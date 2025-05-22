Matlaşan saçlara doğal çözüm! Dakikalar içinde eski parlaklığına kavuşacak

Ev ortamında zahmetsizce hazırlanabilen bu özel karışım, saçlara ihtiyacı olan canlılığı ve parlaklığı kazandırıyor.
Doğadan gelen bu basit ama etkili yöntem, saçlarını kökten uca beslerken zamanla daha güçlü, daha sağlıklı bir görünüm kazandırıyor.
SAÇINIZIN PARLAKLIĞINI GERİ GETİREN MASKE TARİFİ
Malzemeler:
1 yemek kaşığı toz tarçın
2 yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı zeytinyağı ( hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz)
Nasıl uygulanır?
İlk olarak tüm malzemeleri iyice karıştırın.
Ardından maskeyi saçlarınıza masaj yaparak uygulayın.
Daha sonra saçı streç film veya bir bone yardımıyla sarın.
Maskeyi 20-30 dakika beklettikten sonra içeriğinin doğal olduğunu düşündüğünüz şampuan yardımıyla yıkayın. ( Burada dikkat etmeniz gereken, saçlarınızı ıslatmadan direkt olarak şampuanı dökün. Aksi takdirde yağı saçınızdan arındırırken zorlanabilirsiniz.)