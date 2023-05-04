Cildinizde doğal kolajen etkisi! Gençliğin sırrı vitamin: Kırışıklıklara veda edeceksiniz

Yediğimiz yiyeceklerin cildimiz dâhil genel sağlığımız üzerinde önemli etkileri olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Ege Ramadanoğlu, “Besinlerle aldığımız C vitamini antioksidan görevi ile cilt sağlığımıza ve cildin hızlı yenilenmesine katkı sağlamakta, zararlı güneş ışınlarından korumaktadır. C vitamini cildimizin parlak ve genç görünmesini sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar C vitamininden zengin bir diyetin kırışıklıklarla savaşarak cildin daha genç ve güzel olmasını sağladığını göstermektedir” dedi.

Giriş Tarihi: 04.05.2023 12:02 PAYLAŞ ABONE OL

Beslenme seçiminin vücutta birçok organ ve sistemi etkilediğini, cilt ve beslenme ilişkisinin merak konusu olduğunu ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Ege Ramadanoğlu, her besinin cilt üzerinde bir etki oluşturduğunu ifade ederek, cilt sağlığı ve güzelliği için tüketmemiz gereken besinlere dikkat çekti. Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, hangi vitaminin hangi besinlerden alınabileceği konusunda açıklamalarda bulundu.

SIKI VE ESNEK BİR CİLT İÇİN KOLAJEN C vitamininin cildimiz için elzem olan kolajen üretiminde rol oynadığını söyleyen Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, kolajenin cildimizin sağlamlığı, sıkı ve esnek olması için gerekli olduğunun altını çizdi. Uzm. Dyt. Ramadanoğlu,"Besinlerle aldığımız C vitamini antioksidan görevi ile cilt sağlığımıza ve cildin hızlı yenilenmesine katkı sağlamakta, zararlı güneş ışınlarından korumaktadır. C vitamini cildimizin parlak ve genç görünmesini sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar C vitamininden zengin bir diyetin kırışıklıklarla savaşarak cildin daha genç ve güzel olmasını sağladığını göstermektedir. C vitamini eksikliğinde kolajen üretimi bozukluğu sonucu cildin yapısı da bozulmakta, cilt pürüzlü hale gelmektedir. C vitamininden zengin gıdaları ise portakal, mandalina, greyfurt, nar, elma, limon, biber, brokoli, karalahana ve ıspanak olarak sıralayabiliriz" diye konuştu.