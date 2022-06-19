Saçlarınızı anında dolgunlaştıran yöntem!

Bu hafta köşeme yetenekli oyuncu arkadaşım Dilara Aksüyek konuk oluyor. Dilara'nın stili ve başarılı moda anlayışı kadar saçları da hem sağlıklı parlaklığı ve göz dolduran hacmi ile hayranları başta olmak üzere geniş kitlelerin beğenisini kazanıyor.
- Sevgili Dilara, ilk olarak nasıl tanıştığımızı hatırlıyor musun?
- Hatırlıyorum tabii ki, sen unutulacak biri misin? Ben saçlarımı kimseye emanet edemiyorum, ahenkle dans eden saçları kim yapar diye bir araştırma işine girdim ve o sırada bir arkadaşımdan numaranı istedim. O gün sabah gelip ancak akşam çıkabildim. Çünkü aynı zamanda çok keyifli vakit geçirdiğim bir yer. Hem saça hem ruha mutluluk veriyor.
- Bu hafta köşemde ince telli saçları daha volümlü gösterecek bazı ipuçlarından ve önerilerimden bahsettim. Sen tabi buna pek ihtiyaç duyan bir kadın değilsin. Peki sen günlük saç bakım rutininde neler uygularsın?
- Hiç bir şey uygulamam. Çok üşengeç bir insanım o konularda. İşte seninle tanıştık, sana geliyorum. O kadar diyelim.
- Yalnız, bu verdiğin cevaba kadınların inanması biraz zor olabilir. Çünkü saçların her gün sıkı bir bakımdan geçiyormuş kadar göz alıcı. Deneyimlerden saçın konusunda sonradan pişman olduğun bir tanesi olmuş muydu?
- Hayır. Çünkü saçımı ne kestirdim ne boyattım. Yani değişiklik çok yapmadığım için bir pişmanlığım olmadı.
- Benim şansım da biraz senin gibi zor beğenen yana açık sanırım ama sen saç kestirmek ve boyatmak konusunda gerçekten aşırı seçici birisin. Ayrıca tam bir uzun saç kadınısın. Peki sen kendini nasıl yorumluyorsun?
- Buna yüzde yüz katılıyorum. Tek düşüncem, yıllardır bu kadar işleme dayanmakta güçlük çeken saçlarıma senin bakımların sayesinde yardım etmek. Çünkü söylediğin gibi uzun saç kadınıyım. Uzun saç kırmızı çizgimizdir.
- Son dönemlerde saç renklendirme işleminde çok kazalar yaşanabiliyor. Belki biraz da radikal değişimler arandığı için fazla risk alınıyor ya da doğru ellere emanet edilmiyor. Senin başına böyle bir kaza geldi mi?
- Hiç boya yapmadım biliyorsun ki. O sebeple şükür ki gelmedi.
- Özellikle unutamadığın "best hair day" anından bahseder misin bize?
- Denizden çıktığım zamanlar saçlarımı çok beğeniyorum mesala. Ve o kendi dalgasını ve hacmini kaybettirmeden kuaförden çıkmamış gibi hissettiren saçları bana yaptığınız zamanlar da buna örnek.
- Güzellik konsunda örnek aldığın ve önerilerini dinlediğin kimler var?
- Özgüvenli olan, kendini seven tüm kadınlar bana ilham veriyor. Bunu klişe bir cevap olsun diye söylemiyorum.
- Seni takip edenlere saç konusunda tavsiyen nedir?
- Yediklerinize içtiklerinize dikkat edin. Her konuda olduğu gibi mutlu olmaya çalışın, çünkü mutluluk her şeye iyi geliyor. Ve Ahmet'e gidin. (Gülüyor)
- Saçın konusunda asla yapmam dediğin ne var?
- Sarıya boyatmam. Çok kısa asla kestirmem.
- Son dönemde en çok beğendiğin güzellik trendi nedir?
- Hiç takip etmedim ki...
İNCE TELLİ SAÇLARA ALTIN TAVSİYELER
Artık saçlarınız ince telli diye şikayet etmeniz gerekmeyecek. Çünkü bu hafta köşemde size yardımcı olabilecek bazı yollar anlatacağım
Kuaförlükte sıkça yaşadığınız bir şey varsa o da müşterilerinizin size kendi saçlarını şikayet etmesidir. Çok ince, çok kalın, çok kuru, çok yağlı, uzamıyor, parlamıyor ve dahası... Bu anlamda her zaman hem soruna çare bulmaya gayet ederim, hem de biraz da olsa saçlarınızla sizin aranızı bulmaya. Çünkü saçlarınız genetik olarak değiştiremeyeceğiniz birçok özellik barındırır ve bunlarla barışık olmanız önemli. Ama yanlış anlaşılmasın değiştiremeseniz de bazı desteklerle düzenleyebilirsiniz.
SAÇLARI DAHA KALIN VE GÜR GÖSTEREN 5 İPUCU
1. Saç uçlarınıza dikkat edin: Saçın uç noktaları beslendikleri yerden, yani köklerden en uzak konumdalar ve dolayısıyla en çok kuruyan, besinsiz kalan kısımlar. Aynı zamanda fön, tarama ve şekillendirme işlemlerinde en çok uğraştığımız bölge de yine uçlar. Bu nedenle çok inceliyorlar, kuruyorlar, koparak seyrek bir görüntüye neden oluyorlar. Bunun için size önerim ince saçlarınıza volüm vermek adına uçlarını düzenli olarak kestirin.
2. Doğru şampuan kullanın: Saçlarınızı kurutan şampuanlar, gövdesinin ve uçlarının incelmesine ve cansızlaşmasına neden olur. Bu sebeple size önerim sülfatsız, saçlarınızı kurutmayan şampuanlar kullanın.
3. Doğru şekillendiricileri tercih edin: Saçınız ince telli ve dalgalıysa büyük ihtimalle oldukça kuru bir yapıya sahiptir. Bu saçlara gövde kazandıran yağ bazlı, bal mumu kıvamlı ürünler işinize yarayacaktır. Hair balm bu tarz saçları şekillendirmek için de öneriyoruz. Bu saçları doğal kurutmak da saçı daha dolgun göstermeye yardımcı olur.
4. Saçınızın ayrım noktasını değiştirin: Saçlarınızı hep aynı noktadan ayırıyorsanız bu trik çok işinize yarayacak. Hep aynı çizgiden ayrılan saçlar zamanla yatışır. Onları tam tersi çizgiden ayırarak hacim kazandırabilirsiniz.
5. Saçınızın uç kısımlarında yoğun ombre yerine dengeli brushlight: Saçlarınız ince yapıdaysa bölgesel olarak yoğun uygulanan ombre gibi renk açma işlemleri saçınızı olduğundan daha da zayıf gösterecektir. Bunun yerine dengeli olarak uygulanmış, iyi geçişli bir Brushlight hem yüzünüzü aydınlatır hem de iç içe geçmiş farklı tonlar saçınızı daha hacimli gösterir.