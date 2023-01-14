10 saniyede gençleşmenin formülü! Uzmanlar “mucize” diyor: “Her sabah…”

Uzmanlara göre; buzla yüz bakımı yapmak, "anında" daha genç görünmenin yanı sıra akşamdan kalan ve uzun bir gecenin ardından biriken toksinlerin, yorgunluğun oluşturduğu izleri de silebiliyor. Ancak sabah erkenden duş almak ve yatmadan önce bir bardak su içmek gibi basit uygulamalar da genç görünmenizi sağlayabiliyor.
BUZLA YÜZ BAKIMI RUTİNİ
Uzmanlar, "sabahları yüzü bir buzu cilde uygulamanın şişliği azaltmanın" çok etkili bir yolu olabileceğini belirtiyor. Buz kovası, güzel bir sabah duşuyla "basit bir sabah rutini" olarak oldukça etkilidir ve uzman Nic Shacklock, istenen etkiyi elde etmek için batırmanın iki ila üç kez 10 saniye boyunca tekrarlanmasını tavsiye etti.
Nic Shaclok, sabahları daha iyi görünmenin en iyi yolunun, "yataktan kalkar kalkmaz ilk iş olarak buz terapisi" uyglamak olduğunu belirtiyor. Uzman, "yüz şişkinliğini azaltmak için yaygın olarak kullanılan bir numara" olduğunu belirtti, çünkü "soğukluk hissi baskıyı azaltacak" ve cilde doğal bir parlaklık kazandıracaktır.
Buzlu suyla dolu bir kase alın ve yüzünüzü içine daldırın; birkaç saniye sonra yüzünüzü kurutmak için bir bez veya yüz pazen kullanın.
Healthline'a göre, buzla yüz bakımının faydalarından bazıları:
Tüm bu önerilerin yanı sıra; buz bakımı rutininin cildiniz için risklerini ve sizin cilt yapınıza uygun olup olmadığını öğrenmeniz gerekiyor. Bu nedenle öncelikle mutlaka doktorunuza danışın.