Sadece 3 malzemeyle doğal retinol yapımı! Kırışıklıkları silgi gibi siliyor...

Hücreleri yenileyen doğal retinolü evde yapabileceğiniz biliyor musunuz?

Bunun için sadece üç malzemeye ihtiyacınız var. 5 havuç, 2 kırmızı elma ve 1 santim kalınlığında soyulmuş zencefili meyve sıkacağından geçirip tüketmeniz yeterli.

Peki retinol neye iyi gelir? Aslında retinol, hücre yenileyici özelliği ile ön plana çıkan bir bileşendir ve yaşlanma karşıtı özelliği sayesinde neredeyse her ürünün içerisinde bulunur.

Ölü hücre birikiminin önüne geçerek gözenek oluşumunu engellediği gibi, koyu renkli lekelerin rengini açarak cildin daha parlak görünmesini sağlar.

Antienflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde cildin temizlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda sivilcelerin tedavisinde de etkilidir.

Retinolü dışardan cildinize sürmek yerine besinlerden tüketmek ise daha etkili olmasını sağlar. Ancak egzama, roza gibi cilt hastalıklarına sahip bireylerin kullanılması önerilmez.