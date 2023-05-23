Bu yöntem ojeleri uzun süre kullanmanızı sağlıyor! Tek yapmanız gereken ojeyi sürdükten sonra…

Tırnaklara özenerek sürdüğümüz ojenin ertesi gün soyulmaya başlaması hepimiz için can sıkıcı bir durumdur. Sonuçta zaman ve emek harcayarak sürdüğümüz ojelerin en azından birkaç gün güzel görünmesini bekleriz. Bunun için size önereceğimiz yöntemler ise ojelerinizin bozulmadan daha uzun süre kalmasını sağlayacak.

Giriş Tarihi: 23.05.2023 09:43 PAYLAŞ ABONE OL

Jel ojeler daha uzun süre kalma eğilimde olsa da yine de tüm ojeler üzerine tırnak cilası sürülmesi önerilir. Ancak tırnak cilasının da yanlış uygulanması ojelerin daha da kötü görünmesine ve kısa sürede bozulmasına neden olabilir.

TIRNAK ETLERİNE OJE SÜRMEKTEN KAÇININ Tırnaklarınızın sağlığı ve görünümü söz konusu olduğunda , tırnak etlerine odaklanmak önemlidir. Ne kadar hafife alınsa da tırnak etleri, tırnak sorunlarınızın çoğuna yanıt bulabileceğiniz yerdir. Tırnak cilası uygularken, uzun süre kalıcı bir manikür istiyorsanız, tırnak etlerine sürmekten kaçınmalısınız. Oje uygularken tırnak etlerine bulaşmasını önlemek için hızlı ve küçük adımlarla sürülmesini önerir. Tırnağın tamamına oje sürmeye çalışırken tırnak diplerindeki etlere ojenin bulaşması daha kısa sürede bozulmasına neden olmaktadir.