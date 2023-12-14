En rahat hamileliğin sırrı! Sağlık dolu bir bebek ve anne için...



3. SIKI GİYİNİN, AYAKLARINIZI SICAK TUTUN

Kış hamilelerinin sentetik giysilerin terleme ve bunun da mantar enfeksiyonlarına yol açabileceğini akıldan çıkartılmadan tek parça, kalın kıyafetler yerine, kat kat pamuklu ve yumuşak yünlü giysileri tercih etmeleri gerekir. Ayrıca ayaklarını sıcak tutmalı, yağışlı ve kaygan zeminlere uygun ayakkabılar giyilmelidirler. Bunlar; topuksuz, duruşu destekleyen, düz ve lastik tabanlı ayakkabılar olmalıdır.



4. CİLDİNİZİ KORUYUN

Hamilelik boyunca hassaslaşan cildiniz normalden daha fazla bakıma ihtiyaç duyar. Soğuk ve kuru havalarda özellikle açıkta kalan yüz ve eller başta olmak üzere cilt, kuruyup çatlar. Bu çatlaklarda ise enfeksiyon gelişme riski ortaya çıkar. Çatlaklar genellikle kaçınılmaz olsa da nemlendirme ile daha az oluşması sağlanabilir. Bu nedenle hamilelik sırasında çatlakları önlemek, kaşıntıyı azaltmak ve kuru cildi yatıştırmak için cildinizi sık sık nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Nemi korumak için günlük bol su tüketirken, peeling, botoks, dolgu maddeleri veya lazer gibi uygulamalardan ise uzak durun.