Saçlarınızı anında dolgunlaştıran yöntem!

- Sevgili Dilara, ilk olarak nasıl tanıştığımızı hatırlıyor musun?

- Hatırlıyorum tabii ki, sen unutulacak biri misin? Ben saçlarımı kimseye emanet edemiyorum, ahenkle dans eden saçları kim yapar diye bir araştırma işine girdim ve o sırada bir arkadaşımdan numaranı istedim. O gün sabah gelip ancak akşam çıkabildim. Çünkü aynı zamanda çok keyifli vakit geçirdiğim bir yer. Hem saça hem ruha mutluluk veriyor.

- Bu hafta köşemde ince telli saçları daha volümlü gösterecek bazı ipuçlarından ve önerilerimden bahsettim. Sen tabi buna pek ihtiyaç duyan bir kadın değilsin. Peki sen günlük saç bakım rutininde neler uygularsın?

- Hiç bir şey uygulamam. Çok üşengeç bir insanım o konularda. İşte seninle tanıştık, sana geliyorum. O kadar diyelim.

- Yalnız, bu verdiğin cevaba kadınların inanması biraz zor olabilir. Çünkü saçların her gün sıkı bir bakımdan geçiyormuş kadar göz alıcı. Deneyimlerden saçın konusunda sonradan pişman olduğun bir tanesi olmuş muydu?

- Hayır. Çünkü saçımı ne kestirdim ne boyattım. Yani değişiklik çok yapmadığım için bir pişmanlığım olmadı.

- Benim şansım da biraz senin gibi zor beğenen yana açık sanırım ama sen saç kestirmek ve boyatmak konusunda gerçekten aşırı seçici birisin. Ayrıca tam bir uzun saç kadınısın. Peki sen kendini nasıl yorumluyorsun?

- Buna yüzde yüz katılıyorum. Tek düşüncem, yıllardır bu kadar işleme dayanmakta güçlük çeken saçlarıma senin bakımların sayesinde yardım etmek. Çünkü söylediğin gibi uzun saç kadınıyım. Uzun saç kırmızı çizgimizdir.

- Son dönemlerde saç renklendirme işleminde çok kazalar yaşanabiliyor. Belki biraz da radikal değişimler arandığı için fazla risk alınıyor ya da doğru ellere emanet edilmiyor. Senin başına böyle bir kaza geldi mi?

- Hiç boya yapmadım biliyorsun ki. O sebeple şükür ki gelmedi.

- Özellikle unutamadığın "best hair day" anından bahseder misin bize?

- Denizden çıktığım zamanlar saçlarımı çok beğeniyorum mesala. Ve o kendi dalgasını ve hacmini kaybettirmeden kuaförden çıkmamış gibi hissettiren saçları bana yaptığınız zamanlar da buna örnek.

- Güzellik konsunda örnek aldığın ve önerilerini dinlediğin kimler var?

- Özgüvenli olan, kendini seven tüm kadınlar bana ilham veriyor. Bunu klişe bir cevap olsun diye söylemiyorum.

- Seni takip edenlere saç konusunda tavsiyen nedir?

- Yediklerinize içtiklerinize dikkat edin. Her konuda olduğu gibi mutlu olmaya çalışın, çünkü mutluluk her şeye iyi geliyor. Ve Ahmet'e gidin. (Gülüyor)

- Saçın konusunda asla yapmam dediğin ne var?

- Sarıya boyatmam. Çok kısa asla kestirmem.

- Son dönemde en çok beğendiğin güzellik trendi nedir?

- Hiç takip etmedim ki...