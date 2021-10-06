Kuğu gibi bir boyna sahip olmak çok kolay! Yalnızca birkaç hareket...

Birkaç hareket ile birlikte eşsiz bir boyuna sahip olabilir, ilerleyen yaş ile ortaya çıkan boyundaki çizgilere veda edebilirsiniz. Evinizin rahatlığında yapabileceğiniz bu egzersizler ile uzun süre boyunca genç bir boyun görünüme kavuşabilirsiniz.

Alnı geriye itme

Bu egzersizi oturarak veya ayakta yapabilirsiniz.

Ellerinizi alnınıza koyun ve başınızı ellerinize doğru itin. Başınızı veya ellerinizi hareket ettirmeyin, sadece baskı uygulayın.

Bu pozisyonu 10 saniye basılı tutun.

Aynı hareketi elleriniz boynunuzda ve başınızı geriye doğru bastırarak tekrarlayın. Ardından bunu 10 saniye basılı tutun.

Kuğu boynu

Klasik bir yoga hareketi olan bu egzersiz basit ama etkilidir.

Başınızı sol tarafınıza çevirin, hafifçe geriye doğru eğin. Kulaklarınızın altındaki kasları hissedin.

6 ila 8 saniye basılı tutun.

Başınızı merkeze döndürün ve aynı hareketi sağ tarafınız için tekrarlayın.

Hayali öpme

Bu egzersiz için rahat bir sandalye seçin ve sırtınızı dik bir şekilde oturun.