Roza Galeri Roza Yemek Usta şef püf noktasını açıkladı! Yumurtayı bir dakika boyunca sallarsanız...

Usta şef püf noktasını açıkladı! Yumurtayı bir dakika boyunca sallarsanız...

Mutfakta eksiklik duyduğunuz bir alet, kesme stili veya pişirme yöntemi…Bunlarla ilgili elde edeceğiniz püf noktaları sayesinde mutfakta geçirdiğiniz her vakti hem daha keyifli hem de daha pratik hale getirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.08.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 12:20
Usta şef püf noktasını açıkladı! Yumurtayı bir dakika boyunca sallarsanız...

Mutfakta eksiklik duyduğunuz bir alet, kesme stili veya pişirme yöntemi…Bunlarla ilgili elde edeceğiniz püf noktaları sayesinde mutfakta geçirdiğiniz her vakti hem daha keyifli hem de daha pratik hale getirebilirsiniz.

Usta şef püf noktasını açıkladı! Yumurtayı bir dakika boyunca sallarsanız...

YUMURTAYI DELİN

Yumurtayı kaynatmadan önce raptiyeyle ufak bir delik açın. Bu sayede yemeye hazır olduğunda kabuğunu çıkarmak da daha kolay hale gelir.

Usta şef püf noktasını açıkladı! Yumurtayı bir dakika boyunca sallarsanız...

ANANASI BAŞ AŞAĞI SAKLAYIN

Ananaslar, baş aşağı şekilde muhafaza edilerek daha hızlı olgunlaşması ve daha tatlı olması sağlanabilir.

Usta şef püf noktasını açıkladı! Yumurtayı bir dakika boyunca sallarsanız...

MEYVELERİN KÜFLENMESİNİ ENGELLEYİN

Seyreltilmiş sirkeli suda bekleterek taze meyvelerin küflenmelerini engelleyebilirsiniz.

Usta şef püf noktasını açıkladı! Yumurtayı bir dakika boyunca sallarsanız...

KARARMIŞ AVOKADOYA SON

Avokadonun üstüne biraz elma sirkesi sürebilir veya yanına bir soğan koyabilirsiniz. Bu sayede avokadoların kararmasını engelleyebilirsiniz.

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