Haberler Roza Haberleri Güzellik Haberleri 4 malzemeyle C vitamini deposu: 1 bardağı cildi ışıl ışıl yapıyor…

4 malzemeyle C vitamini deposu: 1 bardağı cildi ışıl ışıl yapıyor…

Cildin pürüzsüz ve parlak görünmesi için genellikle C vitamini ve retinol içeren serumlar tercih edilir. Fakat son dönemde sosyal medyada yayılan bir trend, mutfağınızda kolayca bulabileceğiniz doğal ürünlerin bu kozmetik formüllerden çok daha etkili olabileceğini ortaya koyuyor. İşte cildinizi retinol bombardımanına tutacak olan o karışım!

Giriş Tarihi: 22.10.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 12:14
ABONE OL
4 malzemeyle C vitamini deposu: 1 bardağı cildi ışıl ışıl yapıyor…

C vitamini ve retinol içeren ürünler genellikle bakım rutinlerinde tercih edilir ve cilde tazelik kazandırır.

Ancak son dönemde viral olan "retinol karışımı", bu anlayışı değiştiriyor.

Bu karışımın baş malzemelerinden olan Havuç, vücuda alındığında A vitaminine dönüşerek cildin yenilenmesini sağlayan retinolü etkinleştiriyor.

Portakal ve limon ise içerdiği C vitamini sayesinde kolajen üretimini artırıyor, cildin esnekliğini destekliyor ve parlaklık kazandırıyor.

Editörün notu: Karışımın herhangi bir yan etki yapmaması için önceden bir cilt doktoruna mutlaka danışınız.

Zencefil ise antioksidan ve iltihap önleyici özellikleri ile hem cildi hem de sindirim sistemini rahatlatıyor.

Tüm malzemeler bir blenderda karıştırılarak içildiğinde cilt, ihtiyacı olan doğal ışıltısını geri kazanıyor.

Sağlıklı tarifler üzerine sosyal medyada içerik üreten Grace Wagner Spradlin, karışımın özellikle sabah erken saatlerde tüketilmesini öneriyor.

Zamanla değişen güzellik ürünlerine bir yenisini ekleyen sosyal medya, "retinol karışımı" ile doğal cilt bakımında farklı bir yaklaşım sunmaya hazırlanıyor.