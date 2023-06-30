Dikkat yanlış kullanımı cildinizi parçalıyor! Retinol ve hyaluronik asit nasıl kullanılır?

Asitlerin son dönemlerde yoğun popülaritesi, yanlış kullanımlara da davetiye çıkarıyor. İşte hyaluronik asit ve retinolün birlikte nasıl kullanılacağına dair bazı ipuçları:

Düşük konsantrasyonda retinol ile başlayın

Retinol bazı insanlar için tahriş edici olabilir, bu nedenle düşük bir konsantrasyonla (%0,25 veya %0,5) başlamak ve cildiniz tolere ettikçe gücü kademeli olarak artırmak en iyisidir.

Cilt bakımı rutininizin farklı adımlarında hyaluronik asit ve retinol kullanın.

İlk olarak hyaluronik asit uygulanmalı, en son retinol uygulanmalıdır. Bu, retinolün cildinizi kurutmasını önlemeye yardımcı olacaktır.