Siyah noktalardan kurtulmak için 2 malzeme yeterli! Dakikalar içinde cildinizi temizliyor...

Yüzünüzü yıkamanın size yararı olacağını kesinlikle duymuşsunuzdur ancak biz yine de altını çizmek istedik. Geceleri yüzünüze bulaşmış olabilecek kir veya bakterileri temizlemek için yüzünüzü sabahları yıkamak etkili bir yöntemdir. Ayrıca yastık kılıflarınızı düzenli olarak yıkadığınızdan emin olmanız önemlidir.

Sadece cildi soyabilecek ve aslında telafi etmek için daha fazla yağ üretmesine neden olabilecek aşırı temizlemekten kaçınmanız önemlidir. Egzersiz yaptıktan sonra mümkün olan en kısa sürede de yüzünüzü yıkadığınızdan emin olun. Ter, kir ve yağ ile birlikte gözeneklere sıkışabilir, bu nedenle ter kurumadan önce yüzünüzü yıkamanız önemlidir.