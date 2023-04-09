Bu vitaminin eksikliği saçların beyazlamasına neden oluyor! Tek adımda eski rengine döndürün…

Cilt rengi gibi, saçın pigmentasyonu da melaninden önemli ölçüde etkilenir. Bu madde, normal işlevini sürdürmek için başka birçok besine ihtiyaç duyar. Bu nedenle vücut herhangi bir besin maddesinde eksiklik yaşadığında, saç tellerine pigment iletmekte başarısız olabilir. İyi haber şu ki, bazı durumlarda, yeterince erken ele alınırsa, yeterli takviye ile saçın beyazlaması geri alınabilir.

Giriş Tarihi: 09.04.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 11:02 PAYLAŞ ABONE OL

İnsanların büyük çoğunluğu 30'lu yaşlarında saçlarının beyazlamasını bekleyebilir, ancak bazıları 20'li yaşlarının sonunda beyaz teller görebilir. Beyazlamanın yeni başladığı bu erken aşama, belki de sürecinin en geri dönüşümlü olduğu zamandır. Altta yatan neden doğru analiz edilirse, bir kişinin saç beyazlamasını başarılı bir şekilde tersine çevirmesi daha olasıdır. Hava kirliliğine maruz kalma, genetik, yaş ve stres saçın beyazlamasına neden olabilecek başlıca faktörlerdir.

Araştırma ayrıca, erken beyazlama yaşayanlarda, bakır, demir, kalsiyum veya B12 vitamini eksikliğinin nadir olmadığını göstermiştir Ancak bazen, sağlık uzmanları semptomları çok belirsiz olduğu için bu durumları neden olarak kabul edemezler. ADA Health şöyle açıklıyor: " B12 vitamini eksikliğinin belirtileri yavaş gelişebilir ve zamanla kötüleşebilir.Kansızlık olmaksızın B12 vitamini eksikliği yaşayan kişilerde bazı belirtiler görülebilir. Düşük B12 vitamini seviyelerine rağmen bazı insanlar hiçbir semptom yaşamayabilir."