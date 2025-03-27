Makyaj yaparken bu hata körlüğe neden olabilir! Göz doktoru uyardı...

Yoğun bir günün sonunda makyajla uyumak yaygın bir hata olsa da, bu alışkanlık göz sağlığınız için büyük bir risk oluşturabilir.

Maskara ve eyeliner gibi göz makyajı ürünleri gece boyunca gözde kaldığında gözyaşı kanallarını tıkayabilir ve tahrişe neden olabilir. Bu durum, enfeksiyon riskini artırarak görme kaybına kadar varan ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, ne kadar yorgun olursanız olun, makyajınızı mutlaka temizleyin.

ALERJİLERE KARŞI ÖNLEMİNİZİ ALIN

Makyaj malzemelerine karşı gelişen alerjik reaksiyonlar bazen hafif kaşıntı veya kızarma şeklinde olsa da bazen ciddi tahrişe neden olabilir. Gözlerinizde kaşıntı, şişlik veya göz kapaklarınızda kuruluk hissederseniz, sorunlu olduğunu düşünüdüğünüz ürünleri kullanmayı bırakın.

Eğer kontakt lens kullanıyorsanız ve bir reaksiyon geliştirdiyseniz, gözleriniz tamamen iyileşene kadar lens yerine gözlük kullanmayı tercih edin.