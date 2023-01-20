Anında daha genç bir görüntü veren saç modelleri! 3 adımda 10 yaş gençleşin

Saçlarımız bizim en önemli aksesuarlarımızın başında gelir. Bu nedenle saçlarımıza verdiğimiz şekil de görüntümüzde önemli bir yer taşır. Daha genç bir görüntüye kavuşmak için ise bu modelleri deneyebilirsiniz…

KAHKÜLLÜ KABARIK FÖN

70'lerden ilham alan kabarık fön geri döndü ve her yaştan kadın bu klasik saç modeli ile öne çıkıyor. Bu stil, birçok katmana sahip uzun, orta boylarda bir kahkül içerir ve amaç, mümkün olduğunca fazla hacim yaratmaktır.

Katmanların pek çok faydası vardır, yalnızca bir saç stiline dolgunluk katmakla kalmaz, aynı zamanda kadınlar yaşlandıkça saçlar incelmeye başladığı için bu kesim saçın daha kalın, daha dolgun görünmesini sağlar. Ancak katmanların şeklini korumak zorlayıcı olabilir.