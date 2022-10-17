Beyaz saçın faydalarına inanamayacaksınız! Saçlarınızı boyamayı bıraktığınızda...

Beyaz saçlar yaşlandıkça ortaya çıkan ya da belirli genetik faktörlerden kaynaklı daha erken yaşlarda görülebilen bir olaydır. Özellikle beyazlar çıktığı an saçlar boyatılır. Fakat aslında saçlarımızı doğal halinden uzaklaştırıp boyatarak zarar veriyoruz. Peki neden çıkan beyazları boyatmamalıyız? İşte saçlarınızı beyazlatmanın 5 faydasını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 17.10.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 13:34 PAYLAŞ ABONE OL

Saçınıza doğru bakım yapmak, saçı tanımak çok önemlidir. Görünüşte her on yılda bir, ister ergenlik, ister hamilelik veya doğal yaşlanma süreci olsun, saç telleriniz büyük bir değişime uğrar. Ancak en sarsıcı geçişlerden biri, grilerin ortaya çıktığı anlardır. Beyaz saçlar çıkmaya başladığında hemen boyatmak isteriz. Fakat aslında bilmeden saçımıza ve saç derimize zarar veriyoruz. Uzmanlar; saçlarınızı boyatmayarak, doğal renginde bırakmanızı öneriyor.

SAÇLARINIZ DAHA SAĞLIKLI OLACAK Saçınızı boyamayı bırakırsanız, daha sağlıklı hale gelir. Sadece ipliklerinizi renklendirdiğinizde ne olacağını bir düşünün. Saçlarınıza boya uygulamak saçın koruyucu proteinlerini yükseltir, böylece kimyasallar saç teline nüfuz edebilir ve rengini değiştirebilir. Bu göz kamaştırıcı bir renk tonuyla sonuçlansa da saçı zayıflatır ve bu da kırılganlığa, kuruluğa ve genel olarak incelmeye neden olabilir.