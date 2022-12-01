Yıllardır yanlış yapıyormuşuz dikkat! Cildinizdeki zehir etkisi: Güneş kremini böyle sürüyorsanız...

Lif kullanmak, parfüm sıkmak veya güneş kremi kullanmak oldukça günlük bir rutin gibi görünse de aslında cildinizi neredeyse mahvettiğiniz anlamına geliyor. Hannah English ise; asla yapmayacağı beş şey bulunduğunu dile getiriyor. İşte asla yapılmaması gerekenler…
LİF KABAĞI KULLANMAK
Bilim insanlarının asla yapmanız gerektiğini söylediği şeylerden biri; kirli ve muhtemelen "küfle" dolu bir lif kabağı kullanmak. Hannah English, nemli olarak kalan bu lifler içerisinde birçok bakteri ve küfün geliştiğini bu durumun ise cildiniz için olduğu riskli olduğunu belirtiyor. Enfeksiyonların yanı sıra, cildinizdeki gözeneklerin de tıkanmasına neden olabilir.
BOYUN VE GÖĞÜS BÖLGESİNE PARFÜM SIKMAK
Hannah English'in asla önermediği şeylerden biri de boyun ve göğüs bölgesine asla parfüm sıkmamak. Bunun sebebi ise; parfüm karışımlarında cildinizi daha duyarlı hale getirebilecek olan bileşiklerin olması. Bu nedenle cildinizde istenmeyen reaksiyonlarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle saçlarınıza ve ensenize parfüm sıkmak hem daha kalıcı hem de daha risksiz bir yöntemdir.
GÜNEŞ KREMİNİ DİĞER BAKIM ÜRÜNLERİYLE KARIŞTIRMAK
Güneş kremi söz konusu olduğunda, birçok insan UVA ve UVB filtresine dikkat ederken hangi ürünlerle birlikte kullandığına dikkat etmez. Özellikle üzerine kullanılan fondöten, BB ve CC krem gibi seçenekler risk taşıyor. Gözeneklerin tıkanmasına ve sivilce oluşumuna da zemin hazırlayan bu duruma karşı dikkatli olmak oldukça önemli.
Nemlendiricinizi ve güneş kreminizi sürdükten sonra cildinizde emilmesini beklemeniz gerektiğini belirten Hannah English, güneş koruyucusuyla herhangi bir bakım ürününü karıştırarak kullanmamanızı öneriyor. Bunun sebebi ise; cildinizde eşit bir tabaka oluşturmak yerine yamalı bir görünüm ve korumaya neden olabilir.
KORUYUCU İÇERMEYEN ÜRÜNLER
Pek çok insan bir ürüne bakıp ürünün "koruyucusuz" olarak pazarlanmasının en kaliteli unsurlarından biri olduğunu düşünse de aslında bu bir yanılgıdır. Hannah English, bazı ürünlerin koruyucusuz olarak sunulmasının ürünlerde küf ve bakteri üretiminin yaygınlaşmasına neden olabileceği ve seçim yaparken buna dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.