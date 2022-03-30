Mutfakta usta bir şef olmanızı sağlayacak 20 tüyo! Şeflerin en sık kullandığı yöntemler…

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Avokadonun yenmeye hazır olup olmadığını anlayın

Marketten avokado almak istiyorsunuz ama bazen hiç olgunlaşmamış bazen de fazla olgunlaşmış olanları mı seçiyorsunuz? Avokadonun yenmeye hazır olup olmadığını anlamanın çok kolay bir yolu var. Üst kısmında bulunan sap kısmını çıkardığınızda yeşilse yenmeye hazırdır, kahverengi ise muhtemelen zamanı geçmiştir. Olgunlaşmamış olanlarda ise sap kısmını ayırmak daha zordur, bu durumda biraz daha beklemekte fayda var.