Faydalı sanıyoruz ancak zarar veriyor! Saçlarınızı yıkarken yapılan bu hata...

Saçlarımızın parlak ve sağlıklı olması hepimizin ortak amacı. Ancak saçımız daha sağlıklı olsun diye yaptığımız bazı tercihler tam tersi bir etki de yaratabilir. Dermatoloji Uzm. Dr. Derya Can, "Köpürme, şampuanın çok fazla temizlediği anlamına gelmez. Şampuan alırken içinde SLES, SLS, paraben ve silikon olamayan ürünleri tercih etmemiz biraz az köpürmesine neden olsa da sağlıklı bir temizlik yapacağımızı garanti eder" dedi.

AA Giriş Tarihi: 30.09.2022 12:04 PAYLAŞ ABONE OL

Dermatoloji Uzm. Dr. Derya Can, "Köpürme, şampuanın çok fazla temizlediği anlamına gelmez. Şampuan alırken içinde SLES, SLS, paraben ve silikon olamayan ürünleri tercih etmemiz biraz az köpürmesine neden olsa da sağlıklı bir temizlik yapacağımızı garanti eder." ifadelerini kullandı. Kişiliği ve kimliği yansıtan saçların sağlığı ve ışıltısı için bakımda en önemli noktanın saç temizliği olduğunu belirten Uzm. Dr. Derya Can, şunları kaydetti:

"Saçlarımızın genel olarak haftada 2 kez yıkanması önerilse de bunun bir üst limiti yoktur. Günlük saç bakımını saç tipinden başka yaş, cins ve kültür de etkiler. Şampuanlar, saç ve saçlı derideki yağı eritir, en üstteki ölü deri tabakasını hafifçe soyarak uzaklaştırır, köpürerek kiri temizler, saçı statik elektriklendirerek şekil verir. Şampuanlar içinde deterjanlar (sülfaktanlar), saç kremleri, köpüren ajanlar, kalınlaştırıcı maddeler, koruyucu maddeler, ve katkı maddeleri bulunur. Eğer şampuanda yüksek derecede deterjan varsa saç teli dış kütikül katmanını soyarak saçı daha kıvırcık, mat ve açılması zor hale getirir. Bunlar su ve kir arasında yüzey gerilimini azaltarak kirin, saç ve deriden kolayca uzaklaştırılmasını sağlar. Köpürme, şampuanın çok fazla temizlediği anlamına gelmez. Şampuan alırken içinde SLES, SLS, paraben ve silikon olamayan ürünleri tercih etmemiz biraz az köpürmesine neden olsa da sağlıklı bir temizlik yapacağımızı garanti eder." Kepekli saçlar için selenyum disülfit içeren şampuanların tercih edilmesi gerektiğini bildiren Can, ancak bunların uzun süreli kullanımının saçta matlaşma ve kırılmalara neden olabileceğini ifade etti. Kıvırcık ve kabarık saçlara sahip kişilerin nemlendirici şampuanlar tercih ettiğinde kabarıklığı ve elektriklenmeyi önleyebileceklerini aktaran Can, bu şampuanların ayrıca bukleleri belirginleştirir ve saçlarınızın kırılma olasılığını azaltacağını dile getirdi.