Göz altındaki morluklar saniyeler içinde yok oluyor! Harvard’lı uzman anlattı

Yoğun iş temposu, stres ve düzensiz uyku alışkanlıkları göz altı morluklarının başlıca sebepleri arasında. Ancak morluklar yalnızca yorgunluk göstergesi değil; alerjiler, dehidrasyon (vücut susuzluğu), yaşlanma ve genetik faktörler de rol oynayabiliyor.
GÖZ ALTI MORLUKLARININ TÜRLERİ
1. PİGMENTLİ MORLUKLAR
Melanin üretiminin fazla olmasından kaynaklanan pigmentli morluklar, genetik faktörlerle ortaya çıkabiliyor. Egzama veya alerjilerden kaynaklanan iltihaplanma, güneş ışığı ve yaşlanma da etkili olabiliyor.
Çözüm: Dr. Nathan, bu tür morluklar için C vitamini, thiamidol veya niasinamid gibi "cilt aydınlatıcı" içeren göz kremi kullanılmasını öneriyor.
2. DAMAR KAYNAKLI MORLUKLAR
Göz altı morluklarınız mavi, mor veya şiş görünüyorsa, damar kaynaklı olabilir. Bunlar genellikle kötü dolaşım ve genişlemiş kan damarlarından kaynaklanır; uyku eksikliği, yaşlanma ve alerjiler tetikleyici faktörlerdir.
Çözüm: Kafein içeren göz kremleri kan damarlarının görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca yeterli uyku, bol su tüketimi, stres yönetimi ve soğuk kompres de morlukları hafifletebilir.
3. GÖZ ALTI ÇUKURLARI
Göz altındaki çukurlar veya gölgeler, yaşlanma sürecinin doğal bir sonucu olabilir. Cilt elastikiyetini kaybeder, kollajen azalır. Genetik, alerjiler, susuzluk ve kilo kaybı da çukurları belirginleştirebilir.
Çözüm: Retinoid veya hyaluronik asit içeren göz kremleri, çukurları doldurmaya yardımcı olur.
KARIŞIK MORLUKLAR İÇİN BİRDEN FAZLA AKTİF İÇERİK ŞART
Dr. Nathan, bazı kişilerde morlukların birden fazla faktörden kaynaklandığını belirtiyor. Pigment fazlalığı ve çukurluk bir aradaysa, birden fazla aktif içeren göz kremi seçmek gerekiyor.
Dr. Nathan, "Doğru ürünleri kullanmadan bu sonuçları elde edemezsiniz. Morluk tipinize uygun aktif içeriklere sahip bir krem kullanmalısınız" diyerek uyardı.