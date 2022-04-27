Bu teknik dudak dolgusunu bitirecek! Ruj sürmeden önce bunu yaparsanız...

Koyu ve yüksek pigmentli rujları kullanmak zaman içerisinde dudakların pembe rengini kaybedip pigmentasyon değişikliklerine yol açabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca yumuşak ve nude tonları tercih etmek her zaman güzel gözüken dudaklara sahip olmanıza yardımcı olacaktır. Buna ek olarak temiz içerikli ürünleri tercih etmeniz dudaklarınıza zarar verecek toksinlerden uzak durmanızı sağlayacaktır.

Gül yapraklarını ezip içerisine bir miktar bal ekleyin. Koyu tonlu bir dudağınız varsa içerisine bir miktar da süt tozu ekleyebilirsiniz. Karışımı hazırladıktan sonra dudaklarınıza sürün ve 10-15 dakika kadar bekletin. Ardından nemli bir pamuk yardımıyla silip dudaklarınızı nemlendirin. Bu uygulamada gül dudaklarınıza pembelik verirken bal ise aydınlatacaktır. Düzenli uygulayarak yumuşak ve pembe dudaklara kolayca kavuşabilirsiniz.

DOLGUN DUDAKLAR İÇİN TARÇIN YAĞI

Dolgun dudaklara sahip olmak istiyor ancak bunun için evde uygulayacağınız geçici bir yöntem arıyorsanız tarçın yağı tam size göre. Etkisi uzun süre devam eden tarçın yağını kullanmak için izlemeniz gereken adımlar ise çok basit.

Önce dudaklarınızı dairesel hareketler ile fırçalayın. Kısık ateşte 5 dakika ısıttığınız tarçın yağını biraz soğuması için bekleyin. Ardından dudaklarınıza yoğun bir katman haline sürün ve 2 dakika bekleyin. Ardından üzerine biraz zeytinyağı sürün ve 10 dakika bekleyip dudaklarınızı tekrar fırçalayın. Tekrar tarçın yağını sürerek 5 dakika bekletin ve soğuk suyla durulayın. İşlemin ardından dudaklarınızı nemlendirmeyi unutmayın. 15-20 dakika sonra istediğiniz ruju uygulayabilirsiniz.