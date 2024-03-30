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Sadece 3 malzemeyle doğal retinol yapımı! Kırışıklıkları silgi gibi siliyor...

Retinol, A vitamininin bir formudur ve cilt bakımında sıkça kullanılan bir bileşendir. Cilt hücrelerinin yenilenmesini teşvik eder, kırışıklıkları azaltır, cilt tonunu düzeltilmesine yardımcı olur ve akne gibi cilt sorunlarının tedavisinde etkilidir. Dışarıdan cilde sürülebileceği gibi tükettiğimiz gıdalarla da vücuda alınabilir.

Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:47
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SADECE 3 MALZEMEYLE DOĞAL RETİNOL YAPIMI!

Hücreleri yenileyen doğal retinolü evde yapabileceğiniz biliyor musunuz?

Bunun için sadece üç malzemeye ihtiyacınız var. 5 havuç, 2 kırmızı elma ve 1 santim kalınlığında soyulmuş zencefili meyve sıkacağından geçirip tüketmeniz yeterli.

Peki retinol neye iyi gelir? Aslında retinol, hücre yenileyici özelliği ile ön plana çıkan bir bileşendir ve yaşlanma karşıtı özelliği sayesinde neredeyse her ürünün içerisinde bulunur.

Ölü hücre birikiminin önüne geçerek gözenek oluşumunu engellediği gibi, koyu renkli lekelerin rengini açarak cildin daha parlak görünmesini sağlar.

Antienflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde cildin temizlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda sivilcelerin tedavisinde de etkilidir.

Retinolü dışardan cildinize sürmek yerine besinlerden tüketmek ise daha etkili olmasını sağlar. Ancak egzama, roza gibi cilt hastalıklarına sahip bireylerin kullanılması önerilmez.

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