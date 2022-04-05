Benim tırnaklarım uzamaz demeyin! Kısa tırnaklara veda ettirecek 7 yöntem...

Uzamayan tırnaklar çoğu kadının ortak derdi. Pek çok kadın tırnaklarını uzun kullanmak istedikleri için takma tırnak gibi çeşitli yöntemlere yöneliyor. Ancak bilinçli olarak uygulayacağınız birkaç yöntemle dilediğiniz uzunluktaki tırnaklara kavuşabilirsiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 05.04.2022 10:37

Yumuşak, kuru ve kırılgan tırnaklara sahip olmaktan yorulduysanız işte hem tırnakları güçlendirecek hem de uzamalarını sağlayacak 7 yöntem…

SÜREKLİ OJE SÜRMEYİN Kadınlar arasında yaygın olarak bilinen oje sürmenin tırnak üzerinde bir bariyer oluşturarak koruyucu katman sağladığı inancı aslında yanlıştır. Her ne kadar mantıklı bir tez gibi gelse de, araştırmalar bunun tam aksini söylemekte. Dermatologlar uzun süreli oje kullanımının, ojenin içerisinde bulunan kimyasalların tırnağa süzmesine yol açarak renk bozulması, soyulma ve kırılma gibi sonuçlara neden olacağını söylüyor. Bu, ojelerden tamamen vazgeçmeniz anlamına gelmiyor ancak, arada sırada oje sürmeye ara vermek tırnak sağlığınızın güçlenmesini sağlayacaktır.