Makyajda oluşan pürüzlü görüntüye son! Makyaj uzmanlarından en önemli ipuçları...

Makyaj uzmanlarının anlattığı en sık yapılan hataların açıklamaları ve pürüzsüz görünen bir makyajın sırları ise şöyle...
MAKYAJ ÜRÜNLERİNİN İÇERİĞİNE DİKKAT EDİN
Makyaj ürünlerini kullanırken yapı bakımından en hafiften en ağıra doğru uygulama yapmak önemlidir. Ağır, yağ içeren bir ürünün üzerine hafif bir nemlendirici sürmek, nemlendiricinin cilde nüfuz edemeyip sadece cildin üzerine bir katmak olarak birikmesine neden olur.
Güneş koruyucular her zaman en son sırada olmalıdır. Öncesinde ise makyaj ve en başta ise makyaj bazı gelmelidir. Aynı nedenle ağır bakım ürünlerini akşamları uygulamanız önerilmektedir.
Ayrıca, etkileşime girdiğinde boncuklanmaya neden olabilecek, silikon ve su gibi birbiriyle çelişen bileşenlere sahip ürünleri bir arada kullanmadığınızdan da emin olmanız gerekmektedir.
Genelde aynı marka tarafından üretilen ürünler birlikte formüle edilir ve birlikte çalışacak şekilde tasarlanacağı için aynı markanın ürünlerini tercih edebilirsiniz.
Ancak bu farklı markaları karıştırıp eşleştiremeyeceğiniz anlamına gelmez. Sadece makyajı uygulamadan önce denemeniz gerekir.
Ek olarak kremlerin ve losyonlar da dahil olmak üzere makyajı yaparken de her ürünü uyguladıktan sonra iyice kurumasını beklemeniz önerilmektedir. Ayrıca sıvı ve toz ürünleri bir arada kullanacaksanız önce sıvıyı ardından toz olanı uyguladığınızdan emin olmanız gerekmektedir.
ÜRÜNLERİ DOĞRU SIRAYLA UYGULAYIN
Makyaj yapmadan önce baz uygulamanın makyajı kusursuz göstereceğine dair bir inanç olsa da yanlış uygulama buun tam tersine neden olabilir
Özellikle silikon içeriğe sahip makyaj bazlarında ipeksi bir his elde edebilirsiniz ancak bu ürünlerin oldukça az kullanılması gerekiyor. Aksi halde ürün topaklanabilir ve kötü bir görüntü oluşur.
TAMPON HAREKETLER UYGULAYIN
Ürünü cildinize ovalayarak sürmek yerine parmaklarınız ya da makyaj süngerleri ile tampon hareketler uygulamak gerekmektedir. Bastırarak ürünleri sürmek ürünün veya cildinizin kabuklanmış ve pütür pütür görünmesine neden olmaktadır.
CİLDİNİZİ HAZIRLAYIN
Tüm ürünlerinizi cildinize uygun seçseniz bile cildinizin temelini hazırlamıyorsanız yine de makyajınızın kötü görünmesine yol açabilir.
Yağlı ciltler uygulanan ürünün cilt tarafından emilmesini engelleyen bir bariyer oluşturduğu için kötü bir görüntüye neden olabilir. Pul pul, kuru cilt ise uygulama için dengesiz bir temel oluşturacaktır.
Aşırı yağı, pul pul cildi ve ölü cilt hücrelerini temizlemek için cilde düzenli olarak temizlemek ve peeling yaparak arındırmak önemlidir. Yağlı cildiniz varsa, C vitamini içeren cilt bakım ürünlerini cilt bakım rutininize dahil etmeye çalışın, çünkü antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle cildin görüntüsünü düzeltmeye yardımcı olacaktır.
Bununla birlikte cilde zarar verebileceğinden aşırı işlem yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Çoğu zaman haftada iki veya üç kez bakım yapmak yeterli olsa da bu sayıyı kendi ihtiyaçlarınıza göre oranlayabilirsiniz.