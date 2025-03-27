Makyaj yaparken bu hata körlüğe neden olabilir! Göz doktoru uyardı...

Makyaj uygulama süresi ister dakikalar alsın ister saatler, tüm makyaj rutinleri aynı riskleri taşıyabilir. Bir göz uzmanı, göz sağlığınızı korumanız için makyaj alışkanlıklarınızda dikkat etmeniz gereken beş temel noktaya dikkat çekti.
MAKYAJ MALZEMELERİNİZİ PAYLAŞMAYIN!
Makyaj malzemelerinizi bir arkadaşınızla paylaşmak, viral enfeksiyonlara ve bakteriyel bulaşmalara davetiye çıkarabilir. Göz doktoru Imran Ali'ye göre, makyaj fırçaları ve diğer uygulama araçları mikroplar için bir üreme alanı haline gelebilir.
Makyaj ürünlerini paylaşmak, göz kapaklarınızın şişmesine, göz enfeksiyonlarına ve akıntıya neden olabilir. Bu tür belirtiler yaşayanların en kısa sürede bir göz doktoruna başvurmaları gerekir.
MAKYAJ YAPMADAN ÖNCE BUNA DİKKAT
Makyaj yapmadan önce ellerinizi yıkamamak, mikropları makyaj aplikatörlerinize ve makyaj malzemelerinize bulaştırabilir. Dr. Imran Ali, ellerin gün boyunca birçok yüzeyle temas ettiğini ve mikropların kolayca gözlerinize geçebileceğini belirtiyor. Bu nedenle, makyaj yapmadan önce ellerinizi mutlaka yıkamalısınız.
BU ÜRÜNLERİ KULLANMAYIN
Makyaj ürünlerinin belirli bir raf ömrü vardır ve bu süre dolduğunda mikroorganizmalar çoğalabilir. Uzmanlar, makyaj ürünlerinin genellikle üç ay ile bir yıl arasında kullanılması gerektiğini söylüyor.
Ayrıca, makyaj fırçaları ve süngerleri yedi gün arayla temizlemek, bakterilerin çoğalmasını önlemek için oldukça önemlidir.
MAKYAJLA UYUYANLAR DİKKAT!
Yoğun bir günün sonunda makyajla uyumak yaygın bir hata olsa da, bu alışkanlık göz sağlığınız için büyük bir risk oluşturabilir.
Maskara ve eyeliner gibi göz makyajı ürünleri gece boyunca gözde kaldığında gözyaşı kanallarını tıkayabilir ve tahrişe neden olabilir. Bu durum, enfeksiyon riskini artırarak görme kaybına kadar varan ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, ne kadar yorgun olursanız olun, makyajınızı mutlaka temizleyin.
ALERJİLERE KARŞI ÖNLEMİNİZİ ALIN
Makyaj malzemelerine karşı gelişen alerjik reaksiyonlar bazen hafif kaşıntı veya kızarma şeklinde olsa da bazen ciddi tahrişe neden olabilir. Gözlerinizde kaşıntı, şişlik veya göz kapaklarınızda kuruluk hissederseniz, sorunlu olduğunu düşünüdüğünüz ürünleri kullanmayı bırakın.
Eğer kontakt lens kullanıyorsanız ve bir reaksiyon geliştirdiyseniz, gözleriniz tamamen iyileşene kadar lens yerine gözlük kullanmayı tercih edin.