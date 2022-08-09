Bu hatayı sakın yapmayın! Saç derinizi kökünden çürütüyor…

Sağlıklı bir saça sahip olmak için fazlasıyla bakıma ihtiyaç duyarız. Fakat hangi yöntemleri uyguladığımız çok önemli. Doğru yöntemlerle hem parlak hem de canlı saçlara sahip olabiliriz. Yalnız hepimizin düştüğü bu hatayı yapmak saçları mahvediyor… İşte saçları bitiren o hata…

Giriş Tarihi: 09.08.2022 14:56 PAYLAŞ ABONE OL

Uzmanlara göre, saç tipine bağlı olarak saçınızı sık sık yıkamak faydadan çok saçlarınıza ve saç derinize zarar veriyor. İşte detayları…

SAÇLAR KURUR Saçınız için en iyi olanı keşfetmek çok zaman ve sabır gerektirir. Saçlarınız saç derinize bir folikül ile bağlıdır ve bu folikül, saça geçen vitamin ve nem üreten bezlere bağlıdır. Saçınızı çok sık yıkarsanız, saçınızda salgı bezlerinin ürettiği tüm doğal yağları yok edersiniz. Yani artık saçınıza herhangi bir fayda sağlamaz aksine cansız ve kuru bırakırlar.