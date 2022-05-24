Ayak çatlaklarına kesin çözüm! Bu yöntemle bebek gibi ayaklara sahip olacaksınız

Kadınların çoğu vaktini güzelliği için harcar. Tonlarca güzellik malzemeleri, bakım ürünleri gibi malzemelere paralar verir. Fakat vereceğimiz bu küçük ipuçlarıyla büyük farklar yaratmak ister misiniz? İşte para harcamadan, doğal yollarla ışıl ışıl olmanın yolları…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 16:54

Kusursuz görünmek her kadının isteyeceği şeylerden biri. Şikayet ettiğiniz çoğu şeyden bu basit ipuçlarıyla kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda düzenli uyguladığınızda bu farkı göreceksiniz. Günlük hayatınızı kolaylaştıracak bu yöntemlerden vazgeçemeyeceksiniz. Gelin bu yöntemlerin neler olduğuna beraber bakalım.

KURU AYAKLAR İÇİN AYAK MASKESİ Ayaklarınızı bebek cildi gibi pürüzsüz hale getirmek için sıcak suda bekletin. Daha sonra, ezilmiş aspirin ve limon suyundan yapılmış bir macunu her iki ayağınıza da sürün ve plastik bir ürünle kaplayın. Plastik ambalajı açmadan evde dolaşabildiğinizden emin olmak için çoraplarınızı giyin. Maskeyi 2 saat bekletin. Böylece bebek gibi yumuşacık ayaklara sahip olacaksınız.