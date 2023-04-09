Bu vitaminin eksikliği saçların beyazlamasına neden oluyor! Tek adımda eski rengine döndürün…

İnsanların büyük çoğunluğu 30'lu yaşlarında saçlarının beyazlamasını bekleyebilir, ancak bazıları 20'li yaşlarının sonunda beyaz teller görebilir. Beyazlamanın yeni başladığı bu erken aşama, belki de sürecinin en geri dönüşümlü olduğu zamandır.
Altta yatan neden doğru analiz edilirse, bir kişinin saç beyazlamasını başarılı bir şekilde tersine çevirmesi daha olasıdır. Hava kirliliğine maruz kalma, genetik, yaş ve stres saçın beyazlamasına neden olabilecek başlıca faktörlerdir.
Araştırma ayrıca, erken beyazlama yaşayanlarda, bakır, demir, kalsiyum veya B12 vitamini eksikliğinin nadir olmadığını göstermiştir Ancak bazen, sağlık uzmanları semptomları çok belirsiz olduğu için bu durumları neden olarak kabul edemezler.
ADA Health şöyle açıklıyor: " B12 vitamini eksikliğinin belirtileri yavaş gelişebilir ve zamanla kötüleşebilir.Kansızlık olmaksızın B12 vitamini eksikliği yaşayan kişilerde bazı belirtiler görülebilir. Düşük B12 vitamini seviyelerine rağmen bazı insanlar hiçbir semptom yaşamayabilir."
2018'de International Journal of Trichology'de yapılan araştırma, beslenme yetersizliğinin saçlardaki beyazlamaya ne kadar dahil olduğunu anlamak için erken saç beyazlaması olan 60 hasta örneğini inceledi.
Araştırmacılar şunları kaydetti: "Erken saç beyazlaması olan kişilere serumla verilen demir, bakır ve kalsiyum beyazlamanın azalmasına neden oldu. Erken beyazlama saçın yeterli besin ve mineral almadığının bir göstergesi olabilir ve bu eser elementlerle takviyeler tersine dönebilir ve saç beyazlaması önlenebilir."
Yazarlar, "Ancak, bu ilişkinin altında yatan mekanizmaları bulmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var" diye ekledi.
Çalışmada bahsedilmemesine rağmen, B12 vitamini eksikliğinin erken beyazlamanın en yaygın nedenlerinden biri olduğuna inanılmaktadır.
Araştırmacılar, saçları beyazlamaya başlayan insanlarda vitamin B12 eksikliğinin genellikle folik asit ve biyotin eksikliğiyle birlikte olduğunu bulmuşlardır.
Unutulmamalıdır ki, beyazlamanın nedeni bir vitamin eksikliğiyse, takviyeler beyazlamayı tamamen tersine çeviremeyebilir ancak süreci yavaşlatabilir.
Medicine Net şöyle açıklıyor: "Erken beyazlama, yalnızca neden B12 vitamini eksikliğinden kaynaklandıysa, B12 vitamini takviyesi ile tersine çevrilebilir.
"Genetik, çinko eksikliği ve ilaçlar gibi diğer faktörler nedeniyle saçlarınız beyazlıyorsa bu durum geri döndürülemez."
Saçları erken beyazlayan herkesin, altta yatan nedeni belirlemek için doktorlarıyla iletişime geçmesi önerilir. Bir kişide erken beyazlamanın altında yatan başka nedenler olabilir, bu nedenle tedavi için doğru teşhis önemlidir.