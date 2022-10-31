Likit fondötenleri uygulama rehberi! Pürüzsüz bir görüntü için adım adım…

Bu yazı, yeni başlayanlar için temel bir likit fondöten rehberidir. Sıvı fondöten uygulamak için fırça, sünger ve parmak kullanılabilir. Tüm detaylı kullanımları ise bu yazıda.
Likit Fondöten Nasıl Uygulanır?
Fondöteni cildinize mükemmel bir şekilde uygulamak için gerekenler:
Bu malzemeleri edindikten sonra aşağıda verilen adımları takip edebilirsiniz:
Adım 1: Yüzünüzü Temizleyici İle Yıkayın
Yüzünüzü yıkamak ve cildinizin donuk ve yağlı görünmesine neden olabilecek fazla yağı ve kiri temizlemek için bir temizleyici kullanın. Yüzünüzü temiz bir havluyla kurulayın.
Adım 2: Nemlendirici Uygulayın
İster yağlı ister kuru bir cilde sahip olun, nemlendirici olmazsa olmazdır. Cildinizi nemlendirir ve parlak kalmasına yardımcı olur. Dışarı çıkıyorsanız güneş kremi de sürmelisiniz. Bir sonraki adıma geçmeden önce beş dakika beklemeniz gerekmektedir.
Adım 3: Bir Baz Kullanın
Gözenekleri kapamak ve fondötenin için pürüzsüz bir tuval oluşturmak adına ihtiyacınız olan tek şey iki pompa bazdır. Bazı parmaklarınızla alnınıza, ağzınızın çevresine ve gözeneklerin kapanması gereken bölgelere uygulayın. Krem gibi cildinize yedirmeniz gerektiğini unutmayın.
Adım 4: Yüzünüze Fondöten Uygulayın
Elinizin dış kısmına biraz sıvı fondöten dökün ve yüzünüzün her yerine uygulayın. Çene, ağız çevresi ve pigmentli bölgeler gibi özene ihtiyacı olan bölgelere odaklanın.
Not: Ekstra parlaklık için fondöteninizi yüz yağı veya sıvı aydınlatıcı ile de karıştırabilirsiniz. Ancak az ama öz olması önemlidir. Yani, sadece ufacık bir parça kullanın.
Adım 5: Nemlendirme ve Sabitleme
İki pompa sabitleyici sprey kullanın ve fondöten fırçanızı bu spreyle (düz üst noktalama fırçası veya Kabuki fırçası) nemlendirin. Fazlalığı silin ve hızlı ve yumuşak tampon hareketiyle fondöteni yüzünüze, boynunuza ve kulaklarınıza eşit şekilde yayın.
Adım 6: Nemli Bir Süngerle Dağıtın
Süngerinizi/fırçanızı nemlendirin ve fondöteni karıştırmak, fazlalığı emmek ve herhangi bir fırça darbesi çizgisini düzeltmek için yüzünüzün her yerine uygulayın.
7. Adım: Kapatıcı Kullanın
Bu adım isteğe bağlıdır. Ancak hiperpigmentasyon veya sivilce izleriniz varsa, bir kapatıcı eşit tonlu bir cilt elde etmenize yardımcı olabilir. Birkaç alana nokta kadar uygulayın ve parmaklarınızı kullanarak hafifçe tampon hareketlerle yayın ve yedirin.
FIRÇA İLE NASIL UYGULANIR?
Kullanmak istediğiniz fırça türü, tamamen aradığınız görünüme bağlıdır. Düz bir fondöten fırçası size tam kapsama alanı sağlayacaktır. Bununla birlikte, biraz daha doğal bir şey arıyorsanız, orta düzeyde kapatıcılık sağlayacak bir buffing fırça veya size mütevazı bir kapatıcılık sağlayacak bir stippling fırçası kullanabilirsiniz. Fondöteninizin kusursuz görünmesini istiyorsanız, ürünü dairesel hareketlerle cildinize yerleştirmek için bir buffing fırça kullanın.