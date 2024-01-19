Dermatolog anlattı: Göz altı morluğuna göre tedavi yöntemi! 1 gecede kesin sonuç...

Yaşlanma önemli bir nedendir. Yaşlandıkça gözlerinizin altındaki deri elastikiyetini kaybeder ve incelir. Cildinizin altındaki koyu renkli kan damarları daha görünür hale gelir ve böylece gözlerinizin altındaki bölgenin görünümü koyulaşır. Dr. Puza, bu istenmeyen görüntüye yönelik çözümlerini paylaştı.

KIRIŞIK CİLT

Kuru ve kırışık görünen cilt genellikle güneş hasarı nedeniyle oluşur. Dr. Puza, "Bu kolajeni yeniden inşa etmek için retinoidlerin bileşenini arayın" tavsiyesinde bulundu. Vücutta en çok bulunan protein olan kolajen cilde elastikiyet kazandırır. Yaşlandıkça kolajen üretimi azalır.

HACİM KAYBI

Dr. Puza, "Hacim kaybının" deride "boşluk" oluşmasına neden olduğunu açıkladı. Skualen, peptitler ve hyaluronik asit gibi hidrasyonu artıran bileşenlerin aranmasını önerir. Güzellik ürünlerinde bulunan doymuş bir yağ olan Squalane, nemlendirici faydalar sunar. Bu arada peptitler, proteinlerin yapı taşları olan amino asitlerdir.

Enflamasyonu azalttığı, ince çizgileri ve kırışıklıkları tedavi ettiği ve cilt tonunu ve dokusunu iyileştirdiği bulunmuştur. Vücutta doğal olarak bulunan bir madde olan hyaluronik asidin cildi nemli tuttuğu ve kırışıklıkların görünümünü yumuşattığı bilinmektedir.

DAMARLAR KAYNAKLI MORLUK

Mavimsi veya morumsu görünen damar koyu halkalarının sorumlusu görünür kan damarlarıdır. Puza, "Aradığınız en önemli bileşen, bu kan damarlarını daraltmaya yardımcı olacak kafeindir" dedi.

HİPERPİGMENTASYON

Hiperpigmentasyon, cilt saç, göz ve cilt rengimizden sorumlu doğal madde olan ekstra melanin ürettiğinde ortaya çıkar. Puza, "Rengi alacak ürünler arayın - C vitamini, alfa hidroksi asitler ve traneksamik asit" dedi.

Çoğunlukla bitki ve meyvelerde bulunan AHA'lar ölü deri hücrelerini temizleyerek cildi eksfoliye eder. Ve lizin amino asidinin sentetik eşdeğeri olan traneksamik asit, hiperpigmentasyondan sorumlu hücreleri engeller.