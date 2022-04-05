Benim tırnaklarım uzamaz demeyin! Kısa tırnaklara veda ettirecek 7 yöntem...

Yumuşak, kuru ve kırılgan tırnaklara sahip olmaktan yorulduysanız işte hem tırnakları güçlendirecek hem de uzamalarını sağlayacak 7 yöntem…
SÜREKLİ OJE SÜRMEYİN
Kadınlar arasında yaygın olarak bilinen oje sürmenin tırnak üzerinde bir bariyer oluşturarak koruyucu katman sağladığı inancı aslında yanlıştır. Her ne kadar mantıklı bir tez gibi gelse de, araştırmalar bunun tam aksini söylemekte. Dermatologlar uzun süreli oje kullanımının, ojenin içerisinde bulunan kimyasalların tırnağa süzmesine yol açarak renk bozulması, soyulma ve kırılma gibi sonuçlara neden olacağını söylüyor. Bu, ojelerden tamamen vazgeçmeniz anlamına gelmiyor ancak, arada sırada oje sürmeye ara vermek tırnak sağlığınızın güçlenmesini sağlayacaktır.
TIRNAKLARINIZI DÜZENLİ OLARAK KISALTIN AMA TIRNAK MAKASI KULLANMAYIN
Düzenli olarak uzayan tırnakları kısaltmak oluşabilecek zararlara ve kırılmalara karşı bir önlem olacaktır. Kısaltma işlemini yaparken doğru aleti seçmek önemlidir. Tırnak makası en pratik ve kolay yol gibi gözükse de tırnakta kırılmalara ve çatlaklara neden olabilir. Onun yerine törpü tercih etmek tırnaklarınızın kırılmadan uzamasını sağlayacaktır.
Ek ipucu: Tırnakları her zaman aynı yöne doğru törpülemek önem taşır. İleri geri yaparak törpüleme yapmanız tırnak yüzeyine zarar vererek yıpranmayı arttırır.
ELDİVEN GİYMEDEN TEMİZLİK YAPMAYA BAŞLAMAYIN
Sürekli olarak lateks eldiven giymek şüphesiz ki tırnak sağlığınızı olumsuz etkiler ancak temizlik yaparken eldiven takmamak da benzer bir etkiyi yapacaktır. Sadece deterjan gibi kimyasalların verdiği etki değil, suyun içerisinde uzun süre kalmak da tırnaklarınızı zayıflatabilir. Alacağınız bir çift bulaşık eldiveni ile bulaşıklarınızı yıkamak tırnaklarınızın kırılmadan uzamasını sağlar.
DAHA ÇOK PİRİNÇ TÜKETİN
Sağlığımız büyük oranda tükettiğimiz gıdalarla doğru orantılıdır. Bu durum görünüşümüz için de geçerlidir. Tırnakların uzamasını sağlayan en değerli vitaminlerin başında gelen B vitamini pirincin içerisinde yüksek miktarda bulunur. Haftada birkaç defa pirinç yemek tırnaklarınızın daha sağlıklı ve hızlı uzamasını sağlar.
TIRNAK SERTLEŞTİRİCİ KULLANMAYIN
Tırnak sertleştirici ojelerin amacı tırnakları daha sert yaparak kırılmalarını engellemek olsa da uzun vadede tam tersi bir etki yapabilir. Uzun ve sürekli kullanacağınız tırnak sertleştirici cila, tırnaklarınızı kurutabilir ve daha hassas güçsüz hale gelerek kırılmalarına neden olabilir.
TIRNAKLARINIZI VAZELİN İLE OVUN
Vazelin, çok çeşitli alanlarda kullanılan ve tırnak üzerindeki olumlu etkileriyle popülerleşen bir üründür. Tırnak bakımına önem veren herkesin mutlaka edinmesi gerekir. Hem tırnaklarınızı hem de tırnak etlerinizi nemlendirmek için uygulayabilirsiniz. Bu uygulamayı günlük bir alışkanlık haline getirmek, tırnak üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturarak güçlenmelerini sağlayarak kırılgan tırnaklardan kurtulmanızı sağlar.
Ek ipucu: En iyi sonuçlar için tırnaklarınızı yıkamadan önce 3 ila 5 dakika bekleyin.
TIRNAKLARINIZI TAZE PORTAKAL SUYUNA BATIRIN
Zengin C vitamini içeren besinler, tırnak ve saç büyümesi için oldukça etkilidir. Aynı zamanda genel sağlık üzerinde de olumlu etkileri olan portakal suyunu taze olarak sıkın. Ardından tırnaklarınızı yarım dakika içerisine batırın. 10 günde bir tekrarlayabileceğiniz bu yöntemi tırnaklarınızı yarım portakalın içerisine batırarak da deneyebilirsiniz.
Ek ipucu: Portakal suyu sitrik asit içermektedir. Bu asit tırnakları kurutabileceği için kullanımdan sonra tırnaklarınızı iyice yıkayıp ardından nemlendirmeniz gerekmektedir.