Saçını bu şekilde kurutanlar dikkat! Hem kafa derisini yakıyor hem de avuçla saç dökülmesine neden oluyor

SAÇLARI KURUTURKEN SADECE SICAK HAVA KULLANMAK

Hemen hemen tüm saç kurutma makinelerinin soğuk hava akışı modu vardır. Saçlarınızı şekillendirme işleminin sonunda son dokunuş için düğmeyi soğuk moda getirin. Soğuk hava nemin buharlaşmasını yavaşlatacak, bu da buklelerin daha uzun süre dayanacağı anlamına gelecektir. Bu arada, kırık uçların oluşmasını önlemek için iyi bir önleyici yöntemdir.

YANLIŞ HAVA AKIŞI YÖNÜNÜ TERCİH ETMEK

Saçlarınızı kökten uca, büyüme yönünde fönlemeniz önerilir. Aksi takdirde kütikülü oluşturan pullar açılarak saçın kabarmasına ve dolaşmasını kolaylaştıracaktır. Bu durum aynı zamanda saçların kırılmasına ve hatta dökülmesine neden olabilir. Saçlarınızı kökten uca fönlerseniz kütiküller tam tersine birleşerek saçınıza doğal bir parlaklık katacaktır.