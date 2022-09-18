En genç cilt için ihtiyacınız olan “güzellik uykusu”: Bu pozisyonda uyumak botoks ihtimalini bitiriyor!

Bazı tıp ve güzellik uzmanları, nasıl uyunması gerektiği konusunda çeşitli uyarılarda bulunuyor. Yüzünüzde erken yaşlarda karşılaşabileceğiniz kırışıklıkları engellemek için öncelikle doğru adımları atmanız gerekebilir. İşte o ayrıntılar…
UYKU POZİSYONU ÖNEMLİ: SIRT ÜSTÜ UYUMAYA ÇALIŞIN
Cortina'da tıbbi teknoloji direktörü ve Weill Cornell Medical College'da Dermatoloji klinik doçenti olan dermatolog Michael Jacobs , Sırtüstü uyumanın, kırışıklıkları azaltmak söz konusu olduğunda en iyi seçenek olduğunu belirtti. Yan yattığınızda, cilt katlanır ve yüzün sadece bir tarafında, kırışıklıkların oluşmasına neden olabilecek baskı vardır. Sırt üstü uyumak, bu istenmeyen çizgilerle savaşmanıza yardımcı olabilir.
Dermatolog Courtney Rubin ise, kırışık önleme için en iyi seçeneğin sırt üstü uyumak olduğu konusunda hemfikirdi. "Tercihen yüzünüzün bir tarafında veya karnınızın üzerinde uyumak, cildin kırışmasının yanı sıra cilt üzerinde baskı ve kesme kuvvetlerine yol açabilir" diyen Rubin, uyku pozisyonunuzdan cildinizin gergin ve kırışmış olduğu bir pozisyonda saatlerce uyumanın, zamanla kırışık oluşumuna neden olmasının oldukça doğal olduğunu da belirtti.
Medikal Estetisyen Joie Tavernise, gün boyunca zararlı UV ışınlarından ve serbest radikallerden korunmak için şapka ve güneş kremi taktığınız gibi, geceleri de yenilenmesi gereken bir sürede hasar vermemenizi sağlayacak şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.
İPEK YASTIK KILIFI SEÇMEYİ UNUTMAYIN!
Yastık kılıfı seçmenin aslında erken yaşlanmanızı en önemli faktörlerden biri olacağını biliyor muydunuz? Jacobs, ipek yastık kılıfları cilt için daha faydalı olduğunu ve cilt yastık arasında oluşan daha az sürtünmenin, diğer yastık kılıflarına oranla yaşlanmayı tetikleyecek olumsuz etkileri çok daha azalttığını belirtti.
İpek uyku göz maskesi kullanmak, cildinizin göz çevresindeki en hassas kısmını koruyarak kırışıklık oluşumunu önemli ölçüde azaltabilir.
Peki ipek kumaşı bu kadar iyi yapan nedir dersiniz? Tavernise bu soruyu; "ipek pamuktan daha yumuşak olduğu için uyku sırasında hareket ederken teninizi çekmez veya çekmez" diyerek cevaplıyor.
İpek ayrıca pamuk veya mikrofiberden daha az nemi emer, bu nedenle gece boyunca cildinizden nemi veya gece ürünlerini emmez.
Tüm bu etkenlere bağlı olarak uyku pozisyonunu ve ipek yastık kılıflarını kullanarak değişiklik yapacağınız bir uyku rutini sayesinde yıllar boyunca daha genç bir görünümü kolaylıkla yakalayabilirsiniz.