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Ter kokusu endişesine son! İşte bütün gün harika kokmanızın sırrı

İyi koku ruh halinizi anında iyileştirebilir. İşte bu yüzden parfümümüzü gün boyu kalıcı kılmak için sürekli mücadele ediyoruz. Pahalı olanlara sürüler harcamak veya birkaç saatte bir yeniden uygulamak olsun, hepsini denendi. Fakat yine de en iyi sonuca ulaşamadıysanız birkaç ipucunu kaçırıyor olabilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 27.10.2021 12:24
Ter kokusu endişesine son! İşte bütün gün harika kokmanızın sırrı

Görünüşe göre vücudumuza parfüm uygulamak için doğru noktalar hiç düşünmediğimiz bazı alanlardan oluşuyor. Aslında parfümü sıkmayı unuttuğunuz veya atladığınız bölgeler, en kalıcı kokunun sırrını veriyor olabilir.

Saç:

Parfüm, temelde saçınızın yapıldığı lif olan liflere tutunma eğilimindedir. Ancak işin püf noktası, parfümünüzdeki alkol içeriği saçınızı kurutacağından, doğrudan saçınıza püskürtmekten kaçınmaktır. Bunun yerine tarağınıza püskürtün ve saçınızı bununla fırçalayın.

Dirseğin içi:

Bir nabız noktası olduğundan ve kollarımızın kıvrımlarında saklandığından, koknun yayılması gizlenir ve ona puslu, ince bir etki verir. Nabız noktaları parfüm uygulamak için kılavuzlarınız olmalıdır. Bunlar, kan damarlarının cilde en yakın olduğu vücuttaki yerlerdir. Bu noktalar ısı yayar, bu da kokunun cildinizden etrafınızdaki havaya yayılmasına yardımcı olur.

Kulakların arkası:

Vücudunuzun mükemmel parfüm noktalarından biri olarak, kulaklarınızın arkasına parfüm sıkmalısınız. Bunun nedeni, bu noktanın daha yağlı olması ve yağın parfümü daha iyi tutma eğiliminde olması, parfümün daha uzun süre yayılmasına yardımcı olmasıdır. Ayrıca kulaklarımızın arkası da nabız noktalarıdır. Makyaj sanatçısı ve stilist Abhijit Paul, "Koku hafıza yaratabilir. Kulağınızın arkasına parfüm sıkarsanız, birine sarıldığında o kişi anında kokunuzu alır ve sizinle bağ kurar" diyor.

Dizlerin arkası:

Nabız noktalarıyla ilgili önceki ilke burada da geçerlidir. Böylece, dizlerinizin arkasındaki teninizin sıcaklığıyla vurgulanan koku, gün boyunca etrafınızda yükselerek sizi taze tutar.

Göbek deliği:

Evet, doğru okudunuz. Parfümün yuvalanıp kendini yansıtması için bir kümes gibidir. Göbek deliği, kokunun daha iyi dağılması için mükemmel olan çok fazla ısı yayar. Bilin bakalım bu numarayı kim uyguluyor: Liv Tyler!

Profesyonel İpuçları

  1. Spreyleyin, ellerinizle sürmeyin. Sürtünme aslında parfümün moleküllerini parçalar ve aromasını bozar.
  2. Bir parfüm ruh halinize göre çok güçlüyse, havaya püskürtün ve içinden geçin. Vücudunuzu eşit bir şekilde kaplayacak ve kokunun bir ipucunu bırakacaktır.
  3. Parfümünüzü kıyafetlerinize püskürtmeyin. Bhide, "İnsanlar parfümlerini çoğunlukla giysilere sürerler. Bu yanlış. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için onları doğrudan cildinize püskürtmeniz gerekiyor." diyor.
  4. Başkasının kokusuna bakarak parfüm almayın. Öncelikle alkolsüz kokular üzerine çalışın. Aroma uzmanı Amit Sarda, "Parfüm alırken dikkat etmek sizin yaşam tarzınızdır. Çok stres altında çalışıyorsanız ve çok terliyorsanız, üst notaları güçlü, vücudunuzun doğal kokusunu hesaba katan bir parfüm seçmelisiniz. Bir parfümün kendini nasıl yansıttığı, her insan için benzersiz olan fizyolojisine bağlıdır" diyerek kendinize özgü bir kokuyu seçmenizin önemine vurgu yapıyor.

Biliyor musun?

Her kokunun Koku Piramidi olarak bilinen üç katmanı vardır.

  • Üst notalar: En uçucu moleküllerden yapılmış, uygulandıktan hemen sonra kokladığınız koku. Bir koku hakkındaki ilk izleniminizi oluşturan şey budur.
  • Kalp notaları: Üst notalar aşındıktan sonra ortaya çıkan koku. Bu, genellikle daha katı olan kokunun gerçek kokusudur.
  • Baz notalar: En uzun süre kalan en ağır katmandır ve kokuya üç notayı birbirine bağlama kabiliyeti verir.
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