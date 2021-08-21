Usta şef püf noktasını açıkladı! Yumurtayı bir dakika boyunca sallarsanız...

Mutfakta eksiklik duyduğunuz bir alet, kesme stili veya pişirme yöntemi…Bunlarla ilgili elde edeceğiniz püf noktaları sayesinde mutfakta geçirdiğiniz her vakti hem daha keyifli hem de daha pratik hale getirebilirsiniz.

Yemek yapmayı bir görev değil bir zevk haline dönüştürebilecek 20 püf noktası sayesinde eşsiz yemekler yapabilir, pratik saklama yöntemleri ile tasarruf yapabilirsiniz. İşte o yöntemler…

YUMURTAYI DELİN Yumurtayı kaynatmadan önce raptiyeyle ufak bir delik açın. Bu sayede yemeye hazır olduğunda kabuğunu çıkarmak da daha kolay hale gelir.

MÜKEMMEL DONDURMALI SANDVİÇ Keskin ve sıcak bir bıçak sayesinde dondurmayı kusursuz şekilde kesebilirsiniz. Böylece kurabiye arasına yerleştireceğiniz dondurmayı tam da istediğiniz boyutlarda keserek mükemmel dondurmalı sandviçi hazırlayabilirsiniz.

PEYNİRİ PAKETİYLE MUHAFAZA EDİN İstediğiniz peynir parçasını ambalajın bir parçasıyla birlikte kesin. Bu sayede kalan peyniri kendi paketinde muhafaza ederek kullanım süresini uzatabilirsiniz.