En genç cilt için ihtiyacınız olan “güzellik uykusu”: Bu pozisyonda uyumak botoks ihtimalini bitiriyor!

Bazı tıp ve güzellik uzmanları, nasıl uyunması gerektiği konusunda çeşitli uyarılarda bulunuyor. Yüzünüzde erken yaşlarda karşılaşabileceğiniz kırışıklıkları engellemek için öncelikle doğru adımları atmanız gerekebilir. İşte o ayrıntılar…

UYKU POZİSYONU ÖNEMLİ: SIRT ÜSTÜ UYUMAYA ÇALIŞIN

Cortina'da tıbbi teknoloji direktörü ve Weill Cornell Medical College'da Dermatoloji klinik doçenti olan dermatolog Michael Jacobs , Sırtüstü uyumanın, kırışıklıkları azaltmak söz konusu olduğunda en iyi seçenek olduğunu belirtti. Yan yattığınızda, cilt katlanır ve yüzün sadece bir tarafında, kırışıklıkların oluşmasına neden olabilecek baskı vardır. Sırt üstü uyumak, bu istenmeyen çizgilerle savaşmanıza yardımcı olabilir.

Dermatolog Courtney Rubin ise, kırışık önleme için en iyi seçeneğin sırt üstü uyumak olduğu konusunda hemfikirdi. "Tercihen yüzünüzün bir tarafında veya karnınızın üzerinde uyumak, cildin kırışmasının yanı sıra cilt üzerinde baskı ve kesme kuvvetlerine yol açabilir" diyen Rubin, uyku pozisyonunuzdan cildinizin gergin ve kırışmış olduğu bir pozisyonda saatlerce uyumanın, zamanla kırışık oluşumuna neden olmasının oldukça doğal olduğunu da belirtti.

Medikal Estetisyen Joie Tavernise, gün boyunca zararlı UV ışınlarından ve serbest radikallerden korunmak için şapka ve güneş kremi taktığınız gibi, geceleri de yenilenmesi gereken bir sürede hasar vermemenizi sağlayacak şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.