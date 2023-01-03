Tırnak batmasına kökten çözüm! Bu ikili oluşan batmaları yok ediyor...

Tırnak batması, herkesin başına gelebilecek, özellikle rahatsız ayakkabılar giyilmesi sonucu ortaya çıkabiliyor. Bu batma ilerlediğinde riskli durumlara bile yol açabiliyor. Peki tırnak batması nasıl tedavi edilir? İşte bu doğal yöntemlerle tırnak batmasının önüne geçebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 03.01.2023 16:27 PAYLAŞ ABONE OL

Enfeksiyon belirtisi göstermeyen tırnak batması evde kolayca tedavi edilebilir. Fakat sadece basit tedavi gerektiren vakalar için doğal yöntemler bulunuyor. Sağlık uzmanları, enfekte bir tırnak batmasını tedavi etmeyi önermezler. Çünkü etkilenen bölgede bakteri oluşabilir. Fakat eğer enfeksiyon belirtisi yoksa evde bu yöntemlerle tırnak batmasını kolayca tedavi edebilirsiniz.

ILIK SABUNLU SU İLE BEKLETİN Etkilenen ayağınızı ılık, sabunlu suya batırmak ağrıyı hafifletmeye ve şişmeyi azaltmaya yardımcı olabilir. Bunu 20 dakikaya kadar günde 3 kez yapmalısınız. Az miktarda sıvı sabun eklemek ekstra rahatlama sağlayabilir. Ayağınızı ıslattıktan sonra iyice kuruladığınızdan emin olun.