Makyajda oluşan pürüzlü görüntüye son! Makyaj uzmanlarından en önemli ipuçları...

Yüzünüze makyaj uygularken yanlış uygulama veya hatalı ürün kullanımı cilt üzerinde kötü bir görüntüye neden olmaktadır. Bazı ürünlerin birlikte kullanılması önerilmezken bazı ürünler ise birlikte kullanıldığında daha iyi sonuç verecektir. Makyaj yapmadan önce cildinizi hazırlamak, ölü derilerden arındırmak ve nemlendirmek makyajınızın pürüzsüz görünmesini sağlamak adına büyük önem taşımaktadır.

Giriş Tarihi: 29.08.2022 13:51 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 13:57 PAYLAŞ ABONE OL

Makyaj uzmanlarının anlattığı en sık yapılan hataların açıklamaları ve pürüzsüz görünen bir makyajın sırları ise şöyle...

MAKYAJ ÜRÜNLERİNİN İÇERİĞİNE DİKKAT EDİN Makyaj ürünlerini kullanırken yapı bakımından en hafiften en ağıra doğru uygulama yapmak önemlidir. Ağır, yağ içeren bir ürünün üzerine hafif bir nemlendirici sürmek, nemlendiricinin cilde nüfuz edemeyip sadece cildin üzerine bir katmak olarak birikmesine neden olur.