Beyaz saçın faydalarına inanamayacaksınız! Saçlarınızı boyamayı bıraktığınızda...

Saçınıza doğru bakım yapmak, saçı tanımak çok önemlidir. Görünüşte her on yılda bir, ister ergenlik, ister hamilelik veya doğal yaşlanma süreci olsun, saç telleriniz büyük bir değişime uğrar. Ancak en sarsıcı geçişlerden biri, grilerin ortaya çıktığı anlardır. Beyaz saçlar çıkmaya başladığında hemen boyatmak isteriz. Fakat aslında bilmeden saçımıza ve saç derimize zarar veriyoruz. Uzmanlar; saçlarınızı boyatmayarak, doğal renginde bırakmanızı öneriyor.
SAÇLARINIZ DAHA SAĞLIKLI OLACAK
Saçınızı boyamayı bırakırsanız, daha sağlıklı hale gelir. Sadece ipliklerinizi renklendirdiğinizde ne olacağını bir düşünün. Saçlarınıza boya uygulamak saçın koruyucu proteinlerini yükseltir, böylece kimyasallar saç teline nüfuz edebilir ve rengini değiştirebilir. Bu göz kamaştırıcı bir renk tonuyla sonuçlansa da saçı zayıflatır ve bu da kırılganlığa, kuruluğa ve genel olarak incelmeye neden olabilir.
SAÇ DERİNİZ İYİLEŞİR
Saçınızı boyadıktan sonra, saç derinizin günlerce kaşınması nadir görülen bir durum değildir.Sürekli kaşınmasının ardında saç derinizin yıpranmasından dolayı ortaya çıkıyor. Saç boyadıktan sonra, kafa derisinin kaşınmasına genellikle, bilinen bir tahriş edici ve alerjen olan parafenilendiamin adı verilen boyada bulunan bir kimyasal neden olur. Uzmanlar, Saçınızın beyazlamasına izin vermek, saç derinizi saç boyalarının toksik bileşenlerine maruz bırakmaktan kaçınmanın etkili bir yoludur".
KENDİNİZİ ÖZGÜR HİSSEDECEKSİNİZ
Söz konusu olduğunda saç olduğunda, saçınızı boyamanın strese neden olabileceği sayısız seçenek vardır. Rengin yanlış çıkacağından, çok fazla para harcadığınızdan veya saç tellerinize gereken özeni göstermediğinizden endişelenebilirsiniz. İşte saçlarınızın beyazlamasına izin verirseniz, tüm bu şikayetlerden kurtulmuş olursunuz.