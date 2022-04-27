Bu teknik dudak dolgusunu bitirecek! Ruj sürmeden önce bunu yaparsanız...

Bu yazıda listelediğimiz yöntemler sayesinde dudaklarınız her zaman nemli ve pembe gözükecek. Kurumuş ve çatlamış dudaklara veda etmenin yöntemleri ise şöyle;
DUDAKLARI NEMLENDİRMEK
Dudakların kuruması ve çatlaması çoğu kişinin yaşayıp gözardı ettiği sorunların başında gelir. Bu durumun sürekli tekrarlanması ve tedavi edilmemesi ise dudaklarda pigmentli ve koyu bir görüntüye sebep olacaktır. Edineceğiniz bir dudak nemlendiricisini her zaman yanında bulundurup aklınıza geldikçe sürün.
Doğru nemlendiriciyi seçmek
Kullanacağınız dudak balsamını doğru seçmek oldukça önemlidir. Uzun vadeli kullanımda faydasını göremeyeceğiniz petrol ve petrol jeli içerikli olanlarını kullanmamaya özen gösterin. Nemlendiriciniz içerisinde doğal balmumu, badem yağı, E vitamini gibi besleyici ve nemlendirici maddelerin olmasına özen gösterin. Ayrıca yatmadan önce dudaklara E vitamini uygulamak her zaman pembe dudaklara sahip olmanın temel anahtarıdır.
YETERLİ SU TÜKETMEK
Dışardan yüzeysel uygulayacağınız nemlendiriciler kadar içten alınan su miktarı da dudakların nemli kalması için önemlidir. Nemli dudaklar güzel ve pembe gözükürken kuru dudaklar koyu ve mat gözükür. Gün boyu susuz kalmamaya özen göstermek, sürekli olarak su içmek güzel gözüken dudaklara sahip olmada büyük önem taşır.
DUDAKLARI RUJA HAZIRLAMAK
Ruj uygulamadan önce dudaklara nemlendirici veya benzeri ürünler sürmek daha güzel gözükmelerini sağlayacaktır. Dudaklara sadece ruj uygulamak, kurumasını engellemek için yeterli olmayacaktır. Buna ek olarak mat rujlar, dudakları hemen kurutur. Saten ya da yarı saten rujları tercih etmek ve öncesinde nemlendirici sürmek dudaklarınızı olabilecek en güzel haline büründürür.
PEELİNG ÖNEMLİ
Dudaklara düzenli olarak peeling yapmak, yumuşak ve pürüzsüz gözükmelerini sağlar. Akşam yatmadan önce dudaklarınıza yoğun bir krem veya saf zeytinyağı gibi bir yağ sürebilir, sabah kalktığınızda dişlerinizi fırçalarken dudaklarınızı da fırçalayarak ölü derilerden kurtulabilirsiniz. Ya da hazır alacağınız veya evde kendiniz yapacağınız bir dudak peelingini kullanabilirsiniz. Evde peeling hazırlamak için tek gereken ise biraz şeker ve zeytinyağını karıştırıp dudaklarınızı güzelce ovalamak. Peeling uygularken en önemli nokta dairesel hareketlerle ovma işlemini yapıp ardından güzelce nemlendirmektir.
KOYU RENK RUJLAR
Koyu ve yüksek pigmentli rujları kullanmak zaman içerisinde dudakların pembe rengini kaybedip pigmentasyon değişikliklerine yol açabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca yumuşak ve nude tonları tercih etmek her zaman güzel gözüken dudaklara sahip olmanıza yardımcı olacaktır. Buna ek olarak temiz içerikli ürünleri tercih etmeniz dudaklarınıza zarar verecek toksinlerden uzak durmanızı sağlayacaktır.
YUMUŞAK DUDAKLAR İÇİN GÜL YAPRAKLARI
Gül yapraklarını ezip içerisine bir miktar bal ekleyin. Koyu tonlu bir dudağınız varsa içerisine bir miktar da süt tozu ekleyebilirsiniz. Karışımı hazırladıktan sonra dudaklarınıza sürün ve 10-15 dakika kadar bekletin. Ardından nemli bir pamuk yardımıyla silip dudaklarınızı nemlendirin. Bu uygulamada gül dudaklarınıza pembelik verirken bal ise aydınlatacaktır. Düzenli uygulayarak yumuşak ve pembe dudaklara kolayca kavuşabilirsiniz.
DOLGUN DUDAKLAR İÇİN TARÇIN YAĞI
Dolgun dudaklara sahip olmak istiyor ancak bunun için evde uygulayacağınız geçici bir yöntem arıyorsanız tarçın yağı tam size göre. Etkisi uzun süre devam eden tarçın yağını kullanmak için izlemeniz gereken adımlar ise çok basit.
Önce dudaklarınızı dairesel hareketler ile fırçalayın. Kısık ateşte 5 dakika ısıttığınız tarçın yağını biraz soğuması için bekleyin. Ardından dudaklarınıza yoğun bir katman haline sürün ve 2 dakika bekleyin. Ardından üzerine biraz zeytinyağı sürün ve 10 dakika bekleyip dudaklarınızı tekrar fırçalayın. Tekrar tarçın yağını sürerek 5 dakika bekletin ve soğuk suyla durulayın. İşlemin ardından dudaklarınızı nemlendirmeyi unutmayın. 15-20 dakika sonra istediğiniz ruju uygulayabilirsiniz.