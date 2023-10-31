Saçını bu şekilde kurutanlar dikkat! Hem kafa derisini yakıyor hem de avuçla saç dökülmesine neden oluyor

İşte fön makinesi kullanırken dikkat etmeniz gereken o noktalar…
SAÇLARI KURUTURKEN SADECE SICAK HAVA KULLANMAK
Hemen hemen tüm saç kurutma makinelerinin soğuk hava akışı modu vardır. Saçlarınızı şekillendirme işleminin sonunda son dokunuş için düğmeyi soğuk moda getirin. Soğuk hava nemin buharlaşmasını yavaşlatacak, bu da buklelerin daha uzun süre dayanacağı anlamına gelecektir. Bu arada, kırık uçların oluşmasını önlemek için iyi bir önleyici yöntemdir.
YANLIŞ HAVA AKIŞI YÖNÜNÜ TERCİH ETMEK
Saçlarınızı kökten uca, büyüme yönünde fönlemeniz önerilir. Aksi takdirde kütikülü oluşturan pullar açılarak saçın kabarmasına ve dolaşmasını kolaylaştıracaktır. Bu durum aynı zamanda saçların kırılmasına ve hatta dökülmesine neden olabilir. Saçlarınızı kökten uca fönlerseniz kütiküller tam tersine birleşerek saçınıza doğal bir parlaklık katacaktır.
FÖN MAKİNESİNİ YANLIŞ TUTMAK
Baskın elinizle fön makinesini tutmak oldukça doğal gelebilir ve pek çok insan farkında olmadan yapar. Ancak bu yanlıştır çünkü saç tellerini şekillendirmek için bu elin gücüne ve becerisine ihtiyacınız bulunuyor. Baskın olmayan elinizle fön makinesini tutmak süreci daha iyi kontrol etmenize, tarakla daha verimli çalışmanıza ve toplamda daha az efor harcamanıza yardımcı olacaktır.
SAÇI AŞAĞI DOĞRU TUTMAK
Fön çekerken saçınızı taramak ve aşağı doğru kurutmak hacim potansiyelini yok eder. Bunun yerine saçlarınızı yukarı doğru bir tarak yardımı ile kurutmayı deneyin. Bu hacimli, "canlı" ve pürüzsüz bir saç stiline sahip olmanıza yardımcı olacaktır.
FÖN MAKİNESİNİ YANLIŞ TUTMAK
Fön makinesini başınıza yakın tutarsanız hem saçınızı daha kırılgan hale getirmekle kalmaz, hem de başınızın derisini yakabilirsiniz. Fön makinesi ile başınız arasında olması gereken önerilen mesafe 30 santimdir.
SAÇLARI BÖLMEDEN KURUTMAK
Çoğu zaman saçlarımızı bir bütün olarak kurutmaya meyilliyizdir. Ancak bunun yerine saçları 4-5 parçaya bölmek ve parça parça kurutmak çok daha hızlı ve etkili bir sonuç almanızı sağlayacaktır.
SAÇLARI HAVLUYA SARILI TUTMAK
Özellikle pamuktan yapılmışsa saçınızı havluyla 30 dakikadan fazla kurutmayın. Bu kumaşın parçacıkları sürtünme etkisi yaratır ve daha sonra fön makinesiyle kurutma sırasında saçı daha savunmasız hale getirir. Mikrofiberden yapılmış daha yumuşak bir havluyu tercih etmeniz önerilir ve saçınızı 10 dakikadan fazla bu havluda tutmamanız gerekmektedir. Önemli bir nüans: kalın ve yoğun saçlar, şekillendirmeden önce yaklaşık yarı kuru olmalıdır, ince veya orta kalınlıkta saçlar ise yaklaşık %80 kuru olmalıdır.
BAŞLIK KULLANMAMAK
Fön makinesinin yanında gelen o düz başlık parçası oldukça önemlidir. Bu parça hava akışını saçın belirli bir bölümüne yönlendirmeye yardımcı olur . Sonuç olarak, daha az dolaşıklık ve kırık uç sorunu yaşamanıza yardımcı olur ve saçınızın aşırı ısınmaya karşı da korunmasını sağlar.
FÖN MAKİNESİNİ TEMİZLEMEMEK
Hiç fön makinenizin arkasını temizlediniz mi? Eğer yapmadıysanız bunun tam zamanı. Çünkü kir sadece cihaza zarar vermekle kalmaz , aynı zamanda saçınıza da zarar verebilir. Havalandırma delikleri kir, toz, yapışkan saç ürünleri, parçacıklar vb. ile dolar. Bunların tümü hava akışını yavaşlatır, bu da kurutucunun içindeki sıcaklığın artmasına neden olur. Sonunda alev alabilir veya bozulabilir.
Fön makinesinin kirden düzenli olarak temizlenmesi hayati önem taşımaktadır. Haftada bir kullanıyorsanız ayda bir temizleyin. Daha sık kullanıyorsanız 2 haftada bir temizleyin.
EN YÜKSEK SICAKLIĞI KULLANMAK
Bu en büyük hatalardan biridir çünkü saçınız aşırı kurur ve daha kırılgan hale gelir. Maksimum sıcaklık işlemi biraz hızlandıracaktır, bu nedenle nadiren acil durumlarda kullanılabilir. Diğer tüm zamanlarda ise ortalama sıcaklığı tercih etmeniz önerilir.
FÖN MAKİNESİNİ TEK BİR KONUMDA TUTMAK
Bu hata bariz gibi görünse de bazı kişiler saçlarını kurutma makinesini tek konumda tutarak kuruturlar. Cihaz aslında sürekli hareket etmeli, açıları değiştirmeli ve kafanın etrafında dönmelidir. Temiz ve kuru saçlara veya güzel bir stile çok daha hızlı kavuşmanıza yardımcı olacaktır.