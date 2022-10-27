Saçlardaki bu durum kelliğin erken belirtisi! Eğer önlem alınmazsa...

Saç çizgisi gerilemesi sadece daha az saça sahip olmak demek değildir. Birçok farklı faktörün neden olabileceği bir rahatsızlıktır. Saçınızı kaybetmek hem erkek hem de kadın olmak üzere birçok insan üzerinde ciddi bir psikolojik etkiye sahip olabilir.
Saç dökülmesi nasıl olur?
Saç çizgisinin gerilemesi erkekleri ve kadınları etkileyebilir, ancak erkeklerde daha sık görülür. Saç dökülmesi genellikle yaşlanma ile bağlantılıdır, ancak birçok genç insanda da saç çizgisi gerileyebilir.
Saç dökülmesi her insanda farklı şekilde kendini gösterir.
Erkeklerde saç dökülmesinin ilerlemesi nasıl belli olur?
Saç çizgisinin gerilemesi, her zaman bu kişinin daha sonra tamamen kel olacağı anlamına gelmez. Bununla birlikte, erkek tipi kellik (androgenetik alopesi veya AGA olarak da adlandırılır) adı verilen bir durumun erken belirtisi olabilir.
Genellikle, bir erkek saçını kaybettiğinde ortaya çıkan belirgin bir kalıp vardır. Bu, genellikle incelme yaşayan kadınlarda farklıdır. Bununla birlikte, erkeklerde kayıp genellikle aşağıdakileri içerebilen ilerleyici adımlarla ortaya çıkar:
Özetle erkek tipi kellik genellikle saç çizgisinin gerilemesi ve başın üstünde veya arkasında kel bir nokta ile başlar. Sonunda, başın yanlarında ve arkasında bir miktar saçla birlikte üstte kelliğe doğru ilerler.
Kadınlarda saç dökülmesi nasıl belli olur?
Kadınlarda saç dökülme şekli genellikle erkeklerden çok farklıdır. Genellikle kadınlarda, erkek tipi kelliğin başlangıcında meydana gelen tipik saç çizgisi gerilemez.
Avrupa kökenli erkeklerin yüzde sekseni 80 yaşına geldiklerinde saç dökülmesinden etkilenmektedir.
Kadınların yüzde 40'ında 40 yaşına geldiklerinde görünür saç dökülmesi görülür.
Kadınlar azalan bir saç çizgisi olabilir; ancak, genellikle kadın tipi kellik ile ilişkili değildir.
Bir kadının saç çizgisinin gerilemesine neden olabilecek durumlar şunları içerebilir:
Frontal Fibrozan Alopesi: Bu, yavaş, ilerleyici bir saç kaybı ve alnın yakınında kafa derisinin skarlaşması ile karakterizedir. Bu durumun tedavisi yoktur, ancak bazı durumlarda saç dökülmesini yavaşlatan ilaçlar etkili olabilir.
Sıkı toplanan ve işlem gören saçlar: Bu, sürekli çekmeden (saçların at kuyruğu veya örgülere geri çekilmesinden) kaynaklanan kademeli bir saç dökülmesidir.
Saç dökülmesi çoğu insan için normal bir döngünün parçası olarak gerçekleşir
Günde yaklaşık 100 saç telinin dökülmesi normaldir. Saçlar yavaş ve kademeli olarak dökülür, ardından yeni saçlar tekrar çıkar. Ancak bazı durumlarda döngü olması gerektiği gibi olmaz. Gerileyen bir saç çizgisi ile saç köklerinin zarar görmesi sonucu saçlar dökülmeye başlar. Normal şartlar altında saç doğal olarak olgunluk aşamasına ulaştığında, saç telleri dökülür ve yerine yenileri gelir. Ancak saç kökleri zarar gördüğünde, yara izi kalma ve saçların artık çıkmama riski vardır.
Genler, erkek ve kadın tipi kelliğin (androjenik alopesi olarak da bilinir) en yaygın nedenidir.
Saç dökülmesi genellikle aşağıdakiler dahil bir veya daha fazla faktörle ilişkilidir:
Nasıl teşhis edilir?
Saç dökülmesi bir dermatolog veya bir estetik cerrahı tarafından teşhis ve tedavi edilebilir. Durumun kalıtsal olup olmadığına dair ipuçlarını keşfetmek için muhtemelen ayrıntılı bir aile öyküsü vermeniz istenecektir. Saçın ne kadar kolay döküldüğünü belirlemek için bir "çekme testi" uygulayabilir.
Nasıl tedavi edilir?
Saç dökülmenizin yoğunluğuna ve durumuna bağlı olarak doktorunuz gerekli gördüğü tedaviyi uygulayacaktır.