Cildi mermer gibi yapıyor! Tüm sivilceleri 10 dakikada kurutan karışım...

Hepimiz cildimize bakım yapmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve çoğumuzun banyolarında kremlerden nemlendiricilere ve serumlara kadar sayısız cilt bakım ürünü bulunur. Tüm bu ürünler, kırışıklıkları mümkün olduğu kadar uzun süre uzak tutma vaadiyle bize genç, parlak bir cilt kazandırmaya yardımcı olduğunu iddia ediyor, ancak bir uzmana göre, bu cilt bakımı hedeflerine ulaşmanın aslında çok daha basit bir yolu var.
Doktor Mahsa Saleki'ye göre cildinizin genç, dolgun ve kırışıksız kalmasına yardımcı olmak için tek bir ürüne ihtiyacınız var.
Dr. Saleki, en önemli tavsiyelerinden birinin ciltte saf salisilik asit kullanmak olduğunu söyledi. Saf salisilik asit, eksfoliyant ve antiinflamatuar olarak çalışarak cildinizin görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur.
Aynı zamanda bu malzeme aşırı yağ ve ölü deri hücrelerinden kurtulmanıza bile yardımcı olabilir.
HealthLine'a göre saf salisilik asit aynı zamanda hafif sivilceler için de iyi bilinen bir tedavidir.
Saf salisilik asidin bulunabileceği en kolay yer ise aspirindir. Ancak kendi cildinizde denemeye karar verirseniz, bazı kişilerin aspirine karşı alerjik reaksiyonları olabileceğinden önce bir yama testi yapmalısınız.
Yama testiniz net çıkarsa ürünü yüzünüze uygulayabilirsiniz. Bunu yapmak için birkaç tablet aspirini ezin ve bir çorba kaşığı ılık suyla karıştırarak bir macun hazırlayın.
Yüzünüzü normal şekilde yıkayın ve ardından macunu doğrudan cildinize uygulayın. Akne tedavisi için HealthLine, iyice durulamadan ve ardından normal nemlendiricinizi sürmeden önce macunun etkilenen bölgelerde 10 ila 15 dakika beklemesini önerir.