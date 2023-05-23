Bu yöntem ojeleri uzun süre kullanmanızı sağlıyor! Tek yapmanız gereken ojeyi sürdükten sonra…

Jel ojeler daha uzun süre kalma eğilimde olsa da yine de tüm ojeler üzerine tırnak cilası sürülmesi önerilir. Ancak tırnak cilasının da yanlış uygulanması ojelerin daha da kötü görünmesine ve kısa sürede bozulmasına neden olabilir.
TIRNAK ETLERİNE OJE SÜRMEKTEN KAÇININ
Tırnaklarınızın sağlığı ve görünümü söz konusu olduğunda , tırnak etlerine odaklanmak önemlidir. Ne kadar hafife alınsa da tırnak etleri, tırnak sorunlarınızın çoğuna yanıt bulabileceğiniz yerdir. Tırnak cilası uygularken, uzun süre kalıcı bir manikür istiyorsanız, tırnak etlerine sürmekten kaçınmalısınız. Oje uygularken tırnak etlerine bulaşmasını önlemek için hızlı ve küçük adımlarla sürülmesini önerir. Tırnağın tamamına oje sürmeye çalışırken tırnak diplerindeki etlere ojenin bulaşması daha kısa sürede bozulmasına neden olmaktadir.
Tıpkı cila gibi, taban kat ojeyi de tırnak etlerinize uygulamaktan kaçınmanız önerilir. Ürünü kütiküllerinize uygulamanın sorunu, alanı kolayca açması ve cilanın daha kolay pul pul dökülmesine neden olmasıdır. Aynı şey tırnak kenarlarında da olabilir, yani ojenizin sıkıca kapatıldığından emin olmak için tırnağınızın kenarını tırnak cilası ile kapatmanız en iyisidir.
TIRNAK CİLASI İLE OJENİZİ UZUN SÜRE KULLANIN
Manikürünüzden maksimum faydayı elde etmek için, tırnaklarınıza bir tırnak cilası uygulamaktan daha fazlasını yapmanız gerekir. Başlamadan önce, ojenin tırnağa yapışmasını sağlamak için tırnak bazı uygulayın. Ojenizi bir taban ve üst kat arasına sıkıştırmak, en iyi şekilde korunmasını sağlayacaktır.
Herhangi bir oje uygulamadan önce tırnaklarınızı parlatın ve şekillendirin. Tırnaklarınıza baz ve tırnak cilası uygulamak, onlara daha fazla doku ve tutuş vererek tırnak ürünlerinizin yapışmasını kolaylaştıracaktır. Keskin bir tırnak kenarına veya şeytan tırnağına sahip olmak, tırnağınızın bir şeye takılıp kırılmasını kolaylaştırabilir.
Ojenizi uzun süre kullanmak istiyorsanız, tırnak etlerinize özen göstermek de çok önemlidir. Kuru ellere düzenli olarak kütikül yağı uygulamak, nemli, temiz ve sağlıklı kalmalarını sağlar. Tırnağınız ne kadar sağlıklı uzarsa, o kadar az kırılgan olur ve sürekli kırılan tırnaklara sahip olma olasılığınız o kadar azalır.