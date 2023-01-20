Anında daha genç bir görüntü veren saç modelleri! 3 adımda 10 yaş gençleşin

Saçlarımız bizim en önemli aksesuarlarımızın başında gelir. Bu nedenle saçlarımıza verdiğimiz şekil de görüntümüzde önemli bir yer taşır. Daha genç bir görüntüye kavuşmak için ise bu modelleri deneyebilirsiniz…
KAHKÜLLÜ KABARIK FÖN
70'lerden ilham alan kabarık fön geri döndü ve her yaştan kadın bu klasik saç modeli ile öne çıkıyor. Bu stil, birçok katmana sahip uzun, orta boylarda bir kahkül içerir ve amaç, mümkün olduğunca fazla hacim yaratmaktır.
Katmanların pek çok faydası vardır, yalnızca bir saç stiline dolgunluk katmakla kalmaz, aynı zamanda kadınlar yaşlandıkça saçlar incelmeye başladığı için bu kesim saçın daha kalın, daha dolgun görünmesini sağlar. Ancak katmanların şeklini korumak zorlayıcı olabilir.
Birinci adım: Ön şekillendiriciyi bir spreyi saçınıza uygulayın ve tarayın. Bu, saçınızı ısı hasarından korumak ve yaratmak istediğiniz stil için iyi bir temel oluşturmak için önemli bir adımdır.
İkinci adım: Yuvarlak bir fırça veya rulo ile fön çekmeden önce saçınıza durulanmayan bir saç kremi sürün.
Üçüncü adım: Yüzün etrafındaki katmanların sabir şekilde kalması için bir saç spreyinden yardım alın.
Dördüncü adım: Saça parlaklık katmak için bir saç yağı ile görünümüzü tamamlayın.
YÜKSEK ATKUYRUĞU
Anında yüz germe olarak da bilinen yüksek ve sıkı atkuyruğunun yüzü açtığı ve gözleri, kaşları ve elmacık kemiklerini vurguladığı söylenir.
Bonus olarak, saçı atkuyruğu şeklinde toplamak, yüzü ve genel silueti görsel olarak uzatabilir ve sizi biraz daha uzun gösterebilir.
Birinci adım: Saçınızı atkuyruğu şeklinde toplamadan önce ön şekillendirici uygulayın. Bu, istediğiniz stili elde etmenize yardımcı olacak iyi bir temel sağlayacaktır.
Saçın gün boyunca sabit kalmasına yardımcı olmak için (kuru şampuan veya saç spreyi yoluyla) hacim eklemek de iyi bir fikirdir.
İkinci adım: Mükemmel şekilde toplamak için, önden görünen ama yine de rahat bir şekilde başınızın arkasına düşen ve yana doğru dökülmeyen at kuyruğu ile başınızın ortasını hedefleyin. Atkuyruğunuz yerine oturduğunda, güçlü bir tutuş için güçlü bir sprey uygulayın.
Üçüncü adım: Görünümü saç spreyi ile tamamlayın. Saçın olabildiğince düzgün ve pürüzsüz olmasını sağlamak ve küçük çıkıntıları düzeltmek için küçük, yumuşak bir saç fırçası veya eski, temiz bir diş fırçası kullanabilirsiniz. Bu atkuyruğunun amacı anahtarı daha genç görünmektir. Bu yüzden dağınık toplamadan kaçınmanız gerekmektedir.
Dördüncü adım: Atkuyruğunu topladıktan sonra, saç lastiğini atkuyruğunun dibine doladığınız bir saç tutamı ile kapatın ve bir saç tokası ile sabitleyin.
DENİZ KIZI DALGASI
Büyüleyici deniz kızı dalgalarının en büyük mimarı deniz suyu olsa da günlük yaşantınızda da bu dalgaları elde etmeniz hiç de zor değil. Evde bu dalgaları elde etmenin birkaç yolu vardır. Saçınız hafif kıvırcıksa doğal olarak kurumaya bırakmaktan, nemliyken saçınızı örerek veya bir çubuğa saçlarınızı dolayarak kurutmak gibi birçok seçeneğiniz bulunuyor.
Alternatif olarak, saçınız doğal olarak kıvırcıksa, dalgaları gevşetmek için kururken saçı nazikçe aşağı doğru çekin. Dalgaların uzun süre dayanmasını sağlamak için buna uygun ürünler de kullanabilirsiniz.
Birinci adım: Saçınıza bir ön şekillendirici uygulayın ve saçınızı tarayın. Bu, sçaınızı istediğiniz stilde şekillendirmenize yardımcı olacak iyi bir temel sağlayacaktır.
İkinci adım: Bir köpük kullanarak saçınızı sıkın ve dalgalı saçlar için uygun bir saç kremi kullanın.
Üçüncü adım: Saçı doğal olarak kurumaya bırakın veya örün veya bir dalga yapım çubuğu kullanın ve ardından saçınıza yağ uygulayarak işlemi bitirin. Bu stilde ise sıkı atkuyruğunun aksine mükemmel bir görüntünün aksine doğal ve eforsuz bir görüntü elde etmeniz hedeflenir.