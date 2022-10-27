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Saçlardaki bu durum kelliğin erken belirtisi! Eğer önlem alınmazsa...

Saçlarda meydana gelen dökülme günlük 100 tele kadar olağan olsa da bazı durumlarda bu oran artabilir ve kalıcı kelliğe neden olabilir. Genelde kellik sadece erkekleri etkileyen bir durum gibi görülse de aslında kadınlarda da ortaya çıkabilir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, saç çizgisinin gerilemesi probleminin önlenmesi hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Giriş Tarihi: 27.10.2022 11:59
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Saçlardaki bu durum kelliğin erken belirtisi! Eğer önlem alınmazsa...

Saç çizgisi gerilemesi sadece daha az saça sahip olmak demek değildir. Birçok farklı faktörün neden olabileceği bir rahatsızlıktır. Saçınızı kaybetmek hem erkek hem de kadın olmak üzere birçok insan üzerinde ciddi bir psikolojik etkiye sahip olabilir.

Saç dökülmesi nasıl olur?

Saç çizgisinin gerilemesi erkekleri ve kadınları etkileyebilir, ancak erkeklerde daha sık görülür. Saç dökülmesi genellikle yaşlanma ile bağlantılıdır, ancak birçok genç insanda da saç çizgisi gerileyebilir.

Saç dökülmesi her insanda farklı şekilde kendini gösterir.

Erkeklerde saç dökülmesinin ilerlemesi nasıl belli olur?

Saç çizgisinin gerilemesi, her zaman bu kişinin daha sonra tamamen kel olacağı anlamına gelmez. Bununla birlikte, erkek tipi kellik (androgenetik alopesi veya AGA olarak da adlandırılır) adı verilen bir durumun erken belirtisi olabilir.

Genellikle, bir erkek saçını kaybettiğinde ortaya çıkan belirgin bir kalıp vardır. Bu, genellikle incelme yaşayan kadınlarda farklıdır. Bununla birlikte, erkeklerde kayıp genellikle aşağıdakileri içerebilen ilerleyici adımlarla ortaya çıkar:

  • Düzensiz görünen uzaklaşan bir saç çizgisi,
  • Saç çizgisinde fark edilir bir "M" şekli belirir,
  • Başın üstünde veya arkasında saç dökülmesi (kel bir noktaya neden olur),
  • Uzaklaşan saç çizgisini içeren alan, kel nokta ile birleşir (bu, daha geniş saç dökülmesi alanlarına neden olur),
  • Üstte tam saçsızlık (kafanın yanlarında ve arkasında görünen tek saç).

Özetle erkek tipi kellik genellikle saç çizgisinin gerilemesi ve başın üstünde veya arkasında kel bir nokta ile başlar. Sonunda, başın yanlarında ve arkasında bir miktar saçla birlikte üstte kelliğe doğru ilerler.

Kadınlarda saç dökülmesi nasıl belli olur?

Kadınlarda saç dökülme şekli genellikle erkeklerden çok farklıdır. Genellikle kadınlarda, erkek tipi kelliğin başlangıcında meydana gelen tipik saç çizgisi gerilemez.

Avrupa kökenli erkeklerin yüzde sekseni 80 yaşına geldiklerinde saç dökülmesinden etkilenmektedir.

Kadınların yüzde 40'ında 40 yaşına geldiklerinde görünür saç dökülmesi görülür.

Kadınlar azalan bir saç çizgisi olabilir; ancak, genellikle kadın tipi kellik ile ilişkili değildir.

Bir kadının saç çizgisinin gerilemesine neden olabilecek durumlar şunları içerebilir:

Frontal Fibrozan Alopesi: Bu, yavaş, ilerleyici bir saç kaybı ve alnın yakınında kafa derisinin skarlaşması ile karakterizedir. Bu durumun tedavisi yoktur, ancak bazı durumlarda saç dökülmesini yavaşlatan ilaçlar etkili olabilir.

Sıkı toplanan ve işlem gören saçlar: Bu, sürekli çekmeden (saçların at kuyruğu veya örgülere geri çekilmesinden) kaynaklanan kademeli bir saç dökülmesidir.

Saç dökülmesi çoğu insan için normal bir döngünün parçası olarak gerçekleşir

Günde yaklaşık 100 saç telinin dökülmesi normaldir. Saçlar yavaş ve kademeli olarak dökülür, ardından yeni saçlar tekrar çıkar. Ancak bazı durumlarda döngü olması gerektiği gibi olmaz. Gerileyen bir saç çizgisi ile saç köklerinin zarar görmesi sonucu saçlar dökülmeye başlar. Normal şartlar altında saç doğal olarak olgunluk aşamasına ulaştığında, saç telleri dökülür ve yerine yenileri gelir. Ancak saç kökleri zarar gördüğünde, yara izi kalma ve saçların artık çıkmama riski vardır.

Genler, erkek ve kadın tipi kelliğin (androjenik alopesi olarak da bilinir) en yaygın nedenidir.

Saç dökülmesi genellikle aşağıdakiler dahil bir veya daha fazla faktörle ilişkilidir:

  • Genetik durumlar
  • Hormon değişiklikleri (hamilelik, menopoz, tiroid veya diğer hormonal problemler nedeniyle)
  • Tıbbi durumlar ( alopesi areata, bulaşıcı hastalıklar, yumurtalık tümörleri veya diğer durumlar gibi)
  • Kafa derisi enfeksiyonları
  • İlaçlar veya takviyeler (örneğin kanser veya artrit ilaçları veya gut, kalp problemleri, yüksek tansiyon veya depresyon ilaçları)
  • Ameliyatlar
  • Stres (stresli bir olay saç dökülmesine neden olabilir, ancak bu genellikle geçicidir)
  • Ek olarak, saç çizgisinin gerilemesine neden olabilecek diğer faktörler şunlardır:
  • Radyasyon tedavisi,
  • Aşırı saç şekillendirme (fön makinesi veya saç maşası ısısının kullanımını içerir),
  • Kötü beslenme (yeterli protein eksikliği),
  • Otoimmün bozukluklar,
  • Tümörler (nadiren).
  • Saç çizgisinin gerilemesi önlenebilir mi?
  • Saçların dökülmesini önlemek için alınabilecek bazı önleyici tedbirler var. Bun tedaviler şunları içerir:
  • Saçı sıkıca çeken saç stillerinden (örgüler, at kuyruğu veya topuzdan) kaçınmak.
  • Saçı sürekli çekmekten, ovmaktan veya bükmekten kaçınmak kalıcı veya sıcak yıpratıcı işlemler gibi saç üzerinde sert kimyasal işlemlerden kaçınmak.
  • Saç maşası ve saç şekillendiricilerden kaçınmak.
  • Mümkün olduğunda saç dökülmesine neden olabilecek ilaçlar veya takviyelerden kaçınmak.
  • Sigarayı bırakmak.
  • Saçı uzun süre doğrudan güneş ışığına (veya diğer ultraviyole ışık türlerine) maruz kalmaktan korumak.
  • Bir kişinin saç çizgisinin azalmasının nedeni kalıtsal ise, bunun engellenemeyeceğini bilmeniz gerekir.

Nasıl teşhis edilir?

Saç dökülmesi bir dermatolog veya bir estetik cerrahı tarafından teşhis ve tedavi edilebilir. Durumun kalıtsal olup olmadığına dair ipuçlarını keşfetmek için muhtemelen ayrıntılı bir aile öyküsü vermeniz istenecektir. Saçın ne kadar kolay döküldüğünü belirlemek için bir "çekme testi" uygulayabilir.

Nasıl tedavi edilir?

Saç dökülmenizin yoğunluğuna ve durumuna bağlı olarak doktorunuz gerekli gördüğü tedaviyi uygulayacaktır.

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