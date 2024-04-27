Cildi mermer gibi yapıyor! Tüm sivilceleri 10 dakikada kurutan karışım...

Aynı zamanda bu malzeme aşırı yağ ve ölü deri hücrelerinden kurtulmanıza bile yardımcı olabilir.

Saf salisilik asidin bulunabileceği en kolay yer ise aspirindir. Ancak kendi cildinizde denemeye karar verirseniz, bazı kişilerin aspirine karşı alerjik reaksiyonları olabileceğinden önce bir yama testi yapmalısınız.

HealthLine'a göre saf salisilik asit aynı zamanda hafif sivilceler için de iyi bilinen bir tedavidir.

Yama testiniz net çıkarsa ürünü yüzünüze uygulayabilirsiniz. Bunu yapmak için birkaç tablet aspirini ezin ve bir çorba kaşığı ılık suyla karıştırarak bir macun hazırlayın.

Yüzünüzü normal şekilde yıkayın ve ardından macunu doğrudan cildinize uygulayın. Akne tedavisi için HealthLine, iyice durulamadan ve ardından normal nemlendiricinizi sürmeden önce macunun etkilenen bölgelerde 10 ila 15 dakika beklemesini önerir.