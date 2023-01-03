Tırnak batmasına kökten çözüm! Bu ikili oluşan batmaları yok ediyor...

Enfeksiyon belirtisi göstermeyen tırnak batması evde kolayca tedavi edilebilir. Fakat sadece basit tedavi gerektiren vakalar için doğal yöntemler bulunuyor. Sağlık uzmanları, enfekte bir tırnak batmasını tedavi etmeyi önermezler. Çünkü etkilenen bölgede bakteri oluşabilir. Fakat eğer enfeksiyon belirtisi yoksa evde bu yöntemlerle tırnak batmasını kolayca tedavi edebilirsiniz.
ILIK SABUNLU SU İLE BEKLETİN
Etkilenen ayağınızı ılık, sabunlu suya batırmak ağrıyı hafifletmeye ve şişmeyi azaltmaya yardımcı olabilir. Bunu 20 dakikaya kadar günde 3 kez yapmalısınız. Az miktarda sıvı sabun eklemek ekstra rahatlama sağlayabilir. Ayağınızı ıslattıktan sonra iyice kuruladığınızdan emin olun.
ELMA SİRKESİ İLE TEDAVİ EDİN
Elma sirkesi, günümüzde hastalıkların çoğu için bir halk ilacı olarak kabul edilmektedir. Buna batık tırnaklar da dahildir. Elma sirkesinin iltihap giderici, antiseptik ve ağrı kesici özellikleri olduğu bilinmektedir.
Etkilenen ayağınızı 60 ml elma sirkesi ile karıştırılmış ılık su dolu bir leğene veya kovaya batırarak tırnak batmasını tedavi etmeyi deneyebilirsiniz. Bunu günde 20 dakikaya kadar yapın.
TUZLU SU BANYOSU
Ilık su banyonuza tuz (sofra tuzu) eklemek, batık tırnağınızdaki bakterilerin temizlenmesine ve uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir. Tuzlu su, eski musluk suyuna kıyasla bakterilerin gelişmesine daha az elverişli bir ortam sağlar.
Bu yöntemde bir litre suya bir çorba kaşığı tuz karıştırmanız gerekecek. Sonucunda ise tırnak batan bölge yumuşacayacak ve acı hissini azaltacak.
RAHAT AYAKKABILAR TERCİH EDİN
Uygun olmayan ayakkabılar giyerek ayak parmaklarınızı aşırı sıkmak, ayak tırnak batmasının önde gelen nedenlerinden biridir. Rahat ayakkabılar giyerek ayak baş parmağında batık oluşmasını engelleyebilirsiniz.
Ayak parmaklarınız için yeterli alana sahip, daha iyi oturan ayakkabılar seçtiğinizden emin olun. İyileşme sürecinde iltihaplı ayak tırnaklarınıza baskı yapmamak için ayakkabı yerine sandalet veya numarası büyük bir spor ayakkabı tercih edin.