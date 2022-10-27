Saçlardaki bu durum kelliğin erken belirtisi! Eğer önlem alınmazsa...

Saç çizgisi gerilemesi sadece daha az saça sahip olmak demek değildir. Birçok farklı faktörün neden olabileceği bir rahatsızlıktır. Saçınızı kaybetmek hem erkek hem de kadın olmak üzere birçok insan üzerinde ciddi bir psikolojik etkiye sahip olabilir.

Saç dökülmesi her insanda farklı şekilde kendini gösterir.

Saç çizgisinin gerilemesi erkekleri ve kadınları etkileyebilir, ancak erkeklerde daha sık görülür. Saç dökülmesi genellikle yaşlanma ile bağlantılıdır, ancak birçok genç insanda da saç çizgisi gerileyebilir.

Saç dökülmesi nasıl olur?

Erkeklerde saç dökülmesinin ilerlemesi nasıl belli olur?

Saç çizgisinin gerilemesi, her zaman bu kişinin daha sonra tamamen kel olacağı anlamına gelmez. Bununla birlikte, erkek tipi kellik (androgenetik alopesi veya AGA olarak da adlandırılır) adı verilen bir durumun erken belirtisi olabilir.

Genellikle, bir erkek saçını kaybettiğinde ortaya çıkan belirgin bir kalıp vardır. Bu, genellikle incelme yaşayan kadınlarda farklıdır. Bununla birlikte, erkeklerde kayıp genellikle aşağıdakileri içerebilen ilerleyici adımlarla ortaya çıkar:

Düzensiz görünen uzaklaşan bir saç çizgisi,

Saç çizgisinde fark edilir bir "M" şekli belirir,

Başın üstünde veya arkasında saç dökülmesi (kel bir noktaya neden olur),

Uzaklaşan saç çizgisini içeren alan, kel nokta ile birleşir (bu, daha geniş saç dökülmesi alanlarına neden olur),

Üstte tam saçsızlık (kafanın yanlarında ve arkasında görünen tek saç).

Özetle erkek tipi kellik genellikle saç çizgisinin gerilemesi ve başın üstünde veya arkasında kel bir nokta ile başlar. Sonunda, başın yanlarında ve arkasında bir miktar saçla birlikte üstte kelliğe doğru ilerler.