Yağ aldırmaya gerek yok! Gıdıyı dakikalar içerisinde yok eden yöntem…

Gıdı, çene altında yağ ve doku birikmesiyle oluşur ve birçok kişinin estetik açıdan rahatsızlık duyduğu bir durumdur. Genellikle kilo alımı, genetik faktörler ve yaşlanma süreciyle ortaya çıkan bu görünüm, yüz hatlarının belirginliğini azaltabilir.

Ancak kayropraktik olan Dr. Michael Rowe, bu duruma karşı etkili ve oldukça basit bir egzersiz öneriyor.

Sosyal medya hesabında paylaştığı yöntemde tek ihtiyaç duyulan şey bir tenis topu.

Dr. Rowe'un önerdiği egzersiz şöyle;

Bir tenis topu çenenin altına yerleştiriliyor ve ardından çene göğse doğru bastırılıyor. Bu pozisyon beş saniye kadar tutulduktan sonra gevşetiliyor ve hareket tekrar ediliyor. Dr. Rowe, bu hareketin boyun ve çene çevresindeki kasları harekete geçirdiğini ve düzenli uygulamayla gıdı görünümünde azalma sağlanabileceğini belirtiyor.

Günde 2-3 kez, 10 ila 15 tekrar yapılması önerilen bu egzersiz, terletmeden etkili olmayı hedefliyor. Dr. Rowe, her tekrar sırasında biraz daha baskı uygulamanın faydalı olabileceğini söylüyor. Egzersiz sırasında herhangi bir rahatsızlık hissedilirse, kasların iyileşmesine zaman tanınması gerektiği de vurgulanıyor.

Bu egzersiz tek başına fayda sağlasa da, ideal sonuçlar için dengeli bir diyet ve egzersiz rutiniyle desteklenmesi öneriliyor. Yağsız proteinler, sebzeler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlardan oluşan bir beslenme düzeniyle genel kilo kontrolü sağlanabilir. Aynı zamanda işlenmiş gıdalardan, şekerli içeceklerden uzak durulması tavsiye ediliyor.

Ancak bu yöntem de dahil olmak üzere herhangi bir yeni egzersiz veya diyet programına başlamadan önce, mutlaka bir sağlık uzmanına danışmanız öneriliyor.