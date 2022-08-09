Bu hatayı sakın yapmayın! Saç derinizi kökünden çürütüyor…

Uzmanlara göre, saç tipine bağlı olarak saçınızı sık sık yıkamak faydadan çok saçlarınıza ve saç derinize zarar veriyor. İşte detayları…
SAÇLAR KURUR
Saçınız için en iyi olanı keşfetmek çok zaman ve sabır gerektirir. Saçlarınız saç derinize bir folikül ile bağlıdır ve bu folikül, saça geçen vitamin ve nem üreten bezlere bağlıdır. Saçınızı çok sık yıkarsanız, saçınızda salgı bezlerinin ürettiği tüm doğal yağları yok edersiniz. Yani artık saçınıza herhangi bir fayda sağlamaz aksine cansız ve kuru bırakırlar.
SAÇ NE SIKLIKLA YIKANMALI?
Saçınızı kesinlikle gerekli olduğunda yıkamalısınız. Ellerinizi saçınızdan geçirerek saçınızın yıkanması gerekip gerekmediğini anlayabilirsiniz. Hala yumuşak ve kabarıksa muhtemelen yıkamanıza gerek kalmayacak.
Uzmanlar genellikle, haftada en fazla bir ila iki kez yıkamanızı öneriyor. Kafa derisi kaşınıyor veya kir nedeniyle pul pul dökülme belirtileri varsa, yıkama zamanının geldiği açıktır.Unutmayın, sağlıklı bir saç derisi için doğal sebuma ihtiyacınız var ve saçınızı çok düzenli yıkamak bunu azaltacaktır.
HANGİ SAÇ TİPLERİ YAĞLANMAYA MEYİLLİDİR?
Açık ve ince telli saçlar yağlanmaya meyilli saç tipleridir. Bunun için uzmanlar elma sirkesi kullanmanızı öneriyor! Haftada bir kez, elma sirkesi ile saçınızı duruladığınız da sağlıklı ve canlı saçlara sahip olmanızı sağlıyor. Aynı zamanda saçlarınız daha yavaş yağlanacak. Aynı zamanda elma sirkesi antioksidan açısından zengindir.