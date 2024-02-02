Saçları güçlendiren yıkama yöntemi! Cansız saçlara kesin çözüm...

Aksine uzmanlara göre saç tipiniz ne olursa olsun, çok sık yıkamak saç sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Saç bakım uzmanı olan uzman Saul Meskin'e göre eğer cansızlık gibi şikayetleriniz varsa, saç yıkama rutininizi yenisiyle değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir.

Saul, saçınızı çok sık yıkamanın saç derinizin ürettiği doğal yağları yok ederek saçınızın cansız ve kuru görünmesine neden olabileceğini söyledi. Saçınızı çok sık yıkamak saç derinizin kaşınmasına neden olabilir ve bu da saçınızın kırılmaya daha yatkın olmasına neden olabilir.

Kuaför Jon Hala, saçınızı yalnızca gerektiğinde yıkamanızı öneriyor ve yıkama işleminde saçınızı değil kafa derinizi yıkamanızı öneriyor. Saçınızı ne zaman yıkamanız gerektiği konusunda ise yumuşak olmalarının yıkanmaya ihtiyaç duymadıkları anlamına geldiğini belirtiyor.