Mutfakta usta bir şef olmanızı sağlayacak 20 tüyo! Şeflerin en sık kullandığı yöntemler…

İster yemek yapmaya yeni başlayan biri olun isterseniz usta bir aşçı mutfakta yemek pişirmenin ipuçlarını bilmek herkesin işine yarar. Pratik şekilde en kolay ve lezzetli yemekleri yapmanız için ihtiyacınız olan tüm maddeleri bu yazıda listeliyoruz.

Giriş Tarihi: 30.03.2022 14:41 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 14:56
Mutfakta usta bir şef olmanızı sağlayacak 20 tüyo! Şeflerin en sık kullandığı yöntemler…

Mutfakta usta bir şef olmanızı sağlayacak 20 tüyo! Şeflerin en sık kullandığı yöntemler…

Lezzetli çırpılmış yumurta

Restoranlarda yenen lezzetli çırpılmış yumurtaların nasıl yapıldığını hiç merak ettiniz mi? Yanıt çok basit, mayonez ile. Çırptığınız yumurtanın içerisine ekleyeceğiniz bir kaşık mayonezin yumurtanızı ne kadar lezzetli ve kremamsı yaptığına inanamayacaksınız! Daha sağlıklı bir tercih olarak ise süt kullanmayı deneyebilirsiniz.

Mutfakta usta bir şef olmanızı sağlayacak 20 tüyo! Şeflerin en sık kullandığı yöntemler…

Mutfakta usta bir şef olmanızı sağlayacak 20 tüyo! Şeflerin en sık kullandığı yöntemler…

Sulu bir hamburger köftesi için

Uzman şeflerin sırlarını açıklıyoruz! Sulu ve lezzetli bir köfte yapmak için etinizi ızgaraya koyar koymaz içerisine bir adet buz küpü yerleştirin ve o şekilde pişirin. Sonuçlar sizi bile şaşırtacak.

Mutfakta usta bir şef olmanızı sağlayacak 20 tüyo! Şeflerin en sık kullandığı yöntemler…

Mutfakta usta bir şef olmanızı sağlayacak 20 tüyo! Şeflerin en sık kullandığı yöntemler…

Meyvelerinizi daha hızlı olgunlaştırın

Elinizde henüz olgunlaşmamış bir muz veya avokado mu var? Olgunlaşmamış meyvelerinizi kese kağıdı içerisine yerleştirin ve yanına bir elma koyun. Bu sayede meyveleriniz çok daha hızlı olgunlaşıp yemeye hazır hale gelecektir.

Mutfakta usta bir şef olmanızı sağlayacak 20 tüyo! Şeflerin en sık kullandığı yöntemler…

Mutfakta usta bir şef olmanızı sağlayacak 20 tüyo! Şeflerin en sık kullandığı yöntemler…

Avokadonun yenmeye hazır olup olmadığını anlayın

Marketten avokado almak istiyorsunuz ama bazen hiç olgunlaşmamış bazen de fazla olgunlaşmış olanları mı seçiyorsunuz? Avokadonun yenmeye hazır olup olmadığını anlamanın çok kolay bir yolu var. Üst kısmında bulunan sap kısmını çıkardığınızda yeşilse yenmeye hazırdır, kahverengi ise muhtemelen zamanı geçmiştir. Olgunlaşmamış olanlarda ise sap kısmını ayırmak daha zordur, bu durumda biraz daha beklemekte fayda var.

Mutfakta usta bir şef olmanızı sağlayacak 20 tüyo! Şeflerin en sık kullandığı yöntemler…

Mutfakta usta bir şef olmanızı sağlayacak 20 tüyo! Şeflerin en sık kullandığı yöntemler…

Tavayı önceden ısıtmak

Eğer tavanızı yağ koymadan önce ısıtırsanız yemekleriniz çok daha hızlı pişer. Ne kadar süreyle ısıtmak gerektiğinin cevabı ise ortalama 3 dakikanın yeterli olduğudur. Boş tavayı ocağın üstünde 3 dakika ısıtıp ardından yağınızı eklerseniz yemekleriniz çabucak pişecektir.

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