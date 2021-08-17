Usta şef püf noktasını açıkladı! Yumurtayı bir dakika boyunca sallarsanız...

Mutfakta eksiklik duyduğunuz bir alet, kesme stili veya pişirme yöntemi…Bunlarla ilgili elde edeceğiniz püf noktaları sayesinde mutfakta geçirdiğiniz her vakti hem daha keyifli hem de daha pratik hale getirebilirsiniz.

Mutfakta eksiklik duyduğunuz bir alet, kesme stili veya pişirme yöntemi…Bunlarla ilgili elde edeceğiniz püf noktaları sayesinde mutfakta geçirdiğiniz her vakti hem daha keyifli hem de daha pratik hale getirebilirsiniz.

YUMURTAYI DELİN Yumurtayı kaynatmadan önce raptiyeyle ufak bir delik açın. Bu sayede yemeye hazır olduğunda kabuğunu çıkarmak da daha kolay hale gelir.

ANANASI BAŞ AŞAĞI SAKLAYIN Ananaslar, baş aşağı şekilde muhafaza edilerek daha hızlı olgunlaşması ve daha tatlı olması sağlanabilir.

MEYVELERİN KÜFLENMESİNİ ENGELLEYİN Seyreltilmiş sirkeli suda bekleterek taze meyvelerin küflenmelerini engelleyebilirsiniz.