Cildinizi bebek tenine dönüştüren o karışım! Hem genç hem pürüzsüz görünüm için...

En temiz ve en sıkı cildin sırrı aslında doğada bulunuyor. İşte cildinizi tertemiz yapacak doğal karışımlar...
DOMATES VE SALATALIK TONİĞİ
Bir blenderda 1 küçük salatalık ve 1 büyük domatesi birlikte püre haline getirin. Daha sonra küçük bir kavanozda 3 güne kadar buzdolabında saklayın. Kullanmak için, püreyi pamuklu bir bezle nazikçe yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Ilık suyla durulamadan önce 5 dakikaya kadar bekletin.
Domateslerdeki antioksidanlar, cildin herhangi bir serbest radikalle savaşmasına yardımcı olarak sağlıklı ve güçlü kalmasını sağlar. Salatalık ise yüksek su oranı sayesinde cildinizin nemlenmesin yardımcı olur.
DOMATES PEELİNGİ
Doğranmış bir domatesin üzerine 1/5 çay kaşığı şeker serpin. Yüzünüze domates ile dairesel hareketlerle yavaşça masaj yapın. Çok sert ovmamaya dikkat etmelisiniz aksi takdirde cildinizi biraz tahriş edebilir. Daha sonra domates veya şekeri çıkarmak için yüzünüzü ılık suyla yıkayın.
Bu pullanmayı önleyici karışım, hızlı ve kullanımı kolaydır. Ayrıca cildinize ekstra bir yaşam desteği vermek için yatmadan hemen önce kullanmak en etkili sonuçları almanızı sağlar.
DAHA SIKI BİR CİLT İÇİN ÜZÜM VE YUMURTA
Bir blenderda 1 yumurtayı 7 üzümle karıştırmanız gerekiyor. Tüm sağlıklı yağları ezilmiş üzüm çekirdeklerinden alabilmeniz için iyice karıştığından emin olmalısınız. Köpüklenince, karışımı yüzünüze ve boynunuza uygulamak için bir yüz fırçası kullanın ve her zaman yukarı doğru hareketlerle uygulayın. Hepsini yıkamadan önce 15 dakika bekletin.
Üzümdeki bitkisel besinler hassas cildinizi UV radyasyonundan korumaya yardımcı olabilir. C vitamini bakımından da zengin olan üzüm, kolajen oluşturacak ve cildinizi elastik ve parlak tutacaktır.
KURU MAYA İLE CİLDİNİZİ TEMİZLERKEN ONARIN
1 çorba kaşığı kuru mayayı 2 yemek kaşığı ılık sütte eritin. Karışımı nazikçe yüzünüze sürün ve göz çevrenizden uzak uyguladığınızdan emin olun. Ilık suyla yıkamadan ve yüzünüzü kurulamadan önce yaklaşık 15 dakika bekletin.
Maya, cilde uygulandığında nemlendirdiği ve kolajen ürettiği bilinmektedir. Bu, cildinizin daha uzun süre daha sıkı kalabileceği anlamına gelir.
BADEM VE MAYONEZ PEELİNGİ
1/8 çay kaşığı mayonezde karıştırmadan önce 1/4 su bardağı (40 gr) bademleri blenderde öğütün. Karışımla yüzünüze nazikçe masaj yapın ve lekeleri atlamadığınızdan emin olun. Ilık suyla yıkamadan önce 10 dakika bekletin. Mayonez cildi beslediği ve bademler ölü hücreleri temizlediği için bu çok kuru ciltler için işe yarayabilir.
KİVİ PEELİNG
Bir soyulmuş ve püre haline getirilmiş kiviyi 2 çay kaşığı esmer şeker ve birkaç damla zeytinyağı ile karıştırın. Karışımı parmaklarınızı kullanarak 3-5 dakika dairesel hareketlerle yavaşça yüzünüze uygulayın. Ardından ılık suyla yıkayın.
Kivi, ciltteki yağı azaltmaya yardımcı olabilecek amino asitler ve C vitamini ile doludur. Esmer şeker, ölü deriyi temizlemek için bir peeling görevi görürken, zeytinyağı antibakteriyeldir ve cildinizi güçlü tutar.