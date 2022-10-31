Likit fondötenleri uygulama rehberi! Pürüzsüz bir görüntü için adım adım…

Bu yazı, yeni başlayanlar için temel bir likit fondöten rehberidir. Sıvı fondöten uygulamak için fırça, sünger ve parmak kullanılabilir. Tüm detaylı kullanımları ise bu yazıda.

Bu malzemeleri edindikten sonra aşağıda verilen adımları takip edebilirsiniz:

Adım 1: Yüzünüzü Temizleyici İle Yıkayın

Yüzünüzü yıkamak ve cildinizin donuk ve yağlı görünmesine neden olabilecek fazla yağı ve kiri temizlemek için bir temizleyici kullanın. Yüzünüzü temiz bir havluyla kurulayın.

Adım 2: Nemlendirici Uygulayın

İster yağlı ister kuru bir cilde sahip olun, nemlendirici olmazsa olmazdır. Cildinizi nemlendirir ve parlak kalmasına yardımcı olur. Dışarı çıkıyorsanız güneş kremi de sürmelisiniz. Bir sonraki adıma geçmeden önce beş dakika beklemeniz gerekmektedir.

Adım 3: Bir Baz Kullanın

Gözenekleri kapamak ve fondötenin için pürüzsüz bir tuval oluşturmak adına ihtiyacınız olan tek şey iki pompa bazdır. Bazı parmaklarınızla alnınıza, ağzınızın çevresine ve gözeneklerin kapanması gereken bölgelere uygulayın. Krem gibi cildinize yedirmeniz gerektiğini unutmayın.

Adım 4: Yüzünüze Fondöten Uygulayın

Elinizin dış kısmına biraz sıvı fondöten dökün ve yüzünüzün her yerine uygulayın. Çene, ağız çevresi ve pigmentli bölgeler gibi özene ihtiyacı olan bölgelere odaklanın.

Not: Ekstra parlaklık için fondöteninizi yüz yağı veya sıvı aydınlatıcı ile de karıştırabilirsiniz. Ancak az ama öz olması önemlidir. Yani, sadece ufacık bir parça kullanın.