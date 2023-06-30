Dikkat yanlış kullanımı cildinizi parçalıyor! Retinol ve hyaluronik asit nasıl kullanılır?

Asitlerin son dönemlerde yoğun popülaritesi, yanlış kullanımlara da davetiye çıkarıyor. İşte hyaluronik asit ve retinolün birlikte nasıl kullanılacağına dair bazı ipuçları:
Düşük konsantrasyonda retinol ile başlayın
Retinol bazı insanlar için tahriş edici olabilir, bu nedenle düşük bir konsantrasyonla (%0,25 veya %0,5) başlamak ve cildiniz tolere ettikçe gücü kademeli olarak artırmak en iyisidir.
Cilt bakımı rutininizin farklı adımlarında hyaluronik asit ve retinol kullanın.
İlk olarak hyaluronik asit uygulanmalı, en son retinol uygulanmalıdır. Bu, retinolün cildinizi kurutmasını önlemeye yardımcı olacaktır.
Retinol uyguladıktan sonra bir nemlendirici kullanın.
Retinol, cildinizi güneşe karşı daha hassas hale getirebilir, bu nedenle uyguladıktan sonra SPF'li bir nemlendirici kullanmak önemlidir.
Etkisini görmek için zaman tanıyın
Retinol kullanımının sonuçlarını görmek zaman alır. Bir gecede bir fark görmeyi beklemeyin.
Asitleri kullanırken yapılan hatalar, fayda yerine büyük risklerle birlikte ciltte sorunlar çıkarabilir. İşte insanların hyaluronik asit ve retinol kullanırken yaptıkları en büyük hatalardan bazıları:
Çok fazla retinol kullanmak
Çok fazla retinol kullanmak cildinizi tahriş edebilir. Düşük bir konsantrasyonla başlamak ve cildiniz tolere ettikçe gücü kademeli olarak artırmak önemlidir.
Gün içinde retinol kullanmak
Retinol, cildinizi güneşe karşı daha hassas hale getirebilir, bu nedenle geceleri kullanmak önemlidir.
Retinol kullandıktan sonra nemlendirici kullanmamak.
Retinol cildinizi kurutabilir, bu nedenle uyguladıktan sonra bir nemlendirici kullanmak önemlidir.
Sabırlı olmamak
Retinol kullanımının sonuçlarını görmek zaman alır. Bir gecede bir fark görmeyi beklemeyin.
Hyaluronik asit ve retinolün nasıl kullanılacağından emin değilseniz, bir dermatoloğa danışmak her zaman en iyisidir. Kişisel ihtiyaçlarınıza uygun bir cilt bakımı rutini oluşturmanıza yardımcı olacaklardır.