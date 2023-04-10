Cildinizi bebek tenine dönüştüren o karışım! Hem genç hem pürüzsüz görünüm için...

En temiz ve en sıkı cildin sırrı aslında doğada bulunuyor. İşte cildinizi tertemiz yapacak doğal karışımlar...

DOMATES VE SALATALIK TONİĞİ

Bir blenderda 1 küçük salatalık ve 1 büyük domatesi birlikte püre haline getirin. Daha sonra küçük bir kavanozda 3 güne kadar buzdolabında saklayın. Kullanmak için, püreyi pamuklu bir bezle nazikçe yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Ilık suyla durulamadan önce 5 dakikaya kadar bekletin.

Domateslerdeki antioksidanlar, cildin herhangi bir serbest radikalle savaşmasına yardımcı olarak sağlıklı ve güçlü kalmasını sağlar. Salatalık ise yüksek su oranı sayesinde cildinizin nemlenmesin yardımcı olur.