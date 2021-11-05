Bebek gibi bir cildin sırrı bu "doğal gece maskesinde"

Kirlilik, nem ve aşırı yağlı/tatlı yiyecekler ciltte istenmeyen değişikliklere yol açarak cildin doğal parlaklığını ve ışıltısını kaybetmesine neden olabilir. Adet döngüsü de cildinizin görünümünde önemli bir rol oynar. Cilt sağlığını ve görünümünü belirleyen tüm faktörlere rağmen, hiç kimse kötü bir cilt gününü sevmez ve bu basit, ev yapımı paketlerle bunları tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 05.11.2021 11:06

Tamamen doğal birkaç tarifi içeren bu 6 farklı gece maskesi; her cilt tipi ve her sorun için ayrı ayrı önem taşıyor. Böylece tam kendinize uygun bir gece maskesi alternatini tercih ederek doğru bir gece bakım rutinini oluşturabilirsiniz. İşte o tarifler...

Badem Maskesi 4-5 adet soyulmuş bademi geceden sütte bekletin. Bademleri soyun ve ertesi sabah bu iki malzemeden bir macun yapın. Geceleri bu macunu ince bir tabaka halinde uygulayın ve cildinizde parlak bir ışıltı için ertesi sabah yıkayın! Badem, toksinleri atarak cildinizi temizleyen ve istediğiniz ışıltıyı elde etmenize yardımcı olabilecek antioksidanlara sahiptir.

Domates-limon Maskesi Bir domatesi ezin ve içine iki yemek kaşığı limon ekleyin. Bu macunu iyice karıştırın ve boynunuza ve cildinize uygulayın. Yirmi dakika sonra soğuk suyla yıkayın ve daha parlak, parlak bir cilde kavuşun! Limon, ağartma özelliklerine sahip olduğu için bronzlaşmaya yardımcı olur. Daha iyi ve belirgin sonuçlar için bu maske haftada üç kez uygulanmalıdır.

Yulaf ve Bal Maskesi Yulaf ve balı karıştırın ve yulaf biraz yumuşayana kadar dinlenmeye bırakın. Yulafı ezin ve cilde uygulamadan önce iyice karıştırın. Bir gece cildinizde bekletin ve sabah yıkayın. Karışım, kaybettiğiniz nemi geri kazandırır ve zararlı kimyasallara maruz kalmadan cildinize verilen hasarı en aza indirir.

Aloe Vera ve Gliserin Maskesi Çok yönlü aloe vera'yı biraz gliserin ile karıştırın ve macunu yüzünüze hafifçe sürün. 20 dakika sonra bunu yıkayın. Aloe vera, toksik olmayan bir hiperpigmentasyon tedavisi olarak çalışan ve pigmentasyonu ortadan kaldırarak cildi aydınlatmaya yardımcı olan aloin içerir.

Limon ve Süt Kremalı Yüz Maskesi Bir çorba kaşığı süt kremasını alın ve dört çorba kaşığı limon suyuyla iyice karıştırın. Bu karışımı cildinize bir kat uygulayın ve gece boyunca bırakın. Sabah ılık suyla yıkayın. Kremdeki doğal yağ asitleri, cildinizin nemlenmesine yardımcı olurken, limon beyazlatıcı özelliği ile cilt tonunun eşitlenmesine ve yara veya sivilce izlerini iyileştirmeye yardımcı olur.