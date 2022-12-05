Siyah noktalardan kurtulmak için 2 malzeme yeterli! Dakikalar içinde cildinizi temizliyor...

Siyah noktalarla başınız beladaysa, bu tüyolardan dilediğinizi kullanabilirsiniz.
Yüzünüzü günde iki kez yıkayın
Yüzünüzü yıkamanın size yararı olacağını kesinlikle duymuşsunuzdur ancak biz yine de altını çizmek istedik. Geceleri yüzünüze bulaşmış olabilecek kir veya bakterileri temizlemek için yüzünüzü sabahları yıkamak etkili bir yöntemdir. Ayrıca yastık kılıflarınızı düzenli olarak yıkadığınızdan emin olmanız önemlidir.
Sadece cildi soyabilecek ve aslında telafi etmek için daha fazla yağ üretmesine neden olabilecek aşırı temizlemekten kaçınmanız önemlidir. Egzersiz yaptıktan sonra mümkün olan en kısa sürede de yüzünüzü yıkadığınızdan emin olun. Ter, kir ve yağ ile birlikte gözeneklere sıkışabilir, bu nedenle ter kurumadan önce yüzünüzü yıkamanız önemlidir.
Siyah nokta bantlarını deneyin
Siyah nokta bantları geçici olarak bir cilt tabakasını çıkarır ve bununla birlikte genellikle siyah noktayı oluşturan oksitlenmiş yağ ve kir de gelir.
Ancak siyah nokta bantları cildinizin yağ üretimini düzenlemedikleri için bu siyah noktaların geri gelmesini engellemez. En iyi sonuç için gözenekleri açmak için yüzünüzü önceden buharla genişletmeyi deneyin (örneğin duş sonrası).
Gözeneklerin geçici olarak daha küçük görünmesini sağlayabilirken, ek olarak siyah nokta bantları cilde yardımcı olan önemli doğal yağları ve kıl köklerini temizleme potansiyeline sahiptir. Ancak sık uygulamak tahrişe ve kuruluğa neden olabilir.
SİYAH NOKTALARI TEMİZLEYEN MASKE
Bu maske evde yapabileceğiniz doğal malzemelerden oluştuğu gibi ilk kullanımdan itibaren de etkili. Tek ihtiyacınız olan biraz tuz ve limon suyu.
1 yemek kaşığı karbonata yarım limonun suyunu sıkın. Ardından macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Siyah nokta sorunu yaşadığınız bölgeye sürün ve kuruyana kadar bekleyin. Ilık su ile durulayın.
İlk kullanımdan itibaren etkisini görebileceğiniz bu yöntemi haftada bir uygulamanız yeterlidir.