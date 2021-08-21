Roza Galeri Roza Yemek Usta şef püf noktasını açıkladı! Yumurtayı bir dakika boyunca sallarsanız...

Usta şef püf noktasını açıkladı! Yumurtayı bir dakika boyunca sallarsanız...

Mutfakta eksiklik duyduğunuz bir alet, kesme stili veya pişirme yöntemi…Bunlarla ilgili elde edeceğiniz püf noktaları sayesinde mutfakta geçirdiğiniz her vakti hem daha keyifli hem de daha pratik hale getirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.08.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 13:57
Usta şef püf noktasını açıkladı! Yumurtayı bir dakika boyunca sallarsanız...

Yemek yapmayı bir görev değil bir zevk haline dönüştürebilecek 20 püf noktası sayesinde eşsiz yemekler yapabilir, pratik saklama yöntemleri ile tasarruf yapabilirsiniz. İşte o yöntemler…

Usta şef püf noktasını açıkladı! Yumurtayı bir dakika boyunca sallarsanız...

YUMURTAYI DELİN

Yumurtayı kaynatmadan önce raptiyeyle ufak bir delik açın. Bu sayede yemeye hazır olduğunda kabuğunu çıkarmak da daha kolay hale gelir.

Usta şef püf noktasını açıkladı! Yumurtayı bir dakika boyunca sallarsanız...

MÜKEMMEL DONDURMALI SANDVİÇ

Keskin ve sıcak bir bıçak sayesinde dondurmayı kusursuz şekilde kesebilirsiniz. Böylece kurabiye arasına yerleştireceğiniz dondurmayı tam da istediğiniz boyutlarda keserek mükemmel dondurmalı sandviçi hazırlayabilirsiniz.

Usta şef püf noktasını açıkladı! Yumurtayı bir dakika boyunca sallarsanız...

PEYNİRİ PAKETİYLE MUHAFAZA EDİN

İstediğiniz peynir parçasını ambalajın bir parçasıyla birlikte kesin. Bu sayede kalan peyniri kendi paketinde muhafaza ederek kullanım süresini uzatabilirsiniz.

Usta şef püf noktasını açıkladı! Yumurtayı bir dakika boyunca sallarsanız...

BİTKİ KÜPLERİ

Hafif sararmaya başlayan maydanoz, nane veya dereotu gibi bitkileri çöpe atmak yerine buz küplerinde zeytinyağı ile karıştırarak dondurun. Böylece salatalarınızda ve yemeklerinizde istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bitki küpleriniz her zaman hazır olur.

SON DAKİKA SON DAKİKA