10 saniyede gençleşmenin formülü! Uzmanlar “mucize” diyor: “Her sabah…”

Anında daha genç görünmek, hemen herkesin isteği. Günlük olarak uygulayacağınız birkaç yöntem; inanılmaz gelebilir ama saniyeler içinde daha genç görünmenizi sağlayabilir. Önemli olan, hangi uygulamayı nasıl yapacağınız bilmek. İşte o ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 14.01.2023 09:46 PAYLAŞ ABONE OL

Uzmanlara göre; buzla yüz bakımı yapmak, "anında" daha genç görünmenin yanı sıra akşamdan kalan ve uzun bir gecenin ardından biriken toksinlerin, yorgunluğun oluşturduğu izleri de silebiliyor. Ancak sabah erkenden duş almak ve yatmadan önce bir bardak su içmek gibi basit uygulamalar da genç görünmenizi sağlayabiliyor.

BUZLA YÜZ BAKIMI RUTİNİ Uzmanlar, "sabahları yüzü bir buzu cilde uygulamanın şişliği azaltmanın" çok etkili bir yolu olabileceğini belirtiyor. Buz kovası, güzel bir sabah duşuyla "basit bir sabah rutini" olarak oldukça etkilidir ve uzman Nic Shacklock, istenen etkiyi elde etmek için batırmanın iki ila üç kez 10 saniye boyunca tekrarlanmasını tavsiye etti.