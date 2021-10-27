Ter kokusu endişesine son! İşte bütün gün harika kokmanızın sırrı

Görünüşe göre vücudumuza parfüm uygulamak için doğru noktalar hiç düşünmediğimiz bazı alanlardan oluşuyor. Aslında parfümü sıkmayı unuttuğunuz veya atladığınız bölgeler, en kalıcı kokunun sırrını veriyor olabilir.

Saç:

Parfüm, temelde saçınızın yapıldığı lif olan liflere tutunma eğilimindedir. Ancak işin püf noktası, parfümünüzdeki alkol içeriği saçınızı kurutacağından, doğrudan saçınıza püskürtmekten kaçınmaktır. Bunun yerine tarağınıza püskürtün ve saçınızı bununla fırçalayın.

Dirseğin içi:

Bir nabız noktası olduğundan ve kollarımızın kıvrımlarında saklandığından, koknun yayılması gizlenir ve ona puslu, ince bir etki verir. Nabız noktaları parfüm uygulamak için kılavuzlarınız olmalıdır. Bunlar, kan damarlarının cilde en yakın olduğu vücuttaki yerlerdir. Bu noktalar ısı yayar, bu da kokunun cildinizden etrafınızdaki havaya yayılmasına yardımcı olur.

Kulakların arkası:

Vücudunuzun mükemmel parfüm noktalarından biri olarak, kulaklarınızın arkasına parfüm sıkmalısınız. Bunun nedeni, bu noktanın daha yağlı olması ve yağın parfümü daha iyi tutma eğiliminde olması, parfümün daha uzun süre yayılmasına yardımcı olmasıdır. Ayrıca kulaklarımızın arkası da nabız noktalarıdır. Makyaj sanatçısı ve stilist Abhijit Paul, "Koku hafıza yaratabilir. Kulağınızın arkasına parfüm sıkarsanız, birine sarıldığında o kişi anında kokunuzu alır ve sizinle bağ kurar" diyor.

Dizlerin arkası:

Nabız noktalarıyla ilgili önceki ilke burada da geçerlidir. Böylece, dizlerinizin arkasındaki teninizin sıcaklığıyla vurgulanan koku, gün boyunca etrafınızda yükselerek sizi taze tutar.

Göbek deliği:

Evet, doğru okudunuz. Parfümün yuvalanıp kendini yansıtması için bir kümes gibidir. Göbek deliği, kokunun daha iyi dağılması için mükemmel olan çok fazla ısı yayar. Bilin bakalım bu numarayı kim uyguluyor: Liv Tyler!