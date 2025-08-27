Göz altındaki morluklar saniyeler içinde yok oluyor! Harvard’lı uzman anlattı

Göz altındaki morluklardan kurtulmakta zorlanıyorsanız, yanlış kremi kullanıyor olabilirsiniz. Harvard mezunu dermatolog ve cilt kanseri uzmanı Dr. Neera Nathan, göz altı morluklarının farklı türleri olduğunu söyledi ve her tür için hangi çözümlerin uygulanması gerektiğini anlattı.

Yoğun iş temposu, stres ve düzensiz uyku alışkanlıkları göz altı morluklarının başlıca sebepleri arasında. Ancak morluklar yalnızca yorgunluk göstergesi değil; alerjiler, dehidrasyon (vücut susuzluğu), yaşlanma ve genetik faktörler de rol oynayabiliyor.

GÖZ ALTI MORLUKLARININ TÜRLERİ 1. PİGMENTLİ MORLUKLAR Melanin üretiminin fazla olmasından kaynaklanan pigmentli morluklar, genetik faktörlerle ortaya çıkabiliyor. Egzama veya alerjilerden kaynaklanan iltihaplanma, güneş ışığı ve yaşlanma da etkili olabiliyor.