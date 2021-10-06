Kuğu gibi bir boyna sahip olmak çok kolay! Yalnızca birkaç hareket...

Birkaç hareket ile birlikte eşsiz bir boyuna sahip olabilir, ilerleyen yaş ile ortaya çıkan boyundaki çizgilere veda edebilirsiniz. Evinizin rahatlığında yapabileceğiniz bu egzersizler ile uzun süre boyunca genç bir boyun görünüme kavuşabilirsiniz.
Alnı geriye itme
Bu egzersizi oturarak veya ayakta yapabilirsiniz.
- Ellerinizi alnınıza koyun ve başınızı ellerinize doğru itin. Başınızı veya ellerinizi hareket ettirmeyin, sadece baskı uygulayın.
- Bu pozisyonu 10 saniye basılı tutun.
- Aynı hareketi elleriniz boynunuzda ve başınızı geriye doğru bastırarak tekrarlayın. Ardından bunu 10 saniye basılı tutun.
Kuğu boynu
Klasik bir yoga hareketi olan bu egzersiz basit ama etkilidir.
- Başınızı sol tarafınıza çevirin, hafifçe geriye doğru eğin. Kulaklarınızın altındaki kasları hissedin.
- 6 ila 8 saniye basılı tutun.
- Başınızı merkeze döndürün ve aynı hareketi sağ tarafınız için tekrarlayın.
Hayali öpme
Bu egzersiz için rahat bir sandalye seçin ve sırtınızı dik bir şekilde oturun.
- Başını kaldır ve tavana bak.
- Dudaklarınızla öpüşme hareketleri yapmaya başlayın.
- Tavanınıza 20 öpücük gönderin ve dinlenin.
Balık ağız
Artık oturduğunuza göre, bir sonraki egzersizi yapmaya başlayabilirsiniz.
- Tavana tekrar bakın ancak bu sefer sağ elinizi köprücük kemiğinize koyun ve aşağı doğru hafif bir baskı uygulayın.
- Dudaklarınızı dişlerinizin etrafına sarın ve ağzınızı açıp kapatmaya başlayın. Bu hareketi 5 kez tekrarlayın.
- El değiştirin ve işlemi 5 kez daha tekrarlayın.
Boyun germe
Şimdi karnınız yukarıda, dizleriniz bükülü ve kollarınız gövdenizin yanında olacak şekilde bir mindere uzanın.
- Yavaşça başınızı ve boynunuzu yerden kaldırmaya başlayın.
- Başınız hala havadayken, başınızı hafifçe sağa ve sonra sola çevirin.
- Başınızı öne doğru başlangıç pozisyonuna çevirin ve başınızı yere geri indirin.
- Yorgun hissetmeden önce yapabildiğiniz kadar tekrarlayın.
Yukarı bakan köpek
Hala yatarken, bacaklarınız düz olacak şekilde karnınız yere dönük olsun.
- Dirsekleriniz omuzlarınızın hemen altında olacak şekilde iki kolunuzu da düzeltin.
- Çenenizi dışarı doğru eğin ve vücudunuz ters C pozisyonunda olacak şekilde yukarı itin.
- Birkaç saniye basılı tutun ve ardından tekrarlayın.
Yutma egzersizi
Şimdi oturma pozisyonuna geri dönebilir ve tekrar tavana bakabilirsiniz.
- Başınızı geriye doğru eğin, dilinizi ağzınızın çatısına bastırın ve yutun.
- Başınız hala geriye eğik ve diliniz ağzınızın çatısına bastırılmış haldeyken, başınızı sağa çevirin ve yutun.
- Başlangıç pozisyonuna dönün ve yutun.
- Başını sola çevir ve yut.
- Her yön için 4 kez tekrarlayın.