Yıllardır yanlış yapıyormuşuz dikkat! Cildinizdeki zehir etkisi: Güneş kremini böyle sürüyorsanız...

GÜNEŞ KREMİNİ DİĞER BAKIM ÜRÜNLERİYLE KARIŞTIRMAK

Güneş kremi söz konusu olduğunda, birçok insan UVA ve UVB filtresine dikkat ederken hangi ürünlerle birlikte kullandığına dikkat etmez. Özellikle üzerine kullanılan fondöten, BB ve CC krem gibi seçenekler risk taşıyor. Gözeneklerin tıkanmasına ve sivilce oluşumuna da zemin hazırlayan bu duruma karşı dikkatli olmak oldukça önemli.

Nemlendiricinizi ve güneş kreminizi sürdükten sonra cildinizde emilmesini beklemeniz gerektiğini belirten Hannah English, güneş koruyucusuyla herhangi bir bakım ürününü karıştırarak kullanmamanızı öneriyor. Bunun sebebi ise; cildinizde eşit bir tabaka oluşturmak yerine yamalı bir görünüm ve korumaya neden olabilir.