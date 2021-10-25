Seyrekleşen şaçlar için şifa: Biberiye tedavisi

Gür, canlı ve bakımlı saçlar, herkesin hayalindeki görünümün önemli bir parçası. Saç modeliniz ne olursa olsun, cansız ve dökülen saçlar istediğiniz stili oluşturmanın önüne geçebilir. Bu nedenle saçlarınız için ihtiyacınız olan kürü oluşturmak, oldukça önemli bir konu haline geliyor. Peki biberiye ve ısırgan otunun saçınızın ihtiyacı olan her şeyi sunduğunu biliyor muydunuz?
"FİZİKSEL VE SOSYAL OLARAK KÖTÜ HİSSETMEYE NEDEN OLUR"
Saç dökülmesi, günlük yaşamda hem fiziksel hem de sosyal olarak kendinizi kötü hissetmeye neden olabilir. Vitamin eksikliği, stresli bir yaşam veya çeşitli hastalıklar, bu dökülmeyi artırabilirken aynı zamanda bu sorunları çözerken kullanacağınız doğal bir kür, saçlarınızın ihtiyacı olan desteği sağlayacaktır.
Saçlarınız aynı zamanda nasıl beslendiğinizi de gösterir. Sağlıksız beslenme, yeterli olmayan su tüketimi, saçlarınızda ortaya çıkabilecek dökülme, cansızlaşma ve kepek sorununu da tetikleyebilir. Bu nedenle öncelikle bu sebepleri ortadan kaldırabilirsiniz. Fakat yine de devam eden saç dökülmeleri için doğru bir yol izlemek gerekir.
Ayrıca saçlarınızı şekillendirmek de bu dökülmeyi ve cansızlığı ortaya çıkarabilir. Yoğun tarama, yüksek ısı gerektiren işlemler veya kimyasal ürünlerin yoğun kullanımı, saçlarınızda oldukça büyük hasar oluşturabilir.
Tüm bu aşamalarda ortaya çıkan sorunları azaltmak, saçlarınızı evde yapacağınız tariflerle yeniden güçlendirmek istiyorsanız, doğru noktadasınız. İşte zamanı ve maliyeti en iyi şekilde kullanacağınız o tarif…
"TONİK OLARAK KULLANABİLİRSİNİZ"
Öncelikle biberiye, tonik olarak kullanıldığında dolaşım sistemini harekete geçirir ve bu sayede saç derinizdeki fazla yağı düzenler. Üstelik saçlarınızı kurutmadan ortadan kaldırdığı bu yağlanmayı, bir nem bombardımanına çevirerek, kuru ve cansız saçları da ortadan kaldırır.
Isırgan otu ise bu konuda hacim kaybını önlemek için öne çıkar. Özellikle yoğun olarak dökülen, seyrekleşen saçların olduğu bölümde yeniden saç çıkışını tetikler. Antiseptik olması sayesinde saç köklerinizdeki iltihaplanma gibi sorunları da ortadan kaldırır ve dolaşım sistemini canlandırır. Böylece yeni saç çıkışını kolaylaştırır.
Biberiye ve ısırgan otunun birlikteliği ise bu noktada derinlemesine bir çözüm sunuyor. Fakat alerjik reaksiyon ihtimali veya cildinizin hassasiyet düzeyinden emin olmak nedeniyle öncelikle bir cilt uzmanına danışmanız önemlidir.
Evde yapılan bu tarif ile biberiye ve ısırgan otu maskesi, oldukça rahat bir kullanım sunar. Öncelikle su ve alkol ihtiyacınızı karşılamanız gerekir. Bir avuç biberiye ve ısırgan otunu bir araya getirdiğiniz bu karışım; iki aşamadan oluşuyor.
Öncelikle biberiye filizlerini, 40 gün boyunca alkollü bir cam kap içerisinde, karanlık bir bölgede dinlendirmelisiniz. Bu süreç sonlandığında, ısırgan otunu demlemek, önemli bir adımdır. Demlediğiniz ısırgan otunu, dinlendirdiğiniz biberiye filizleri ile bir araya getirmek için bir kapta karıştırmanız gerekir. Ardından parmak uçlarıyla masaj yaparak saç derisine uygulayın. Bu uygulamanın ardından yaklaşık 8 saat boyunca - tercihen bir gece boyunca- bu karışımı saç diplerinizde bekletin.
"ETKİLİ SOLÜSYON TARİFİ"
Bir diğer tarif ise solüsyon tarifi. Biberiye ve ısırgan otu ile yapacağınız bu maske, saç diplerinizde oldukça yoğun bir etki oluşturacaktır.
Malzemeler:
Hazılanışı:
Uygulanışı: