Ayak çatlaklarına kesin çözüm! Bu yöntemle bebek gibi ayaklara sahip olacaksınız

Kusursuz görünmek her kadının isteyeceği şeylerden biri. Şikayet ettiğiniz çoğu şeyden bu basit ipuçlarıyla kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda düzenli uyguladığınızda bu farkı göreceksiniz. Günlük hayatınızı kolaylaştıracak bu yöntemlerden vazgeçemeyeceksiniz. Gelin bu yöntemlerin neler olduğuna beraber bakalım.
KURU AYAKLAR İÇİN AYAK MASKESİ
Ayaklarınızı bebek cildi gibi pürüzsüz hale getirmek için sıcak suda bekletin. Daha sonra, ezilmiş aspirin ve limon suyundan yapılmış bir macunu her iki ayağınıza da sürün ve plastik bir ürünle kaplayın. Plastik ambalajı açmadan evde dolaşabildiğinizden emin olmak için çoraplarınızı giyin. Maskeyi 2 saat bekletin. Böylece bebek gibi yumuşacık ayaklara sahip olacaksınız.
KOLAY BUKLELER
Saç maşasını kullanmak için zamanınız yoksa, bu uyguladığınız numara günü kurtarabilir. Saçınızı normalde yaptığınız gibi kurutun ve yaklaşık %85 kuruyunca saçınızı ayırın ve her bir tutamı dolayarak bükün. Saçları tamamen kuruyana kadar kurutun ve buklelerinizi nazikçe ayırın.
KISA SÜREDE FRENCH UYGULAMA
Artık kusursuz bir french uygulamak için kuaföre gitmenize gerek yok! Süngere biraz cila uygulayın ve tırnağınızın ucunu içine bastırın. Daha hızlı ve kusursuz uygulamanız için biraz pratik yapmanız gerekebilir. Fakat alıştığınızda mükemmel sonuçlarla karşılaşacaksınız.
YORGUN GÖZLERE SON
Uykusuz kaldığınız ve yorgun olduğunuz zamanlarda gözleriniz şişer. Bu yorgunluğu atmak, göz çevrenizi aydınlatmak için çay poşetleri çok iyi görev görür. Gözünüzde on dakika kadar beklettiğinizde yorgun görüntüden kurtulacaksınız!
TRAŞ BIÇAĞI
Kırılmış uçlar, uzun saçların hayalini kuran her kızın bildiği bir problemdir. Onlardan kurtulmak için boyunu kaybetmeden saçlarınızı küçük tutamlara ayırın ve uçlarını açın. Dışarı çıkan saçları kesmek için makas veya traş bıçağı kullanın. Böylece kırık uçlarınızdan kurtulacaksınız.