Saçları güçlendiren yıkama yöntemi! Cansız saçlara kesin çözüm...

Aksine uzmanlara göre saç tipiniz ne olursa olsun, çok sık yıkamak saç sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Saç bakım uzmanı olan uzman Saul Meskin'e göre eğer cansızlık gibi şikayetleriniz varsa, saç yıkama rutininizi yenisiyle değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir.
Saul, saçınızı çok sık yıkamanın saç derinizin ürettiği doğal yağları yok ederek saçınızın cansız ve kuru görünmesine neden olabileceğini söyledi. Saçınızı çok sık yıkamak saç derinizin kaşınmasına neden olabilir ve bu da saçınızın kırılmaya daha yatkın olmasına neden olabilir.
Kuaför Jon Hala, saçınızı yalnızca gerektiğinde yıkamanızı öneriyor ve yıkama işleminde saçınızı değil kafa derinizi yıkamanızı öneriyor. Saçınızı ne zaman yıkamanız gerektiği konusunda ise yumuşak olmalarının yıkanmaya ihtiyaç duymadıkları anlamına geldiğini belirtiyor.
Saç konusunda uzman isimler saçlarınızı haftada bir veya iki kez yıkamanın ideal olduğunu; ancak bunu, saç derisinde gözle görülür yağlanma olduğu zamanlarda yapılması gerektiğini belirtiyor.
Saç uzmanı olan Simone Thomas ayrıca saçlarınızı daha az yıkanması için "eğitmenizi" öneriyor. Her gün yıkayarak başlayarak ve uzun vadede haftada iki ila üç kez yıkamayı hedeflemenizi öneriyor.
Saçlarınız biraz cansız görünüyorsa, yıkamalar arasında kuru şampuanlar da kullanılabilir. Saç derisindeki fazla yağı emerek çalışırlar ve saçınıza hacim kazandırırlar.
Saç ürünlerini seçerken içeriklerine dikkat etmek önemlidir. Argan, jojoba, avokado ve ayçiçeği çekirdeği gibi besleyici yağlar saçlarınızın kolay şekil almasını sağlayabilir, kuru uçları besleyebilir ve saçlarınıza parlaklık katabilir. Pantenol ve shea yağı nemi hapsedebilir ve elektriklenmeyi azaltabilir; dolayısıyla bu, saçınızın ihtiyacına bağlı olarak tercih edilmelidir.
Tahrişe ve kuruluğa neden olabilecek sert sülfatlardan, buharlaşmayan veya çözünmeyen silikonlardan ve parabenlerden kaçının. Sağlıklı bir saç derisine ulaşmak, saç yıkama rutininizde sizin için işe yarayan doğru dengeyi bulmanız gerektiği anlamına gelir ve sağlıklı bir saç derisi daha sağlıklı saçlara yol açtığından başta dikkat edilmesi gereken saçları yıkama işlemidir.